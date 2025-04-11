Y tế Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng m ở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chăm sóc sản phụ và nhi khoa Ngày 3/11, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết vừa đón đoàn chuyên gia y tế danh tiếng đến từ Cộng hòa Pháp. Hoạt động này mở ra một chương trình hợp tác y khoa quốc tế đặc biệt và ý nghĩa.

Theo đó, trong thời gian làm việc tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, đoàn chuyên gia trực tiếp trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ điều trị chuyên sâu các vấn đề sức khỏe trong thai kỳ, đặc biệt là đau khớp lúc mang thai - giúp mẹ bầu vượt qua thai kỳ khỏe mạnh và thoải mái; hỗ trợ điều trị chuyên biệt các bệnh lý phức tạp như: bại não, các vấn đề về vận động - mở ra cơ hội phục hồi chức năng và hòa nhập tốt hơn cho trẻ; các bệnh lý hô hấp trẻ em - giúp các em có những hơi thở trong lành và khỏe khoắn...

Chương trình làm việc thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế sâu sắc; mang tinh hoa y học tiên tiến từ Pháp về phục vụ trực tiếp cho người dân miền Trung; qua đó, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho sản phụ và nhi khoa. Đặc biệt, đây là cơ hội quý báu để người dân Đà Nẵng và khu vực được tiếp cận những phương pháp điều trị tiên tiến và sự tư vấn từ các chuyên gia hàng đầu quốc tế.