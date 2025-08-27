Chính trị Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Hòa Xuân ĐNO - Sáng 27/8, tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố Đà Nẵng, gồm: Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Đoàn Xuân Hiếu; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Xuân Nguyễn Văn Hùng; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Trần Tuấn Lợi tiếp xúc cử tri phường Hòa Xuân báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố.

Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Hòa Xuân sau kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố. Ảnh: T. HUY

Đại diện tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố và tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố 7 tháng đầu năm 2025.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Hòa Xuân tập trung kiến nghị các vấn đề về môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông, ngập úng đô thị, chi trả chính sách cho người có công; vấn đề tách thửa đất ở từ lô đất lớn, thuế phi nông nghiệp; nâng cấp di tích lịch sử trên địa bàn phường…

Cử tri Trần Trà kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: T. HUY

Cử tri Trần Trà (tổ 24) phản ánh: thuế đất phi nông nghiệp hiện nay chưa hợp lý; điểm tập kết rác thải sinh hoạt trong khu dân cư không phù hợp, ô nhiễm môi trường; các vấn đề liên quan đến việc cắt tỉa cây xanh trong mùa mưa và chi trả tiền trợ cấp cho đối tượng chính sách, người có công cách mạng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân (khu dân cư Giáng Nam 1) nêu tình trạng xuống cấp tại các kiệt, hẻm gây úng ngập cục bộ, việc thu gom rác thải chưa bảo đảm...

Cử tri Nguyễn Thị Tánh (khu dân cư Dương Sơn) kiến nghị xử lý vấn đề đất nông nghiệp không sản xuất được tại khu vực đường ĐT 605 do nước thải sinh hoạt đổ ra nhưng xử lý dứt điểm.

Tuyến đường Quan Đông - Dương Sơn (nay là Quan Đông - ĐT 605) xuống cấp nhiều năm nhưng chưa được triển khai thi công, gây ảnh hưởng giao thông trong khu vực; dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường Vành đai Hòa Phước - Hòa Khương đang thi công, có tình trạng ngập úng khi trời mưa tại các tuyến đường trong khu dân cư gần khu vực dự án.

Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố tiếp thu các kiến nghị của cử tri và giải trình các vấn đề liên quan.

Đồng thời đề nghị các cấp thẩm quyền theo từng nội dung, lĩnh vực phụ trách ghi nhận và sớm có hướng xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri.