Thông tin doanh nghiệp Mái che, máng xối giải pháp bền đẹp cho mọi công trình Bảo vệ không gian và nội thất khỏi tác động thời tiết, mở rộng diện tích sử dụng. Mái che, máng xối đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi cho mọi công trình.

Mái che, mái hiên là bộ phận được lắp đặt bên ngoài công trình, có tác dụng che nắng, che mưa cho ban công, sân thượng, cửa sổ, hoặc không gian kinh doanh ngoài trời. Đi cùng với đó, máng xối là hệ thống dẫn nước mưa từ mái nhà xuống đất một cách có kiểm soát. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh, hiện có nhiều hệ thống mái che, máng xối được lắp đặt từ lâu đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp: mái tôn hoen gỉ, tấm lợp poly cong vênh, bạt che rách nát và đặc biệt là máng xối bị tắc nghẽn do lá cây, rác thải hoặc bị ăn mòn.

Dấu hiệu mái che, máng xối xuống cấp và cần được sửa chữa, thay thế kịp thời. Ảnh: Thợ Việt.

Tại các khu đô thị có mật độ xây dựng cao như TP. Hồ Chí Minh, lắp đặt máng xối đúng quy cách càng trở nên cấp thiết để tránh tình trạng nước mưa từ mái nhà mình chảy sang nhà hàng xóm, gây ra những tranh chấp không đáng có. Ông Trần Văn Nam, kỹ thuật viên thi công mái che Thợ Việt - hơn 14 năm cung cấp dịch vụ kỹ thuật tại TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Hệ thống máng xối bị lỗi không chỉ gây phiền toái vì nước chảy lênh láng, mà còn là nguyên nhân trực tiếp gây thấm tường, làm hỏng lớp sơn, phá hủy kết cấu bê tông ngầm và tạo điều kiện cho rêu mốc phát triển, ảnh hưởng sức khỏe cho người dân". Nếu phớt lờ những dấu hiệu này có thể dẫn đến chi phí sửa chữa tốn kém gấp nhiều lần so với việc bảo trì hoặc thay mới mái che và máng xối kịp thời.

Mái che hay mái hiên hư hỏng, xuống cấp làm ảnh hưởng rất xấu đến đời sống sinh hoạt. Ảnh: Thợ Việt.

Thời điểm "vàng" để kiểm tra, sửa chữa hoặc lắp đặt mới hệ thống mái che, máng xối chính là ngay trước khi mùa mưa chính thức bắt đầu (thường từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm). Chuẩn bị sớm giúp người dân chủ động hơn, tránh được tình trạng bị động khi mưa bão ập đến và các đơn vị thi công uy tín bị quá tải.

Khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường hoặc có nhu cầu lắp đặt mới, tìm đến các đơn vị uy tín như dịch vụ thi công sửa chữa máng xối Thợ Việt sẽ giúp người tiêu dùng giải quyết nhanh gọn mọi vấn đề bằng dịch vụ trọn gói, từ khảo sát, tư vấn vật liệu cho đến thi công và bảo hành. Ông Phạm Công Hậu - Phó Giám đốc công ty, khẳng định: “Kỹ thuật viên thi công sửa chữa máng xối Thợ Việt đều được đào tạo bài bản, sử dụng vật liệu chính hãng và tuân thủ quy trình lắp đặt chuyên nghiệp. Qua đó, mỗi công trình từ mái che sân thượng đến hệ thống máng xối nhà xưởng đều đạt độ bền tối ưu và vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ tốt nhất".

Dịch vụ thi công mái che, mái hiên và máng xối Thợ Việt chuyên nghiệp và được nhiều khách hàng tin dùng. Ảnh: Thợ Việt.

Thợ Việt đã có hơn 14 năm hình thành và phát triển, phục vụ trong nhiều ngành nghề thiết yếu trong đời sống sinh hoạt. Ảnh: Thợ Việt.

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thợ Việt được thành lập từ năm 2011 với khẩu hiệu “Thợ Việt - Thợ của mọi nhà”, đây là một trong những đơn vị cung cấp các giải pháp Thi công - Lắp đặt - Bảo trì - Sửa chữa - Thay thế - Vệ sinh nổi bật trong các lĩnh vực xây sửa nhà, sơn nhà, cơ khí nhôm kính, điện nước, điện lạnh, đồ gỗ, vệ sinh bồn bể nước, thi công vách panel, thông cống nghẹt, hút hầm cầu và hàng trăm dịch vụ khác, dành cho hộ gia đình (dân dụng) và Khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp (công nghiệp).

Đội ngũ thợ đông đảo, lành nghề và thái độ chuyên nghiệp là điểm mạnh mà Thợ Việt đã và đang khẳng định qua từng ngày. Ảnh: Thợ Việt.

Thợ Việt sở hữu đội ngũ kỹ thuật lên đến 200 thành viên tay nghề cao, từ 10 năm kinh nghiệm trở lên và luôn có thái độ phục vụ chuyên nghiệp. Cùng với đó là quá trình không ngừng cập nhật trang thiết bị hiện đại, nhằm tối ưu thời gian thi công cũng như hiệu quả công việc.

