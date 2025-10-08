Thanh thiếu niên Hơn 100 cán bộ đoàn, thanh niên xã Phú Ninh được tập huấn ứng dụng AI trong nâng cao kỹ năng số

ĐNO - Sáng nay 10/8, Đoàn xã Phú Ninh khai mạc Ngày hội thanh niên với chủ đề “Thanh niên Phú Ninh - bước vào kỷ nguyên mới” năm 2025.

Phần thi nhảy dân vũ hấp dẫn các chi đoàn trực thuộc Đoàn xã Phú Ninh. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Anh Nguyễn Quốc Khánh - Bí thư Đoàn xã Phú Ninh cho biết, đây là hoạt động nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của lớp người đi trước. Đồng thời là đợt sinh hoạt của tuổi trẻ xã Phú Ninh cụ thể hóa phong trào thi đua lao động, học tập, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhiều hoạt động đã được tổ chức như thi nhảy dân vũ, các trò chơi tập thể teambuilding, đốt lửa trại, sinh hoạt văn nghệ tập thể...

Cũng trong ngày hội, anh Nguyễn Lương Thành Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi thành đoàn Đà Nẵng đã tập huấn cho hơn 100 cán bộ đoàn, đoàn viên xã Phú Ninh về ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số.