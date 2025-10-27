Thông tin doanh nghiệp Mua sữa chua TH True Milk tại AVAKids Sữa chua TH true MILK được nhiều gia đình tin dùng nhờ nguồn sữa tươi sạch và quy trình lên men tự nhiên. Hãy cùng AVAKids - hệ thống bán lẻ mẹ và bé thuộc Tập đoàn Thế Giới Di Động tìm hiểu chi tiết về lượng calo trong sản phẩm và gợi ý nơi mua chính hãng, uy tín.

TH true MILK - Thương hiệu sữa Việt “Thật sự thiên nhiên”

TH true MILK là thương hiệu sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam. Nguồn ảnh: internet

TH true MILK là thương hiệu sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam, thuộc Tập đoàn TH - tiên phong trong mô hình “từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch”. Thành lập năm 2010, TH true MILK hướng đến sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng thật sự thiên nhiên, sử dụng 100% sữa tươi nguyên chất từ trang trại bò sữa công nghệ cao tại Nghệ An.​

Thương hiệu định vị mình là “sữa sạch tự nhiên”, không chất bảo quản, không kháng sinh, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, cam kết vì sức khỏe và môi trường sống bền vững. Các sản phẩm nổi bật gồm: sữa tươi tiệt trùng, sữa chua , sữa hạt TH true NUT, sữa hữu cơ, nước trái cây TH true JUICE và nước tinh khiết TH true WATER.​

Giá trị dinh dưỡng trong sữa chua TH true MILK

Về mặt dinh dưỡng, sữa chua TH true MILK chứa nhiều protein - bao gồm hai dạng chính là casein và whey. Casein chiếm khoảng 80% tổng lượng đạm, giúp cơ thể hấp thu khoáng chất như canxi và phốt pho hiệu quả hơn. Trong khi đó, whey protein – chiếm khoảng 20% – giàu axit amin chuỗi nhánh, hỗ trợ quá trình hình thành và phục hồi cơ bắp, đặc biệt có lợi cho người vận động thường xuyên.

Hàm lượng chất béo trong sữa chua dao động tùy theo loại sữa được dùng để lên men, thường từ 0,4% đến 3,3%. Mỗi hộp sữa chua chứa khoảng 400 loại axit béo, trong đó phần lớn là chất béo bão hòa, phần còn lại là chất béo không bão hòa – đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì năng lượng và hỗ trợ hấp thu vitamin tan trong chất béo.

Thành phần carbohydrate trong sữa chua chủ yếu là lactose - loại đường tự nhiên có trong sữa. Trong quá trình lên men, lactose được chuyển hóa thành axit lactic, tạo nên vị chua đặc trưng của sữa chua đồng thời giúp cơ thể dễ tiêu hóa hơn so với sữa tươi thông thường.

Ngoài ra, sữa chua TH true MILK còn bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết như vitamin B2, B12, canxi và phốt pho – những dưỡng chất góp phần duy trì sức khỏe xương, răng và hệ thần kinh. Hàm lượng các chất này có thể thay đổi tùy theo từng loại sản phẩm, chẳng hạn như sữa chua có đường, không đường hoặc sữa chua trái cây.

Thành phần dinh dưỡng trong sữa chua TH true MILK.

1 hộp sữa chua TH true MILK chứa bao nhiêu calo?

Theo thông tin dinh dưỡng từ nhà sản xuất, một hộp sữa chua TH true MILK 180g cung cấp trung bình khoảng 100 - 150 calo, tùy theo loại có đường hoặc ít đường. Sự chênh lệch này chủ yếu đến từ hàm lượng đường trong sản phẩm. Cụ thể, 100g sữa chua TH true MILK có đường chứa khoảng 100 Kcal, trong khi loại ít đường chỉ khoảng 85 Kcal.

Với khẩu phần 100g sữa chua ít đường, thành phần dinh dưỡng bao gồm khoảng 84,8 Kcal năng lượng, 11g carbohydrate, 3g protein, 3,2g chất béo, và 0,23mg kẽm (Zinc). Nhờ sự cân đối giữa các nhóm chất, sữa chua TH true MILK không chỉ giúp bổ sung năng lượng nhẹ nhàng mà còn hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường đề kháng và duy trì sức khỏe hàng ngày.

Nên ăn sữa chua vào thời điểm nào là tốt nhất?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sữa chua TH true MILK nên được dùng vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn chính để cơ thể hấp thu dưỡng chất và lợi khuẩn hiệu quả nhất. Với người đang trong chế độ giảm cân, ăn sữa chua vào buổi sáng giúp bổ sung năng lượng nhẹ, tạo cảm giác no lâu mà không lo tăng cân.

Ngoài ra, sữa chua cũng là lựa chọn phù hợp cho bữa ăn phụ của trẻ em hoặc người lớn thích món ăn nhẹ lành mạnh. Việc duy trì thói quen ăn sữa chua mỗi ngày, đặc biệt sau bữa ăn, còn giúp hỗ trợ tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh đường ruột và góp phần duy trì mức cholesterol ổn định.

Mua sữa chua TH true MILK ở đâu chất lượng?

AVAKids - hệ thống bán lẻ mẹ và bé thuộc Tập đoàn Thế Giới Di Động - hiện là một trong những địa chỉ uy tín được nhiều phụ huynh tin tưởng khi tìm mua các sản phẩm dinh dưỡng chính hãng cho trẻ nhỏ.

Khách hàng có thể dễ dàng tìm mua sữa chua TH trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt hàng trực tuyến thông qua website avakids.com và tổng đài hỗ trợ 1900.866.874 (hoạt động từ 8 giờ đến 21 giờ 30 hằng ngày).

Tại đây, các sản phẩm sữa chua TH đều được nhập trực tiếp từ nhà sản xuất, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và được bảo quản nghiêm ngặt theo quy trình lạnh tiêu chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Sữa chua TH tại AVAKids được nhập trực tiếp từ nhà sản xuất.

Sữa chua TH true MILK mang đến nhiều dưỡng chất tốt cho tiêu hóa và sức khỏe. Khách hàng có thể tham khảo chọn mua các sản phẩm sữa chua chính hãng tại hệ thống cửa hàng hoặc website AVAKids để đảm bảo chất lượng và an tâm khi sử dụng.