Thể thao 8 đội bóng “phủi” tham gia tranh cúp Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng ĐNO - 8 đội bóng đá phong trào hàng đầu tại Đà Nẵng gồm: Hiếu Hoa - QUAHACO FC; CITY Gold Tuấn Kiệt; Doanh nghiệp Hòa Xuân FC; Taxi Tiên Sa; VFAZ - CK STORE; V&V FC; VS TRAVEL FC và Thái Huy Bảo FC tham gia tranh tài tại Giải bóng truyền thống tranh cúp Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng lần thứ XV - năm 2025.

Đây là giải đấu lần thứ 15 được tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 38 năm ngày Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng phát hành số đầu tiên.

Quang cảnh buổi họp kỹ thuật giải. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Giải diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16/8, tại sân bóng đá Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Các trận đấu được livestream trên trang 365Live và fanpage Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng.

Đại diện 8 đội bóng đá "phủi" hàng đầu Đà Nẵng chụp hình lưu niệm với ban tổ chức giải. Ảnh: ĐẮC MẠNH

8 đội chia làm 2 bảng, thi đấu trên sân 7 người. Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội có thành tích cao nhất vào thi đấu các vòng tiếp theo.

Tổng giá trị giải thưởng gần 70 triệu đồng, trong đó đội vô địch sẽ được nhận cúp, cờ và 30 triệu đồng; giải nhì 20 triệu đồng, giải ba 10 triệu đồng và giải phong cách 5 triệu đồng. Ban tổ chức còn có giải phụ cho Vua phá lưới và Thủ môn xuất sắc nhất giải.