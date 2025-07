Chính trị Multimedia - Bài cuối: Kỳ tích Sông Hàn - khát vọng vươn mình Đà Nẵng mới 1-7-2025 là dấu mốc lịch sử của nhân dân Đà Nẵng, khi bộ máy hành chính hai cấp thành phố và 94 xã, phường, đặc khu chính thức hoạt động, đây là thời điểm bắt đầu cho giai đoạn lịch sử mới. Cùng với cả nước không gian của Đà Nẵng mới sẽ được phát huy, các nguồn lực sẽ được huy động hiệu quả hơn, mục tiêu chung là đến năm 2045 sẽ làm nên một “Kỳ tích Sông Hàn” mới.

Hai mươi năm nữa, năm 2045 là thời điểm Việt Nam thành nước công nghiệp phát triển, hai mươi năm nữa là một khoảng thời gian không dài, phấn đấu sau bốn nhiệm kỳ Đà Nẵng sẽ trở thành thành phố thật sự đáng đến và đáng sống, một đô thị văn minh và chất lượng cuộc sống ngang mức các thành phố lý tưởng của thế giới.

Vùng phía Đông ven biển sẽ trở thành chuỗi phát triển dịch vụ cao cấp, các khách sạn 5 sao, các resort hiện đại và các cụm đô thị điển hình. Gần 200 km bờ biển, trong đó có những bãi biển nổi tiếng như Xuân Thiều, Mỹ Khê, Cửa Đại, An Bàng, Hạ Thanh, Biển Rạng… sẽ là thiên đưởng cho du lịch nghỉ dưỡng.

Hiện tỷ trọng của nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ (xấp xỉ 10%) trong cơ cấu GRDP, đây là xu hướng tích cực, trong tương lai sẽ phấn đấu giảm xuống. Cần lưu ý rằng tỷ trọng tương đối giảm nhưng số tuyệt đối cần tăng, vì vậy kinh tế biển cần đặc biệt chú ý nghề khai thác hải sản.

Một trung tâm nghề cá hiện đại là mong muốn của ngư dân xứ này. Việc xây dựng cảng Liên Chiểu gắn với khu du lịch Làng Vân sẽ là viên ngọc mới của Việt Nam. Vùng phía Tây rộng lớn, nơi sinh sống của nhiều dân tộc, ngoài cây lúa sẽ tập trung hình thành các vùng cây công nghiệp, trong đó đưa cây Ngọc Linh thành bảo vật Quốc gia, cây quế sẽ tỏa hương thơm cho cả nước và xuất khẩu.

Nối giữa hai vùng Đông và Tây ấy là xương sống của nền kinh tế với các cơ sở hạ tầng về cảng hàng không, trong đó Chu Lai sẽ trở thành sân bay vận chuyển hàng hóa lớn, công nghiệp logictis. Cụm công nghiệp Chu Lai mà nổi bật là công nghiệp ô-tô sẽ định vị ngành cơ khí quan trọng này của cả nước.

Các khu công nghiệp ở phía Bắc, đặc biệt khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và các khu công nghiệp công nghệ cao sẽ phát huy vai trò dẫn dắt về chất lượng dịch vụ và sản phẩm hàng hóa thông minh. Một Đà Nẵng mới đang mở rộng cánh cửa cho khu vực, là chiếc đòn gánh không phải “cong hai đầu” mà lớn hơn là tạo sự cân bằng tăng trưởng cho cả miền Trung năng động.

Có người nói việc sáp nhập Quảng Nam với Đà Nẵng là lẽ đương nhiên, bởi từ trong chiều sâu văn hóa giữa hai địa phương này hầu như chưa bao giờ “tách”, văn hóa xứ Quảng là một giá trị thiêng liêng chung, Hòn Kẽm, Đá Dừng cũng là của người Thọ Quang, mây phủ Sơn Trà cũng là nỗi niềm của chính người Phước Sơn, Dốc Sỏi…

Nói thế không có nghĩa là mọi việc chỉ có chiều thuận. Sẽ có rất nhiều việc phải làm để đến năm 2030, Đảng bộ sẽ báo cáo với nhân dân về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, trong đó mục tiêu lớn nhất là mỗi người dân của thành phố mới đạt khoảng 6.300 USD (năm 2030) (khoảng 164 triệu đồng/người/năm 2030). Đây là mục tiêu khá cao khi biết rằng năm 2024 thu nhập bình quân của Đà Nẵng là 118 triệu và Quảng Nam là 84 triệu (bình quân xấp xỉ 100 triệu/người).

Làm thế nào để GRDP/năm tăng từ 11% trở lên, để mỗi năm thu nhập của người dân tăng hơn 10 triệu đồng đòi hỏi nỗ lực cao của đảng bộ, nhân dân, đặc biệt là cộng đồng các doanh nghiệp, những tác giả chính tạo ra sự sự tăng trưởng. Đây chính là “xương sống” của kỳ tích mới.

Có rất nhiều việc phải làm, nhưng việc có tính quyết định là chọn đúng việc cần tập trung, xác định đúng “mắc xích” để tạo động lực mới. Ngoài công tác xây dựng đảng mà mục tiêu là đảng bộ Đà Nẵng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, các cơ quan đảng các cấp thật sự là hạt nhân trí tuệ, đủ năng lực và bản lĩnh dẫn dắt, tạo ra động lực mới cho sự phát triển bền vũng.

Việc xác định sáu lĩnh vực mũi nhọn đồng thời xem đó là sáu động lực cho tăng trưởng là một hướng tiếp cận phù hợp và có tính thực tế. Các mục tiêu định hướng này có thể phải mất nhiều nhiệm kỳ mới hoàn thành, tuy nhiên trong bước đi đầu tiên của nhiệm kỳ lịch sử này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mọi sự bắt đầu đều phải từ bước đi đầu tiên, hơn thế với Đà Nẵng không phải từ số không mà đã có nền tảng khá vững chắc.

Việc bỏ cấp huyện để chỉ còn hai cấp (thành phố - xã/phường) là cải cách sâu rộng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị. Cấp xã, phường sẽ là trung tâm phục vụ người dân, doanh nghiệp, là nền tảng của chính quyền hiện đại, minh bạch, chuyển đổi số mạnh mẽ.

94 xã, phường, đặc khu - 94 niềm hy vọng - chính là lực đẩy gần dân, sát dân, thân dân để chính sách đi vào cuộc sống. Cán bộ cấp cơ sở cần hội tụ đủ năng lực, đạo đức công vụ và khả năng thích ứng với nền hành chính số.

Ngoài việc hình thành các cơ quan Đảng, chính quyền mới, cần đặc biệt lưu ý chức năng, nhiệm vụ và năng lực lãnh đạo của 94 xã, phường, đặc khu mới.

Bỏ cấp huyện là một quyết định không dễ, nếu không muốn nói là có nhiều đắn đo nhất. Bởi từ lâu tính chất “trung gian” trở thành mắc xích hành chính đương nhiên của bộ máy, nay bỏ để tập trung theo yêu cầu mới, hệ thống chính quyền của cả nước chỉ còn hai cấp tỉnh và xã.

Làm gì để “đạt chuẩn”: gần dân, sát dân, trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và giải quyết các vấn đề của người dân, doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo là nhiệm vụ bao trùm, quyết định sự thành công.

“Gần dân”, “sát dân” để thật sự “thân dân”. Dĩ nhiên không ai hiểu “gần dân” theo không gian địa lý, tâm lý. “Nếu xa trước ngõ cũng xa, nếu gần Vĩnh Điện, La Qua cũng gần”, đây không chỉ là sự thay đổi chức năng từ huyện xuống xã mà đòi hỏi sự vươn mình của cấp xã, phường nhằm hình thành cấp xã là tổ chức chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương chuyên nghiệp, hiện đại, thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, bảo đảm trách nhiệm giải trình gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực.

Như vậy yêu cầu của một cán bộ xã, phường chưa bao giờ được xác định cao như hiện nay, ngoài năng lực và phẩm chất chung, việc bảo đảm “quản trị chuyên nghiệp, hiện đại, thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động chính quyền địa phương” là yêu cầu “cứng”, đây cũng là tố chất mới quyết định hiệu quả của cải cách hành chính.

Điều này đối với các phường tương đối thuận lợi, nhưng đối với các xã miền núi, vùng xa là thách thức lớn, đặc biệt đối với người dân, nhất là với đồng bào dân tộc thì quá trình tiếp cận và thể hiện nguyện vọng, yêu cầu thông qua tiện ích từ công nghệ thông tin quả là thử thách lớn.

Nhấn mạnh điều này để thấy rằng, nếu bộ máy hành chính không vận hành “trơn tru”, nếu người dân và cả doanh nghiệp không “tương thích” với nền hành chính điện tử, thì khó mà hoàn thành nhiệm vụ hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Không có lĩnh vực nào của người dân, doanh nghiệp mà không liên quan trực tiếp đến xã, phường. Thẩm quyền của HĐND, đại biểu HĐND, các Ban, bộ máy của UBND xã phường được qui định cụ thể và đòi hỏi ở mức cao nhất về sự chuyên nghiệp, nhưng sẽ là vô nghĩa nếu các tố chất và năng lực nói trên không được vận hành bởi một tấm lòng, bởi ý thức phục vụ nhân dân theo tinh thần “bớt lòng ham muốn vật chất”.

Đạo đức công vụ là điều không mới, cái mới ở đây là ngoài tinh thần phụng sự nhân dân sẽ thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Công khai, minh bạch các điều kiện cấp phép, giải quyết với thời gian quy định, người dân và doanh nghiệp không cần trực tiếp “trình bày nguyện vọng”. Tình trạng hồ sơ và quy trình giải quyết được công khai cho tất cả biết. Đây là điểm không cho phép sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hay vòi vĩnh.

Đạo đức cách mạng cần xem việc nhận phong bì theo kiểu bôi trơn là sự thiếu nhân cách, biểu hiện của sự tha hóa của người lãnh đạo. Chúng ta tin rằng bằng sự công khai thủ tục và người chịu trách nhiệm xử lý, thông qua công nghệ thông tin sẽ là bước đi hiệu quả nhằm giảm thiểu sự nhũng nhiễu, tăng cường hiệu năng, hiệu quả.

Cùng với việc khai thác tối ưu tài nguyên, tiềm năng và các lợi thế, việc nâng cao chất lượng bộ máy hành chính từ thành phố đến xã phường sẽ là bước tiến có tính lịch sử cho một Việt Nam hùng cường.

Trong kinh tế học khi bàn về lợi thế của một đất nước, một địa phương thường đề cập ba hình thức lợi thế so sánh: 1) Lợi thế so sánh tuyệt đối (tài nguyên, vị trí địa lý…); 2) Lợi thế so sánh động (lợi thế khi đặt nó trong quan hệ khu vực, với môi trường quốc tế…) và 3) Lợi thế của nước/thành phố phát triển sau (kinh nghiệm mới tiếp thu và tránh các vấn đề bất cập của nước phát triển trước (bảo vệ môi trường, tình trạng giao thông vận tải…).

Đà Nẵng có tài nguyên du lịch độc đáo, có hệ thống các trường đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có các cảng biển, cảng hàng không lớn, rồi đây sẽ hình thành khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, là vị trí trung độ của cả nước… tất cả những tiềm năng, lợi thế đó là nhân tố quan trọng hàng đầu cho một Đà Nẵng phát triển mạnh và hiện đại.

Trong yêu cầu đó việc xây dựng một năng lực xã hội tích cực là điều có ý nghĩa quyết định. Chúng ta có những tiền đề vật chất và lịch sử cho một giai đoạn phát triển mới.

Năng lực xã hội thường được hiểu là năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, của chính quyền; đội ngũ trí thức; các giai tầng xã hội; đội ngũ công nhân, nông dân, người lao động và doanh nhân/doanh nghiệp.

Các “bộ phận” nói trên hợp thành năng lực xã hội mà biểu hiện tập trung là tất cả đồng hướng vào mục tiêu chung: Làm sao trong một thời gian lịch sử cho phép, xây dựng Đà Nẵng thành một thành phố hiện đại, người dân sống hạnh phúc, đóng góp vào công cuộc chung.

Năm 2025 được xác định là thời điểm bắt đầu cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đà Nẵng sẽ là một bộ phận tích cực cho công cuộc vươn mình ngoạn mục của cả nước.

Trước mắt cần làm cho mọi người dân hiểu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, về vai trò của người cán bộ và nhất là trách nhiệm công dân của mỗi người trong sứ mệnh vĩ đại này của dân tộc.

Làm sao mỗi thành tố trong xã hội đều là bộ phận để cùng tạo ra năng lực xã hội mới, sự hưng vong của dân tộc có trách nhiệm của mỗi người dân. Sự phấn chấn xã hội không chỉ là niềm vui mà quan trọng hơn là sự tin tưởng vào một chủ trương đúng, hợp thời đại của Đảng.

Ngày 1-7-2025 sẽ đi vào lịch sử như một mốc mới cho một quyết tâm mới, Đà Nẵng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Năm năm của nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ sắp bắt đầu, thời gian nhiệm kỳ chưa tới 2000 ngày, rất nhiều việc phải làm, rất nhiều nhiệm vụ phải thực hiện, nhưng đây cũng là thời gian đặc biệt, sức mạnh của niềm tin khi được phát huy, đích tới được đề ra rõ ràng, khả thi, tất cả cho một quê hương Ngũ phụng tề phi cùng bay cao trên bầu trời quê hương.

Hơn ba triệu dân thành phố cùng chung lòng hồ hởi, cùng phấn chấn hướng về tương lai tươi đẹp. Thật là vinh dự và tự hào khi được chứng kiến giai đoạn lịch sử độc đáo và tràn đầy phấn chấn: Kỷ nguyên mới của một Đà Nẵng mới.