Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 26/7/2025: Chững lại nhưng chưa "chết", dự báo sẽ sôi động trở lại vào cuối năm Giá tiêu 26/7 chững lại sau chuỗi giảm sâu, dao động 136.000 - 138.500 đồng/kg. Nhu cầu quốc tế sắp tăng, VPSA dự báo thị trường sẽ khởi sắc vào quý IV.

Giá tiêu trong nước và thế giới ngày 26/7/2025 ghi nhận sự ổn định sau một chuỗi ngày giảm mạnh. Theo khảo sát mới nhất, giá tiêu nội địa dao động từ 136.000 đến 138.500 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, giá tiêu cũng có những điều chỉnh nhẹ, với một số loại giảm và một số loại giữ vững.

Giá tiêu trong nước hôm nay ngày 26/7/2025 mới nhất

Vào 4h30 ngày 26/7, Báo Đà Nẵng ghi nhận giá tiêu chững lại sau chuỗi giảm, hiện giá dao động trong khoảng 136.500 - 138.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại khu vực Tây Nguyên

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk đang được thu mua ở mức cao nhất là 138.500 đồng/kg.

Trong khi đó, giá tiêu tại Gia Lai đứng ở mức thấp nhất với 136.000 đồng/kg.

Lâm Đồng (Đắk Nông cũ sát nhập): Giá tiêu cũng đang ở mức 138.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước.

Giá tiêu hôm nay tại khu vực Đông Nam Bộ

TP. Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sát nhập): Mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày trước.

Đồng Nai (Bình Phước cũ sát nhập): Giá tiêu ghi nhận là 137.000 đồng/kg, không đổi so với ngày trước.

Giá tiêu thế giới hôm nay ngày 26/7/2025 mới nhất

Thị trường Giá USD/Tấn Thay đổi Giá VNĐ/kg Indonesia - Black Pepper 7,136 -0.25 187,820 Brazil Black - Pepper ASTA 570 5,900 -1.69 155,288 Malaysia - Black Pepper ASTA 8,900 0 234,248 Viet Nam - Black Pepper 500 g/l 6,440 0 169,501 Viet Nam - Black Pepper 550 g/l 6,570 0 172,923

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.136 USD/tấn, giảm 0,25% so với phiên giao dịch trước. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm mạnh 1,69% xuống 5.900 USD/tấn. Ngược lại, tiêu đen ASTA Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.900 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu giữ vững trong khoảng 6.440 - 6.570 USD/tấn đối với tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l.

Thị trường Giá USD/Tấn Thay đổi Giá VNĐ/kg Indonesia - White Pepper 9,975 -0.26 262,542 Malaysia - White Pepper ASTA 11,750 0 309,260 Viet Nam - White Pepper ASTA 9,150 0 240,828

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Indonesia ở mức 9.975 USD/tấn, giảm 0,26%. Tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ổn định ở mức 11.750 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA Việt Nam được niêm yết ở mức 9.150 USD/tấn.

Tổng quan thị trường ngày 26/7/2025

Giá tiêu hôm nay 26/7/2025 ghi nhận sự chững lại đáng kể trên thị trường trong nước sau chuỗi giảm giá liên tục. Điều này mang lại tâm lý tích cực hơn cho những người kinh doanh và sản xuất.

Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), nhận định thị trường tiêu đang dần có tín hiệu tích cực. Nhu cầu tiêu dùng bị nén trong nửa đầu năm được kỳ vọng sẽ "giải phóng", buộc các nhà nhập khẩu phải quay lại thị trường để bổ sung nguồn cung.

Vụ thu hoạch hồ tiêu 2025 của Việt Nam đã kết thúc với sản lượng ước đạt 180.000 tấn, giảm 10.000 tấn so với năm 2024 do thiếu sự mở rộng diện tích trồng mới. Dù giá tiêu vẫn giữ mức cao so với cùng kỳ năm trước, sức hút đầu tư vào cây tiêu đang suy giảm do cạnh tranh với các cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn như sầu riêng và cà phê.

Trong quý II/2025, giá hồ tiêu nội địa có nhiều biến động do yếu tố chính sách và tâm lý doanh nghiệp. Sau khi đạt đỉnh 157.000 đồng/kg vào cuối tháng 4, giá tiêu giảm mạnh xuống 123.000 đồng/kg vào tuần thứ 3 tháng 6 do thông tin áp thuế nhập khẩu của Mỹ và việc Luật Thuế GTGT sửa đổi có hiệu lực mà chưa có hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng phục hồi và ổn định quanh mức 140.000 đồng/kg, cho thấy sự lạc quan về nhu cầu xuất khẩu sẽ sôi động trở lại trong quý IV khi các yếu tố chính sách được làm rõ.