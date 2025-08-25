Đồng chí Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Lưu Quang. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân công làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho đến Đại hội XIV của Đảng. Nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Văn Nên do đồng chí Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phân công.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan. Điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao các quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Lưu Quang.