Xã hội “Bữa cơm Công đoàn” cho 449 đoàn viên Công ty SGI VINA ĐNO - Trưa 16/8, Liên đoàn Lao động Đà Nẵng phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty SGI VINA (Khu Công nghiệp Bắc Chu Lai, Đà Nẵng) tổ chức Bữa cơm Công đoàn cho 449 đoàn viên là cán bộ, công nhân công ty.

Các đoàn viên, người lao động thưởng thức "Bữa cơm Công đoàn" trong không khí thân tình cùng với lãnh đạo doanh nghiệp, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở công ty.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố và Công đoàn cơ sở Công ty SGI VINA thăm hỏi đoàn viên tại Bữa ăn Công đoàn. Ảnh: TÂM THƯ

Cùng tham dự “Bữa cơm Công đoàn” còn có bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng và ông Trần Quốc Bảo - Phó Ban Công đoàn các Khu công nghiệp thành phố.

Mỗi đoàn viên lao động được nhận 1 suất ăn đặc biệt hơn ngày thường, trị giá 60 ngàn đồng/suất (trong đó Công đoàn hỗ trợ 30 ngàn đồng/suất).

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng cho biết, hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Từ đó thu hút, tập hợp và phát triển đoàn viên, gắn kết chặt chẽ đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn.

Đoàn viên công ty SGI VINA vui vẻ trong Bữa cơm Công đoàn. Ảnh: TÂM THƯ

“Đây là dịp để người lao động, tổ chức công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp cùng chia sẻ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng tạo nên bầu không khí đoàn kết, thấu hiểu. Qua đó tạo dựng niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp” - bà Ánh cho biết.

Thay mặt LĐLĐ thành phố, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã tặng 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho đoàn viên công nhân khó khăn.