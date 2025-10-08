Chính quyền - đoàn thể GIEO SỰ ĐỒNG THUẬN

Việc hợp nhất hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn đặt ra nhiều thách thức chưa từng có.



Từ việc đặt tên phường, xã mới; giải quyết nơi ở, điều kiện sinh hoạt cho hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập; đến vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp lần đầu tiên được triển khai... Tất cả đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị.



Để đưa thành phố Đà Nẵng vào kỷ nguyên mới, có rất nhiều việc phải làm, nhưng quan trọng nhất có lẽ là sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân. Chuyên đề “Gieo sự đồng thuận” mang đến những câu chuyện dân vận để bạn đọc hiểu thêm về những cách làm hay đang được các cấp triển khai rộng khắp, sáng tạo, góp phần tạo sức mạnh đồng thuận. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung để thành phố trở thành nơi thật sự đáng đến, đáng sống.

Từ đồng thuận đến đồng hành

Từ chỗ vận động nhân dân đồng thuận, góp sức đặt tên phường xã mới cho đến dựa vào dân, “giao việc” cho dân để phát huy vai trò, sức mạnh, trí tuệ của nhân dân trong xây dựng đô thị mới thêm một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của phương châm “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”.

Lấy dân làm gốc để dân thuận

Hơn một tháng sau sáp nhập, tên gọi và hình hài mới của các xã, phường dần ổn định, từng bước đi vào vận hành trong hệ thống hành chính.

Việc chọn tên các đơn vị hành chính cấp xã mới từng là bài toán khó với các địa phương. Khó không chỉ bởi đặt làm sao để tên gọi mới phải bao hàm văn hóa, lịch sử của cả vùng đất mà còn phải hợp lòng dân, được nhân dân đồng thuận.

Nhân dân khu dân cư Tân Lập 1A, phường Hải Châu duy trì hoạt động thu gom và phân loại rác tại nguồn để gây quỹ chăm lo an sinh xã hội. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tại thành phố Đà Nẵng, qua nắm bắt dư luận và lắng nghe ý kiến nhân dân, những con số thay đổi bằng những tên gọi thân thương gắn với tên đất, tên làng. Đó là những tên An Hải thay cho Sơn Trà 1, Thạc Gián thay cho Thanh Khê 1, Hải Vân thay cho Liên Chiểu 3, Sơn Trà thay vì Sơn Trà 2, Bà Nà thay vì Hòa Vang 3…

Nhớ lại những ngày gấp rút lấy ý kiến nhân dân về đặt tên phường, xã mới, ông Đoàn Thanh Min, Tổ trưởng tổ dân phố 43 (phường An Khê) kể: “Tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà để phát phiếu lấy ý kiến nhân dân về chủ trương hợp nhất tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng và đặt tên phường mới. Hộ nào chưa nắm vững chủ trương, tôi giải thích tường tận để họ hiểu và đồng thuận. Chỉ khi người dân đồng thuận thì mọi việc mới thành công. Nhờ đó, 100% hộ dân trong tổ đều ủng hộ chủ trương này”.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Nam (cũ), việc hợp nhất hai địa phương và sắp xếp, đặt tên cấp xã mới cũng được nhân dân đặc biệt quan tâm. Qua nhiều cuộc họp bàn và lấy ý kiến nhân dân, thống nhất không đặt tên các phường xã mới theo tên huyện cũ kèm số thứ tự hoặc hướng đông, tây, nam, bắc. Thay vào đó, tên gọi gắn liền với di tích lịch sử, văn hóa, đặc trưng của vùng đất.

Nói như ông Nguyễn Văn Ngưỡng, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn 2 (xã Trà Tân), chính con người làm nên vùng đất. Một tên gọi được nhân dân đồng tình chính là nền tảng để tồn tại và phát triển.

Theo số liệu của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam (cũ), có 99,02% cử tri đại diện hộ gia đình trên toàn tỉnh tham gia ý kiến về chủ trương hợp nhất hai địa phương và sắp xếp phường, xã. Trong đó, 97,66% cử tri tán thành việc sắp xếp cấp xã; 98,52% cử tri tán thành việc hợp nhất tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng, càng khẳng định tính đúng đắn của câu nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong” mà Bác Hồ đã dặn lúc sinh thời.

Vai trò giám sát của nhân dân

Từ chỗ vận động nhân dân đồng thuận, chính quyền vận động nhân dân đồng hành, giao việc và phát huy vai trò của tổ dân phố, thôn, xóm, ban công tác mặt trận, các hội đoàn thể để chung tay xây dựng thành phố mới. Hơn hai tháng nay, hàng chục tuyến kiệt, hẻm tại phường An Khê được cải tạo, nâng cấp, đồng nghĩa với vai trò giám sát của nhân dân được phát huy.

Có nhà nằm ngay tuyến kiệt 223/18 Trường Chinh, hằng ngày, bà Lê Thị Quý Ngà, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ 7 Thuận An (phường An Khê) và các hộ dân dọc tuyến kiệt giám sát hoạt động của đội thợ thi công. Từ việc trộn vữa với tỷ lệ cát, sạn, xi măng bao nhiêu cho đến nạo vét cống, đổ nắp cống, thảm nhựa đường… đều được bà Ngà quan sát cẩn thận.

“Chúng tôi giám sát kỹ lưỡng bởi kinh phí thi công từ thuế nhân dân. Sau khi hoàn thành chúng tôi là người sử dụng, thụ hưởng nên phải giám sát để công trình đạt chất lượng tốt nhất, đảm bảo hiệu quả và sử dụng lâu dài”, bà Ngà nói.

Đặc biệt, qua quá trình giám sát, biết được có một đoạn kiệt nhỏ dẫn vào nhà ba hộ dân không được đổ bê tông do không có trong sơ đồ thi công, người dân thông báo đến tổ trưởng để đề xuất đơn vị thi công hỗ trợ trải bê tông toàn bộ để đồng bộ tuyến kiệt, giúp nhân dân đi lại thuận tiện hơn.

Tại các phường đô thị, nhiều mô hình dân vận khéo được xây dựng và duy trì như: “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Nhà trọ an toàn - thân thiện”, “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm”, “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư đảm bảo phòng cháy, chữa cháy”, “Khu dân cư an toàn giao thông”… Phát huy vai trò chủ thể, nhân dân vừa trực tiếp thực hiện các mô hình, vừa phát huy vai trò giám sát, phê phán các hành vi chưa đúng, kịp thời phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần giữ sự bình yên tại nơi sinh sống.

Trong khi đó, tại các vùng nông thôn, miền núi, nhất là các địa bàn giáp ranh, vùng chuyển tiếp, vai trò của trưởng thôn, xóm, làng, bản và các hội, đoàn thể càng nâng cao. Các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh về chất và lượng.

Những cái tên: “Zalo tố giác tội phạm”, “CLB tố giác tội phạm và phòng cháy chữa cháy”, “Camera tự quản”… với thành viên là đại diện tổ, thôn, các hội đoàn thể và nhân dân tại cơ sở, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm giúp Công an xử lý sớm, tránh phát sinh hệ lụy về sau.

Từ đó, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thêm khăng khít, chung tay xây dựng thành phố mới yên bình, văn minh, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội.

Một “chạm” kết nối lòng dân

Khi công tác dân vận thích ứng với thời đại số, tiếng nói của nhân dân được lắng nghe kịp thời hơn, sự đồng thuận xã hội được lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Đây sẽ là cầu nối gắn kết giữa chính quyền và nhân dân, từ đó, góp phần thực hiện thành công Đề án chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Công tác dân vận trên nền tảng số có nhiều điểm sáng với sự hỗ trợ của lực lượng cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên. Ảnh: V.HOÀNG

Mỗi tin nhắn là một nhịp cầu lòng dân

Không còn những buổi họp dân truyền thống hay các buổi tuyên truyền một chiều, công tác dân vận đã và đang được “số hóa” để đến gần hơn với người dân.

Thay vì cầm tờ rơi, nghe phổ biến trực tiếp, nhiều người dân nay có thể tiếp cận chính sách, chủ trương và thông tin qua zalo nhóm tổ dân phố, fanpage phường/xã, cổng góp ý trực tuyến hoặc ứng dụng đô thị thông minh.

Mỗi dòng tin nhắn, mỗi lượt tương tác trên nền tảng số giờ đây là cách để chính quyền nắm bắt tâm tư, ý kiến của nhân dân một cách nhanh chóng và sát thực tế.

Bà Huỳnh Thị Rợ Em (trú phường Sơn Trà) chia sẻ: “Không cần gặp mặt trực tiếp, chúng tôi vẫn nắm bắt được các chủ trương, chính sách và cả những vấn đề cần lưu ý từ chính quyền. Mọi thứ đều rất cụ thể, dễ hiểu và sát với đời sống của người dân. Có việc gì bất cập trong tổ dân phố, người dân cũng phản ánh ngay bằng tin nhắn hoặc gửi ảnh chụp qua điện thoại. Cách làm này vừa nhanh, vừa gần gũi mà lại bảo vệ quyền riêng tư của người dân”.

Không chỉ dừng ở việc “dân biết”, các kênh trao đổi số còn tạo điều kiện để “dân bàn”. Thông qua các thông báo của tổ dân phố, người dân được góp ý trước khi triển khai các dự án, chủ trương.

Trong nhiều cuộc họp tổ, việc lấy ý kiến được tổ chức linh hoạt, thậm chí kết hợp cả trực tuyến lẫn trực tiếp để phù hợp với thời gian của người dân. Khi người dân được tham gia từ đầu, được thể hiện trách nhiệm, thì việc “dân làm” và “dân kiểm tra” cũng trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn.

Đơn cử, trong việc góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 vừa qua, bên cạnh ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ… cũng ghi nhận lượng lớn ý kiến người dân trên ứng dụng VneID. Kết quả đó là sự nỗ lực của cán bộ địa phương, tổ dân phố trong việc triển khai với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động, hướng dẫn người dân thao tác từ trực tiếp đến trực tuyến.

Anh Huỳnh Văn Dũng (trú phường An Hải) cho biết, công tác dân vận có nhiều đổi mới, tận dụng hiệu quả nền tảng số để người dân có thể tham gia dễ dàng hơn. Việc người dân trực tiếp tham gia gửi ý kiến góp ý thông qua các nền tảng số là biểu hiện sinh động của tinh thần “dân làm” trong thời đại số.

“Khi được các cán bộ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện các thao tác trên điện thoại qua tài khoản VneID để góp ý hiến pháp, tôi thấy rõ được vai trò, trách nhiệm công dân của mình”, anh Dũng chia sẻ.

Đoàn viên là “cầu nối số”

Tại các địa phương, công tác dân vận đã và đang có những điểm sáng với sự nỗ lực của lực lượng cán bộ trẻ ở cơ sở, với khả năng thích ứng công nghệ, nắm bắt nhanh xu hướng truyền thông mới và đặc biệt là gần gũi với cộng đồng. Tại phường Thanh Khê, vai trò này đang được phát huy hiệu quả thông qua hàng loạt mô hình, hoạt động cụ thể của cán bộ trẻ, đặc biệt là đoàn viên thanh niên.

Ông Mai Hồng Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Thanh Khê cho biết, đoàn viên thanh niên tại phường rất tích cực tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng hay đến tận nhà người dân để hỗ trợ thao tác kỹ thuật, nhất là với người cao tuổi, người yếu thế.

Đáng chú ý, phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với các chiến dịch cao điểm như: “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch tình nguyện hè”… được triển khai bài bản, góp phần phổ cập kiến thức công nghệ thông tin và kỹ năng số cơ bản đến từng khu dân cư, từng hộ dân. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho đoàn viên thanh niên về kỹ năng số thiết yếu; hướng dẫn, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tương tác với chính quyền qua nền tảng số…

Thời gian đến, để công tác dân vận đạt hiệu quả hơn, Đoàn phường sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công; đồng thời, tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn cho thanh thiếu nhi về chuyển đổi số, ứng dụng AI và các công cụ mới trong học tập, công việc.

Song song đó, Đoàn phường sẽ tăng cường phối hợp Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội để triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”, ứng dụng mạng xã hội và nền tảng số để truyền tải hiệu quả hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của tổ chức Đoàn đến người dân.

Giữ chân cán bộ, củng cố niềm tin

Hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam (cũ) đang từng bước ổn định nơi ăn chốn ở để yên tâm công tác.

Bài toán an sinh chưa bao giờ dễ dàng, nhưng với quyết tâm đồng hành và chia sẻ, Đà Nẵng đang thể hiện rõ nỗ lực tiếp sức cho đội ngũ cán bộ trực tiếp vận hành bộ máy chính quyền mới.

Giáo viên Trường THCS Trưng Vương tổ chức lớp tập huấn chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận học sinh từ tỉnh Quảng Nam (cũ) ra học khi có nhu cầu. Ảnh: T.Y

An cư để an dân

Cầm trên tay mẫu đăng ký thuê nhà ở thuộc tài sản công dành cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam (cũ) do Sở Xây dựng triển khai, chị Nguyễn Thị H., công tác tại một trung tâm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố khá xúc động.

Hơn một tháng nay, tuần 2 lần chị từ phường Tam Kỳ di chuyển xe máy gần 80 cây số ra trung tâm thành phố Đà Nẵng làm việc, trong khi chồng và hai con nhỏ vẫn ở Tam Kỳ. Mỗi tuần, chị tranh thủ làm gọn việc cơ quan để cuối giờ chiều thứ Sáu kịp về nhà. Sau một thời gian sống “hai nơi”, chị học cách ăn cơm hộp hoặc nấu nướng đơn giản trong căn phòng trọ nhỏ ở phường Hòa Xuân.

Theo chị, mọi thứ không tiện nghi và thoải mái như ở nhà, nhưng cũng tạm ổn. “Nếu được bố trí chung cư, tôi sẽ bàn với gia đình đón hai con ra Đà Nẵng ăn học”, chị H. nói sau khi viết vào tờ đăng ký nguyện vọng được thuê căn hộ chung cư tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Theo phương án bố trí cho thuê nhà ở thuộc tài sản công đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam (cũ) được Sở Xây dựng triển khai ngày 25/7, trước mắt Đà Nẵng sẽ bố trí 979 phòng/căn hộ chung cư cho cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam (cũ) bị ảnh hưởng bởi việc hợp nhất hai địa phương. Số lượng căn hộ chung cư mới sẽ được thành phố tiếp tục cập nhật trong thời gian tới.

Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, chính sách bố trí dựa trên hiện trạng quỹ nhà ở đang trống. Dựa theo chủ trương của thành phố, sở đã tiến hành khảo sát, lên dự toán sửa chữa những căn hộ xuống cấp để bố trí cho cán bộ có nhu cầu. Theo đó, theo hồ sơ đăng ký, thành phố sẽ ưu tiên bố trí cho các trường hợp cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở xa, gia đình có con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở ổn định tại Đà Nẵng. Trường hợp cán bộ công tác riêng lẻ có thể bố trí ở ghép 2 hoặc 4 người/phòng.

Việc giải quyết chỗ ở tại Đà Nẵng được xem là một phần trong tổng thể chính sách thu hút, giữ chân nhân lực sau hợp nhất, những người vừa phải thích nghi với môi trường làm việc mới, vừa lo toan cho tổ ấm chưa kịp ổn định. Vì thế, bên cạnh bố trí cho thuê nhà ở thuộc tài sản công, Sở Xây dựng đang phối hợp chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội giới thiệu quỹ căn hộ bán cho cán bộ có nguyện vọng ổn định lâu dài.

Lấy con người làm trung tâm

Sau hợp nhất, các địa phương có khá nhiều vấn đề cần điều chỉnh, thích nghi và làm mới. Từ thử thách này, Đà Nẵng đang có cách tiếp cận, giải quyết những vấn đề phát sinh một cách bài bản và có tầm nhìn. Trong đó, việc tháo gỡ “nút thắt” an sinh, an dân mở ra cơ hội xây dựng nền hành chính hiệu quả, nơi con người là trung tâm và cũng là động lực then chốt.

Kết quả khảo sát cho thấy, dự kiến có khoảng 1.700 học sinh là con cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển từ tỉnh Quảng Nam (cũ) ra Đà Nẵng học tập. Từ giữa tháng 7, ngành giáo dục thành phố đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ học sinh xin chuyển trường do bố mẹ chuyển công tác.

Theo bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, sở đã chủ động rà soát, cập nhật năng lực tiếp nhận học sinh của hệ thống trường học trên địa bàn, ưu tiên các khu vực đang có mật độ dân cư tăng do cán bộ mới chuyển đến. Việc tiếp nhận hồ sơ chuyển trường được triển khai theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện tối đa để học sinh có thể sớm hòa nhập môi trường mới.

“Ngành giáo dục xác định đây vừa là nhiệm vụ chuyên môn, vừa là trách nhiệm trong bảo đảm an sinh cho cán bộ, công chức. Chúng tôi sẽ làm hết sức giúp phụ huynh yên tâm công tác, còn các em thì có điều kiện học tập tốt nhất trong giai đoạn chuyển đổi này”, bà Thuận nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều chính sách về hỗ trợ dịch vụ y tế, khai báo tạm trú theo Luật Cư trú năm 2020 đang được thành phố rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho cán bộ sau hợp nhất.

Tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố ngày 4/8, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục bám sát điều kiện thực tế, lắng nghe phản ánh từ đội ngũ cán bộ để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong đời sống thường nhật.

Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, chúng ta phải xem việc chăm lo đời sống cho cán bộ sau hợp nhất là một phần thiết yếu của quá trình ổn định tổ chức bộ máy và củng cố niềm tin đối với bộ máy hành chính mới.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đặc biệt là các phường có lượng cán bộ mới chuyển đến đông, chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ, cũng như phối hợp cơ quan chức năng khi phát sinh các vướng mắc về an cư, hộ khẩu, trường lớp, khám chữa bệnh… Cũng tại phiên họp này, thành phố đã thông qua chủ trương xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động trực tiếp do sắp xếp đơn vị hành chính.

Có thể nói, những chỉ đạo sát sao ấy thể hiện tinh thần đồng hành, sẻ chia của chính quyền thành phố đối với đội ngũ cán bộ chịu tác động sau đợt sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc mới.

Từ những bước đi đầu tiên đặt nền móng cho tổ ấm mới, đến những lớp học sẵn sàng mở cửa tiếp nhận học sinh, Đà Nẵng đang kiến tạo một chính quyền mới đoàn kết, đồng thuận và lấy sự ổn định của từng cá nhân, con người làm động lực cho cả hệ thống.

Trong bức tranh phát triển chính sách toàn diện ấy, tính nhân văn đã trở thành điểm nhấn tạo nên bản sắc riêng của một thành phố gần dân, hiểu dân và vì dân.

Chính quyền gần dân

Xây dựng chính quyền thực sự gần dân, phục vụ tốt yêu cầu của người dân ngay tại cơ sở vừa là trách nhiệm, vừa khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của mô hình chính quyền 2 cấp.

Tận tụy để phục vụ

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tây Giang làm hồ sơ đăng ký kinh doanh, chị Alăng Thị Pari (ở thôn Agrồng) được tiếp đón nhã nhặn, ân cần của đội ngũ cán bộ.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tây Giang phục vụ tốt nhu cầu người dân. Ảnh: HỒ QUÂN

Tiếp nhận hồ sơ, bà Arâl Thị Đen, cán bộ trung tâm nhanh chóng xử lý, tận tình hướng dẫn hoàn thiện các loại giấy tờ còn thiếu sót và cách thức đăng ký trực tuyến. Chỉ qua các bước đơn giản, hồ sơ của chị Alăng Thị Pari đã được gửi lên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Ba ngày sau, được nhận giấy phép đăng ký kinh doanh theo đúng thời gian ghi trong giấy hẹn, chị Pari rất phấn khởi.

“Chúng tôi chưa nắm quy trình, thủ tục nên luôn có tâm lý e ngại khi đến cơ quan công quyền thực hiện các giao dịch hành chính. Nhưng cán bộ hướng dẫn tận tình, xử lý hồ sơ nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian. Mừng nhất là hồ sơ được trả đúng hạn để tôi có thể bắt đầu kinh doanh, buôn bán”, chị Pari nói.

Với những cán bộ công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công ở các xã vùng cao, lượng hồ sơ tiếp nhận không nhiều, song khó nhất vẫn là phần lớn người dân chưa quen làm hồ sơ trực tuyến…

Ông Bnướch Ablơn, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công xã Tây Giang cho biết, những ngày đầu sau sáp nhập, hệ thống chưa liên thông và hoạt động chưa ổn định, cán bộ chủ động “cầm tay chỉ việc” để người dân hoàn tất hồ sơ.

Riêng các hồ sơ thao tác trên hệ thống, cần VNeID mức độ 2 thì cán bộ hướng dẫn người dân theo dõi lịch làm căn cước công dân, định danh điện tử của Công an xã Tây Giang để thực hiện.

“Chúng tôi ý thức được thái độ phải đi đôi với trình độ mới phục vụ tốt được nhu cầu của nhân dân; xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào bộ máy mới. Do đó, chúng tôi tận tụy với phương châm “làm hết việc, không hết giờ” và vừa làm, vừa học, vừa điều chỉnh, đáp ứng tốt nhiệm vụ mới trong tình hình mới”, ông Ablơn chia sẻ.

Cán bộ hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc của người dân liên quan đến đất đai. Trong ảnh: Cán bộ xã Tam Xuân hỗ trợ người dân đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã. Ảnh: HỒ QUÂN

Còn ông Phan Trường Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hùng Sơn chia sẻ, 10 cán bộ bố trí làm việc tại trung tâm đều chưa từng trải qua công việc ở Bộ phận “một cửa” cũ.

Để phục vụ tốt nhu cầu của người dân, cán bộ vừa học, vừa làm, vừa chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ. Đồng thời động viên nhau vượt qua khó khăn về thiết bị, hạ tầng, điện và mạng internet chập chờn… Những nỗ lực không ngừng nghỉ giúp Trung tâm Phục vụ hành chính công ở xã biên giới này luôn đạt tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn 100%.

Sát việc của dân

Một tháng đầu tiên sau sáp nhập, các địa phương phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn, nhất là không để gián đoạn hoạt động bình thường của người dân.

Tại xã Sông Vàng, nhiệm vụ được địa phương đặc biệt quan tâm là công tác xóa nhà tạm. Đến đầu tháng 7, địa phương này vẫn còn hơn 100 nhà chưa hoàn thành, trong đó có 7 nhà cho người có công, với tiến độ thi công khá chậm.

Ông Lê Văn Tư, Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đã phân công cán bộ giám sát từng hộ, thường xuyên kiểm tra và báo cáo tiến độ để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc. Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm với nhân dân, địa phương đã hoàn thành xóa nhà tạm cho người có công trước ngày 27/7 và đảm bảo hoàn thành xóa nhà tạm trước ngày 15/8 theo chỉ đạo của thành phố.

Tại xã Sơn Cẩm Hà, trong vài tuần gần đây, người chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề do dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Thống kê từ ngày 20/7 đến 6/8, toàn xã đã ghi nhận các ổ dịch tại 10 thôn, với 34 hộ có heo mắc bệnh. Tổng số heo mắc bệnh và đã tiêu hủy là hơn 600 con, trọng lượng tiêu hủy hơn 32 tấn.

Cán bộ xã Sơn Cẩm Hà hỗ trợ người dân dập dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: HỒ QUÂN

Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho rằng, dù địa bàn rộng, trong khi nhân lực phục vụ công tác chống dịch còn khá mỏng, song địa phương đang nỗ lực cao để sớm ổn định tình hình, giảm thiểu thiệt hại và mang lại sự yên tâm cho người dân.

Đến nay, xã đã thành lập 5 điểm chốt kiểm dịch động vật tại các cửa ngõ ra vào địa bàn xã và thành lập 1 tổ liên ngành lưu động để kiểm tra, kiểm soát dịch tả lợn châu Phi tại địa phương. Cạnh đó, đội xung kích của xã thường xuyên nắm bắt thông tin, tích cực hỗ trợ người dân phun tiêu độc khử trùng; giúp dân tiêu hủy heo mắc bệnh, hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu heo nhiễm dịch…

Với các xã Thăng Bình, Đồng Dương, để giải tỏa những bức xúc của hàng chục hộ dân liên quan đến chậm trễ công tác thẩm định, phê duyệt các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng sau sáp nhập, các địa phương đã tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại.

Ông Đoàn Thanh Khiết, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình cho biết, mục tiêu của địa phương khi tái định cư thì nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ và người dân tự nguyện bàn giao lại mặt bằng. Để làm được điều này, địa phương tiếp tục kiên trì giải pháp tuyên truyền, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bằng tinh thần trách nhiệm cao.

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu triển khai đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo KPI cho từng cán bộ, công chức, viên chức. Chắc chắn, tiêu chí về mức độ hài lòng của người dân sẽ được xem xét, tính đến.

Chỉ khi người dân hài lòng, đồng thuận cao với cách làm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ địa phương thì đó mới là thước đo chính xác cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của chính quyền 2 cấp.

Lắng nghe và hành động vì dân

Ở xã Bà Nà, chính quyền cơ sở đang từng ngày xây dựng niềm tin với người dân bằng những hành động nhỏ, bắt đầu từ sự gần gũi, lắng nghe và chủ động hành động vì dân.

Lắng nghe nhân dân

Hai mươi ba giờ, chuông điện thoại của Chủ tịch UBND xã Bà Nà Lê Minh Tuấn reo vang. Bên kia đầu dây, người dân phản ánh tình trạng xe tải lớn ra vào khu dân cư gây khói bụi và tiếng ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người già, trẻ nhỏ. Không chần chừ, ông Tuấn lập tức gọi điện cho lực lượng chức năng, phối hợp kiểm tra, xử lý ngay trong đêm.

Tinh thần “lấy dân làm gốc” thể hiện rõ qua cách tổ chức phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bà Nà.

Cũng như những phường, xã khác trên địa bàn thành phố, số điện thoại cá nhân của Chủ tịch UBND được công khai nên người dân thường xuyên gọi đến các số điện thoại này. Có khi là những thắc mắc về giấy tờ nhà đất, có khi là phản ánh một điểm ô nhiễm tiếng ồn, cũng có khi chỉ là câu hỏi liên quan thủ tục đăng ký biển số xe hay thậm chí chỉ là hỏi về địa chỉ trụ sở làm việc... Việc lớn hay nhỏ, anh đều tiếp nhận, nhắn tin phản hồi hay tìm cách giải quyết nhanh nhất có thể, không quản ngại thời gian.

Vừa nhận nhiệm vụ tại địa phương chưa lâu, anh đã nhanh chóng xuống cơ sở, đi từng thôn, những nơi có kiến nghị để nắm bắt đời sống, tâm tư của người dân. Với phong cách làm việc tận tụy, linh hoạt, sát dân, lãnh đạo UBND xã Bà Nà đang từng bước xây dựng hình ảnh một chính quyền gần gũi và có trách nhiệm.

Trong bối cảnh sắp xếp lại địa giới hành chính, chính quyền luôn lắng nghe từng phản ánh của người dân và tìm cách giải quyết tốt nhất, bởi như anh nói: “Nắm bắt và giải quyết từ những điều nhỏ, mới mong giữ được lòng tin lớn”.

“Hành chính phục vụ” từ những việc nhỏ

Tinh thần gần dân không chỉ hiện hữu trong hành động của người đứng đầu mà đã trở thành nếp nghĩ, cách làm của cả bộ máy hành chính xã Bà Nà. Từ cán bộ một cửa, chuyên viên kỹ thuật cho đến các đoàn thể, ai cũng xác định rõ: làm việc gì cũng phải nghĩ đến người dân trước, bắt đầu từ những điều nhỏ.

Đoàn viên, thanh niên xã Bà Nà hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Chính vì vậy, một ngày làm việc ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bà Nà thường bắt đầu sớm hơn quy định. Tranh thủ từng phút trước giờ tiếp dân, các cán bộ đã có mặt để mở hệ thống, kiểm tra phần mềm, chuẩn bị hồ sơ và biểu mẫu theo từng lĩnh vực phụ trách nhằm đảm bảo quy trình xử lý nhanh, gọn, không để người dân chờ đợi.

“Sau khi sáp nhập hai xã Hòa Nhơn và Hòa Ninh, lượng hồ sơ tăng gấp nhiều lần. Tuy nhiên, chúng tôi luôn chủ động sắp xếp công việc, làm sao để mọi thủ tục diễn ra thuận lợi, người dân không phải đi lại nhiều lần”, chị Nguyễn Thị Sương - cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã chia sẻ. Với chị, việc đến sớm và chuẩn bị kỹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tôn trọng đối với từng lượt người dân đến liên hệ.

Không ít người lần đầu đến làm thủ tục tỏ ra lúng túng nhưng đều được hướng dẫn tận tình. Chị Trịnh Thị Thu Hà (sinh năm 2001, quê xã Hòa Vang) hồ hởi: “Tiện đường nên tôi ghé vào xã Bà Nà để làm Sơ yếu lý lịch và được giải thích, hướng dẫn rất chu đáo. Tôi cảm thấy rất thoải mái, hài lòng”.

Hiệu quả từ Tổ ứng cứu...

Phía sau sự trôi chảy các thủ tục hành chính được giải quyết là một hệ thống vận hành bài bản. Từ đầu tháng 7, xã Bà Nà đã thành lập Tổ ứng cứu Công nghệ và Nghiệp vụ gồm 11 thành viên nòng cốt, cùng lực lượng hỗ trợ tại 22 thôn. Mỗi thôn bố trí ba cán bộ kiêm nhiệm sẵn sàng hỗ trợ người dân kê khai, hướng dẫn làm thủ tục tại nhà hoặc tại các điểm kết nối cộng đồng. Mô hình này không chỉ góp phần giảm tải cho bộ phận tiếp nhận mà còn giúp lan tỏa tinh thần phục vụ tận nơi, đúng người, đúng việc.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Nà, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, cho biết: bên cạnh việc đảm bảo đầy đủ hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật, xã cũng chú trọng bố trí nguồn nhân lực tại chỗ để đáp ứng hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

“Chúng tôi luôn quán triệt tinh thần: tiếp dân và xử lý hồ sơ phải như đang làm việc cho chính người thân của mình. Cán bộ phải lấy chất lượng công việc và sự ân cần trong phục vụ làm thước đo, để mang lại sự hài lòng thực chất cho người dân”, ông Phát nhấn mạnh.

Trong giai đoạn giao thoa của quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, công tác dân vận giữ vai trò then chốt. Sự chủ động của mỗi cán bộ cơ sở trong việc nắm chắc tình hình, kịp thời lắng nghe và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của người dân chính là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Kiến tạo làng quê đáng sống

Các địa phương trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo” vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới, kiến tạo nên những làng quê đáng sống.

Tạo động lực phát triển

Xây dựng nông thôn mới là bước đi quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân vùng nông thôn. Ngoài nguồn lực của Nhà nước, các địa phương trên địa bàn thành phố đã vận động đóng góp của nhân dân để dựng nên những làng quê khởi sắc.

"Dân vận khéo" xây dựng nông thôn mới kiến tạo nên làng quê đáng sống trên địa bàn thành phố. Ảnh: QUANG VIỆT

Điển hình như tuyến đường từ xã Bình Tú (nay là Thăng Điền) đi xã Bình Sa (nay là xã Thăng Trường) nhiều năm qua xuống cấp gây khó khăn cho đi lại của người dân. Hơn nữa, vào mùa mưa bão, nước tràn về, gây ách tắc giao thông và nguy hiểm đến tính mạng của người dân khi qua đường.

Chính quyền xã Bình Tú (cũ) đã tổ chức họp và xin ý kiến Đảng ủy xã về phương án làm lại tuyến đường, đồng thời đề xuất mở rộng thêm 2m chiều ngang. Tuy nhiên, khó khăn là địa phương chưa bố trí được kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chính quyền xã quyết định vận động nhân dân hiến đất làm đường. Công việc vận động được đánh giá rất khó khăn, tuy nhiên bằng “dân vận khéo”, tất cả 78 hộ dân đã đồng thuận hiến đất, góp công sức để làm nên tuyến đường khang trang, kiên cố, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khi đó, thời gian qua xã Thăng Trường đã triển khai mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác, nhất là liên kết tổ chức sản xuất theo chuỗi, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

Cách làm của xã là khơi dậy ý thức chủ động vượt khó, sáng tạo vươn lên của các tầng lớp nhân dân. Kết quả đã tạo thành phong trào sâu rộng, huy động được sức sáng tạo và nguồn lực trong nhân dân.

“Các chuỗi liên kết hình thành trên địa bàn đã dẫn dắt phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tạo chuyển biến cho vùng đất. Chuỗi liên kết đã bao tiêu sản phẩm cho người dân còn các hợp tác xã chủ động được nguồn nguyên liệu sạch để chế biến, cung ứng ra thị trường, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa”, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Thăng Trường cho biết.

Nông thôn mới kiểu mẫu

“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu đã tạo động lực giúp nhân dân chung sức kiến tạo những vùng quê bản sắc, thanh bình, giàu đẹp.

Tuyến đường hoa do Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Ly 2 (xã Thăng Bình) tạo nên. Ảnh: QUANG VIỆT

Theo bà Phan Thị Lành, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Ly 2 (xã Thăng Bình), khi thôn phát động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, chị em phụ nữ toàn thôn đã đoàn kết xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” với 8 tiêu chí gồm có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Cùng với đó, triển khai mô hình “Tuyến đường hoa”, “Tuyến đường tự quản”. Phụ nữ thôn đã huy động sức mạnh tổng hợp, liên kết trong sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, kiến tạo diện mạo nông thôn ngày càng sáng, xanh, đẹp đẽ.

“Làng quê đẹp khơi dậy tình yêu quê hương, làng xóm, cố kết thêm mạch nguồn văn hóa trong cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực, lạc quan, nhất là chung tay chia ngọt sẻ bùi”, bà Lành nói.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng thôn Thanh Ly 2 cho biết, chỉ hơn 1 năm sau khi phát động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tháng 6/2025, Thanh Ly 2 đã về đích. Thành quả đạt được nhờ vào “dân vận khéo” đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, vượt khó, chung tay của người dân.

Đến nay, kinh tế gia đình ổn định, làng quê yên bình, người dân tươi vui mỗi khi ra đường. Cả thôn không có tệ nạn xã hội, an ninh trật tự làng xóm được giữ vững.

“Dân vận khéo của chúng tôi là kêu gọi người dân thể hiện được tâm thế tự tin, dám nghĩ dám làm để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, làng quê có bản sắc, hồn hậu, gần gũi, hài hòa phát triển kinh tế với giữ gìn giá trị truyền thống, hướng đến làng quê giàu tính nhân văn”, ông Tâm nói.

Trong khi đó, ở xã Thăng Điền, thời gian qua sôi nổi các hoạt động “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới. Đáng ghi nhận là diện mạo nông thôn được đổi mới, ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ. Các tuyến đường liên xã, đường ngõ, xóm, đường nội đồng được mở rộng.

Phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển. Các khu thể thao, khu vui chơi công cộng mỗi sớm chiều đông đảo người dân rèn luyện sức khỏe.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố Tô Văn Hùng đánh giá, diện mạo nông thôn xanh, sạch, đẹp của xã Thăng Điền không chỉ là kết quả đáng ghi nhận ở hiện tại mà còn tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng để địa phương phát triển nhanh, mạnh, toàn diện hơn trong thời gian đến.

Có thể thấy, dân vận khéo không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà còn khơi dậy nội lực trong dân, hun đúc tinh thần đoàn kết để chung tay kiến tạo những vùng quê kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp và giàu bản sắc...

Nội dung: LAM PHƯƠNG - VĂN HOÀNG - TIỂU YẾN - HỒ QUÂN - LÊ TIẾN- DUY AN - VIỆT NGUYỄN

Trình bày: MINH TẠO