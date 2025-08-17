Thông tin doanh nghiệp Dịch vụ giặt thảm văn phòng chuyên nghiệp giúp sàn thảm trở nên sạch sẽ và thơm mới Thảm trải sàn giúp làm đẹp cho không gian, giảm tiếng ồn khi bước đi trên sàn. Nhưng sau thời gian sử dụng, thảm là nơi chứa nhiều vi khuẩn, bụi bẩn gây hại nếu không được vệ sinh đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe và giữ thảm luôn sạch đẹp, việc giặt thảm định kỳ theo quy trình chuyên nghiệp là vô cùng cần thiết.

Quy trình giặt thảm chuyên nghiệp gồm những bước nào?

Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực vệ sinh thảm , Lộc Phát 247 đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Từ đó đưa ra quy trình giặt thảm với 5 bước cơ bản như sau:

Bước 1: Dọn dẹp ghế, vệ sinh sơ bộ bề mặt thảm

- Khảo sát xem thảm cần giặt là loại thảm gì? Tình trạng hiện tại của tấm thảm ra sao (có bị rách, mòn, dính nhiều vết bẩn lạ hay không?). Từ đó sẽ đưa ra phương án làm việc cũng như loại hóa chất nào phù hợp.

- Hút bụi qua bề mặt thảm để chuẩn bị cho bước tiếp theo.



Bước 2: Tiến hành giặt thảm bằng máy giặt chuyên dụng

- Đầu tiên, nhân viên sẽ pha nước giặt chuyên dụng và nước theo tỉ lệ nhất định vào máy chà thảm.

- Sử dụng máy giặt thảm và bàn chà chuyên dụng để chà sạch bề mặt thảm. Bước này là bước cực kỳ quan trọng giúp tấm thảm được giặt sạch.

​

Bước 3: Hút sạch lại nước và hóa chất trên thảm sau khi giặt

- Dùng máy hút áp suất cao để hút sạch lớp nước bẩn trên bề mặt thảm. Các loại đất, cafe hay những vết bẩn sẽ theo lớp nước bị hút vào máy.

Bước 4: Sấy khô bề mặt thảm

- Dùng máy sấy công nghiệp giúp bề mặt thảm mau chóng khô thoáng trở lại.

- Di dời đồ đạc, ghế của nhân viên lại vị trí cũ. ​

Bước 5: Nghiệm thu và bảo hành dịch vụ

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, công ty sẽ bảo hành dịch vụ trong vòng 24 giờ sau khi bàn giao. Nếu xuất hiện bất cứ vấn đề nào trong thời gian bảo hành công ty sẽ lên xử lý ngay và không thu thêm bất kỳ khoản chi phí nào.

Dịch vụ giặt thảm uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nếu khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ giặt thảm uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh với quy trình chuyên nghiệp và giá cả hợp lý, hãy lựa chọn công ty.

Chúng tôi tự hào với:

- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp: Được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm xử lý mọi loại thảm và vết bẩn.

- Máy móc và hóa chất hiện đại: Sử dụng công nghệ tiên tiến, hóa chất giặt thảm an toàn cho sức khỏe và môi trường.

- Giá cả minh bạch: Tư vấn và báo giá rõ ràng, không phát sinh chi phí.

- Dịch vụ linh hoạt: Phục vụ tận nơi, đúng giờ, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Hãy để công ty giúp khách hàng làm mới không gian làm việc và bảo vệ sức khỏe mọi người với dịch vụ giặt thảm chuyên nghiệp hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh. Liên hệ ngay hôm nay để nhận được tư vấn và ưu đãi tốt nhất.

