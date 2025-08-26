Đời sống Lịch cấm đường Hà Nội ngày 27/8 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9 Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội ngày 27/8 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9 nhằm không bị ảnh hưởng tới hành trình của bạn.

Lịch cấm đường Hà Nội ngày 27/8 phục vụ Lễ diễu binh A80 dịp 2/9

Theo Phương án phân luồng giao thông phục vụ lễ diễu binh, diễu hành A80 thì lịch cấm đường Hà Nội trong dịp lễ 2/9/2025 như sau:



Thời gian và các tuyến đường tổ chức cấm triệt để các phương tiện vào ngày 27/8/2025

Thời gian: Từ 17h00 ngày 27/8 đến 03h00 ngày 28/8/2025.

Chi tiết các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các loại phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm):

TT

Các tuyến đường cấm triệt để

1

Hoàng Hoa Thám

2

Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao)

3

Mai Xuân Thưởng

4

Quán Thánh

5

Phan Đình Phùng

6

Hùng Vương

7

Thanh Niên

8

Hoàng Văn Thụ

9

Độc Lập

10

Điện Biên Phủ

11

Bà Huyện Thanh Quan

12

Chùa Một Cột

13

Lê Hồng Phong

14

Ông Ích Khiêm

15

Ngọc Hà

16

Bắc Sơn

17

Tôn Thất Đàm

18

Nguyễn Cảnh Chân

19

Hoàng Diệu

20

Nguyễn Tri Phương

21

Chu Văn An

22

Tôn Đức Thắng

23

Cát Linh

24

Trịnh Hoài Đức

25

Hàng Cháo

26

Trần Phú

27

Sơn Tây

28

Kim Mã

29

Liễu Giai

30

Văn Cao

31

Nghi Tàm

32

Yên Phụ

33

Cửa Bắc

34

Đội Cấn

35

Dốc La-Pho

36

Nguyễn Thái Học

37

Lê Duẩn

38

Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung)

39

Tràng Thi

40

Hàng Khay

41

Tràng Tiền

42

Cổ Tân

43

Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền)

44

Lê Thánh Tông

45

Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền)

46

Trần Quang Khải

47

Trần Khánh Dư

48

Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi)

49

Lý Thái Tổ

50

Nguyễn Hữu Huân

51

Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền)

52

Giảng Võ

53

Láng Hạ

54

Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng)

Thời gian và các tuyến đường tổ chức tạm cấm và khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông vào ngày 27/8/2025

Thời gian: Từ 17h00 ngày 27/8 đến 03h00 ngày 28/8/2025.

Chi tiết các tuyến đường tổ chức tạm cấm và khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông:

TT

Tuyến đường tạm cấm/hạn chế lưu thông

1

- Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I: Tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

2

- Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II: Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

3

Các tuyến đường Công an thành phố khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông:

- Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III: Hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

- Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II: Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

- Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18): hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).

- Không dừng, đỗ phương tiện trên các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông.

Lộ trình thay thế cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 từ 27/8 đến 2/9/2025

Trong thời gian tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

TT

Lộ trình thay thế

1

Các xe ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

2

Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt...; hoặc từ Quốc lộ 5 → Nguyễn Đức Thuận → đường dẫn cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

3

Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

4

Xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai III trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

5

Khuyến cáo nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Thủ đô Hà Nội tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm sử dụng xe ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa - phường Hà Đông đến ga Cát Linh - phường Ô Chợ Dừa; tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn - phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - phường Giảng Võ);

Đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình;

Tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, đứng trên vỉa hè, không chen lấn, tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn hành quân, khối diễu binh, diễu hành…;

Chủ động truy cập, tìm hiểu các thông tin liên quan, cần thiết trước khi tham gia các hoạt động của Lễ kỷ niệm tại website: https://a80.hanoi.gov.vn.

