Chính trị Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Tam Kỳ và Bàn Thạch Sáng 27/8, Tổ đại biểu số 12 HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri phường Tam Kỳ và phường Bàn Thạch để báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND thành phố.

Tổ đại biểu số 12 gồm: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng; Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Nguyễn Văn Diệu và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan

Tổ đại biểu số 12 HĐND thành phố lắng nghe ý kiến của cử tri. Ảnh:T.HIẾU

Tại buổi tiếp xúc, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Nguyễn Văn Diệu báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND thành phố, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm.

Cử tri 2 phường Tam Kỳ và Bàn Thạch kiến nghị nhiều vấn đề vướng mắc, tồn đọng. Trong đó có một số dự án chậm triển khai gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư một số dự án chậm giải quyết.

Cử tri kiến nghị sớm đưa khu điều trị kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đi vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh đang gia tăng hiện nay.

Cử tri tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: K.NGÂN

Ngoài ra, đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết tình trạng ngập nước ở một số khu vực trên địa bàn phường Tam Kỳ trong mùa mưa; kiến nghị điều động cán bộ phường về hỗ trợ tại các khối phố; có chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch khu vực thành phố Tam Kỳ cũ; chế độ cho nhân viên y tế, người hoạt động không chuyên trách xin nghỉ khi sáp nhập…

Đại diện các sở, ngành của thành phố và lãnh đạo hai phường trực tiếp giải trình một ý kiến của cử tri.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: K.NGÂN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 12 HĐND thành phố, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri 2 phường Tam Kỳ và Bàn Thạch.

Giải trình các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, đất đai, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phường cần tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư, đảm bảo các quy định của pháp luật. Đồng thời, tổng hợp các dự án đầu tư bức thiết trên địa bàn để báo cáo thành phố xem xét, đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn tới.

Liên quan đến khu điều trị kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã xây xong nhưng chưa hoạt động vì thiếu thiết bị y tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố đã chỉ đạo tập trung giải quyết vấn đề này để sớm đưa vào vận hành, giảm tình trạng quá tải cho bệnh viện và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.