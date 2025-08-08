Tài chính - Thị trường Dự báo giá tiêu ngày mai 9/8: Giá cà phê ngập trong tin tốt Giá cà phê ngày 9/8 dự báo tăng tiếp, trong nước đạt 101.425 đồng/kg, thế giới bứt phá với Robusta 3.418 USD/tấn, Arabica 297.80 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay ngày 8/8 ở trong nước

Theo thông tin từ hình ảnh bạn cung cấp, giá cà phê trong nước vào lúc 16 giờ 30 phút hôm nay (ngày 8/8/2025), đồng loạt tăng khoảng 1.000 - 1.200 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê tại các địa bàn trọng điểm trung bình ở mức 101.425 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 101.500 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 101.000 đồng/kg và giá cà phê hôm nay tại Gia Lai có mức giá 101.300 đồng/kg. Riêng tại Đắk Nông, giá cà phê tăng 1.200 đồng/kg, đạt mức 101.900 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước được tính toán dựa trên giá của hai sàn cà phê thế giới kết hợp với việc khảo sát liên tục từ các doanh nghiệp, đại lý thu mua tại các vùng trọng điểm trồng cà phê trên cả nước.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Đắk Lắk 101.500 ▲1.000 Lâm Đồng 101.000 ▲1.000 Gia Lai 101.300 ▲1.000 Đắk Nông 101.900 ▲1.200

Giá cà phê hôm nay ngày 8/8 ở thị trường thế giới

Theo thông tin từ hình ảnh bạn cung cấp, giá cà phê thế giới hôm nay 8/8/2025, ghi nhận trên sàn London, New York đồng loạt tăng sau nhiều phiên tăng nhẹ.

Cụ thể, trên sàn London, cập nhật lúc 16 giờ ngày 8/8/2025, kết thúc phiên giao dịch giá cà phê Robusta tăng mạnh, duy trì mức giá dao động từ 3.251 - 3.418 USD/tấn. Giá giao hàng tháng 9/2025 là 3.418 USD/tấn; giá giao hàng tháng 11/2025 là 3.377 USD/tấn; giá giao hàng tháng 1/2026 là 3.320 USD/tấn; giá giao tháng 3/2026 là 3.279 USD/tấn và giá giao tháng 5/2026 là 3.251 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta London chiều ngày 8/8/2025

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York chiều ngày 8/8/2025 khởi sắc, tăng cao trở lại, dao động 273.30 - 297.80 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 297.80 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 291.15 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 283.70 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 278.45 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 273.30 cent/lb.

Giá cà phê Arabica New York chiều ngày 8/8/2025

Dự báo giá cà phê trong thời gian tới, giá cà phê ngày mai 9/8/2025

Sau hơn một tháng tăng trưởng ấn tượng, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh đã bứt tốc lên mức cao, từ mức 94.300 – 94.700 đồng/kg vào đầu tháng 7. Tình hình tăng giá này cũng được phản ánh qua kết quả xuất khẩu ấn tượng của ngành cà phê Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cà phê đã đạt 6 tỉ USD, tăng 55% so với cùng kỳ và vượt cả năm 2024.

Thị trường cà phê thế giới cũng đang có nhiều yếu tố hỗ trợ đà tăng giá. Nguồn cung thắt chặt từ Brazil là một trong những nguyên nhân chính. Bộ Thương mại Brazil báo cáo xuất khẩu cà phê chưa rang của nước này trong tháng 7 đã giảm 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, lượng tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14,5 tháng, củng cố thêm triển vọng tăng giá. Mặc dù lượng tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE có dấu hiệu tăng, nhưng đồng Real Brazil mạnh hơn cũng đang làm giảm sức ép bán ra từ các nhà sản xuất cà phê Brazil.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang theo dõi sát sao chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, đặc biệt là quyết định của Tổng thống Trump về việc miễn trừ cà phê khỏi mức thuế 50% đối với hàng xuất khẩu của Brazil. Nếu mức thuế này được áp dụng, có thể gây ảnh hưởng đến thị trường và làm tăng lượng tồn kho cà phê của Brazil.

Ngoài ra, yếu tố thời tiết cũng đóng vai trò quan trọng. Lượng mưa dưới mức trung bình ở vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất Brazil là Minas Gerais đang là một yếu tố tích cực hỗ trợ giá.

Về tình hình xuất khẩu của Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm, tổng sản lượng xuất khẩu đạt khoảng 1,05 triệu tấn. Châu Âu vẫn là thị trường chủ lực, chiếm 59% kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp thách thức từ các công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), khi thị phần xuất khẩu cà phê nhân sống của khối này đã tăng lên 42,7%.

Đặc biệt, công ty LDC đã vươn lên vị trí số 1 về xuất khẩu cà phê nhân, vượt qua các doanh nghiệp thường dẫn đầu như Intimex, Vĩnh Hiệp hay Simexco Đắk Lắk. Điều này cho thấy sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường xuất khẩu, đặc biệt khi các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối phó với việc chia sẻ gánh nặng thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ.