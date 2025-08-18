Đời sống Chi tiết lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất Lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 từ 21/8 đến 2/9: Nhiều tuyến trung tâm cấm triệt để, hạn chế lưu thông, lộ trình thay thế được công bố.

Chi tiết lịch cấm đường Hà Nội phục vụ A80 dịp Quốc khánh 2/9 mới nhất

Chi tiết những tuyến đường cấm để phục vụ A80 dịp Quốc Khánh 2/9

Các khoảng thời gian cấm cụ thể:

Từ 17h00 ngày 21/8 đến 03h00 ngày 22/8.

Từ 17h00 ngày 24/8 đến 03h00 ngày 25/8.

Từ 17h00 ngày 27/8 đến 03h00 ngày 28/8.

Từ 18h00 ngày 29/8 đến 15h00 ngày 30/8.

Từ 18h00 ngày 01/9 đến 15h00 ngày 02/9.

Chi tiết các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các loại phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm):

TT

Các tuyến đường cấm triệt để

1

Hoàng Hoa Thám

2

Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao)

3

Mai Xuân Thưởng

4

Quán Thánh

5

Phan Đình Phùng

6

Hùng Vương

7

Thanh Niên

8

Hoàng Văn Thụ

9

Độc Lập

10

Điện Biên Phủ

11

Bà Huyện Thanh Quan

12

Chùa Một Cột

13

Lê Hồng Phong

14

Ông Ích Khiêm

15

Ngọc Hà

16

Bắc Sơn

17

Tôn Thất Đàm

18

Nguyễn Cảnh Chân

19

Hoàng Diệu

20

Nguyễn Tri Phương

21

Chu Văn An

22

Tôn Đức Thắng

23

Cát Linh

24

Trịnh Hoài Đức

25

Hàng Cháo

26

Trần Phú

27

Sơn Tây

28

Kim Mã

29

Liễu Giai

30

Văn Cao

31

Nghi Tàm

32

Yên Phụ

33

Cửa Bắc

34

Đội Cấn

35

Dốc La-Pho

36

Nguyễn Thái Học

37

Lê Duẩn

38

Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung)

39

Tràng Thi

40

Hàng Khay

41

Tràng Tiền

42

Cổ Tân

43

Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền)

44

Lê Thánh Tông

45

Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền)

46

Trần Quang Khải

47

Trần Khánh Dư

48

Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi)

49

Lý Thái Tổ

50

Nguyễn Hữu Huân

51

Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền)

52

Giảng Võ

53

Láng Hạ

54

Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng)



Chi tiết những tuyến đường tạm cấm để phục vụ A80 dịp Quốc Khánh 2/9

Thời gian tạm cấm và khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông:

Từ 17h00 ngày 21/8 đến 03h00 ngày 22/8.

Từ 17h00 ngày 27/8 đến 03h00 ngày 28/8.

Từ 17h00 ngày 24/8 đến 03h00 ngày 25/8.

Từ 18h00 ngày 29/8 đến 15h00 ngày 30/8.

Từ 18h00 ngày 01/9 đến 15h00 ngày 02/9.

TT

Tuyến đường tạm cấm/hạn chế lưu thông

1

- Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I: Tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

2

- Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II: Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

3

Các tuyến đường Công an thành phố khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông:

- Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III: Hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

- Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II: Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

- Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18): hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).

- Không dừng, đỗ phương tiện trên các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông.



Lộ trình thay thế cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 từ 21/8 đến 2/9/2025

Trong thời gian tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau: