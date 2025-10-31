Thể thao Nhận định Burnley vs Arsenal, 22h00 ngày 1.11: Sóng gió Turf Moor Nhận định, dự đoán tỷ số trận Burnley vs Arsenal diễn ra vào lúc 22h00 ngày 1/11, thuộc khuôn khổ vòng 10 Premier League 2025/26. Báo Đà Nẵng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Nhận định trận đấu Burnley vs Arsenal - "Bão" Pháo Thủ càn quét Turf Moor

Arsenal, đội bóng đang dẫn đầu Premier League, sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách đến sân Turf Moor của Burnley vào ngày 01/11/2025. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa đội bóng có hàng thủ mạnh nhất giải (chỉ thủng lưới 3 bàn) và một Burnley đang có phong độ cao (2 trận thắng liên tiếp), mà còn là màn so tài giữa tham vọng vô địch của 'Pháo Thủ' với khát vọng thoát khỏi khu vực nguy hiểm của 'The Clarets'. Liệu Arsenal sẽ áp đảo với lối chơi sắc sảo, hay Burnley sẽ tạo nên bất ngờ lớn nhờ tinh thần chiến đấu quật cường?

Đội hình dự kiến Burnley vs Arsenal mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Burnley

Burnley (4-4-2): Trafford; Roberts, O’Shea, Beyer, Taylor; Gudmundsson, Cullen, Berge, Brownhill; Flemming, Foster.

Burnley dưới thời HLV Kompany duy trì lối chơi kiểm soát bóng và pressing tầm cao. Zian Flemming, người đã có một cú đúp ở trận trước, được kỳ vọng sẽ là ngòi nổ chính. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Cullen - Berge sẽ phải hoạt động hết công suất để chống lại sức mạnh khu vực giữa sân của Arsenal.

Burnley có một chút lo lắng về thể lực của Lesley Ugochukwu sau khi anh phải rời sân ở trận gặp Wolves. Tuy nhiên, Zian Flemming, với phong độ ghi bàn ấn tượng, là niềm hy vọng lớn nhất. Hàng thủ của Burnley, dù đã cải thiện, vẫn phải đối mặt với áp lực cực lớn từ tuyến tấn công đa dạng của Arsenal.

Phân tích lực lượng của Arsenal

Arsenal (4-3-3): Ramsdale; White, Gabriel, Kiwior, Zinchenko; Rice, Vieira, Smith Rowe; Saka, Jesus, Trossard.

Arsenal của Mikel Arteta đang vận hành trơn tru với sơ đồ 4-3-3. Dù vắng các trụ cột như Ødegaard và Saliba, Leandro Trossard – người ghi bàn và kiến tạo trong cả hai lần đối đầu gần nhất với Burnley – sẽ là tâm điểm chú ý. Declan Rice tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy ở tuyến giữa.

Arsenal đang đối mặt với một số tổn thất khi William Saliba vắng mặt vì chấn thương, cùng với Martin Ødegaard và Noni Madueke. Đây là cơ hội cho các cầu thủ dự bị như Fabio Vieira hay Emile Smith Rowe thể hiện khả năng của mình. HLV Arteta sẽ phải tin tưởng vào kinh nghiệm của Gabriel Magalhães và sự đa năng của Leandro Trossard để duy trì sự ổn định. Declan Rice tiếp tục là chìa khóa ở khu trung tuyến.

Lịch sử đối đầu giữa Burnley vs Arsenal

Burnley 0-9 Arsenal (D3, L6 - Trên sân nhà)

Burnley chưa bao giờ thắng Arsenal trên sân nhà Turf Moor trong khuôn khổ Premier League (Hòa 3, Thua 6). Bốn trong số sáu chiến thắng gần nhất của Arsenal tại đây là với tỷ số 1-0. Điều này cho thấy sự áp đảo của 'Pháo Thủ' và một "cái dớp" lịch sử nặng nề đè lên vai 'The Clarets'. Sự thiếu vắng chiến thắng lịch sử này càng làm tăng thêm sự kịch tính cho trận đấu.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Burnley vs Arsenal

Arsenal: Đỉnh cao Premier League và khát khao nối dài kỷ lục

Arsenal đang thể hiện phong độ hủy diệt với 4 trận thắng liên tiếp tại Premier League, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. 'Pháo Thủ' sở hữu hàng thủ thép (chỉ 3 bàn thua), một yếu tố then chốt cho tham vọng vô địch. Đáng chú ý, Arsenal có thành tích sân khách cực kỳ ấn tượng, chỉ thua 1 trong 18 trận gần nhất.

Dù thiếu vắng Martin Ødegaard và William Saliba do chấn thương, chiều sâu đội hình cho phép HLV Arteta vẫn duy trì được sức mạnh và lối chơi kiểm soát bóng. Thống kê chỉ ra rằng Arsenal đã ghi tới 15/16 bàn thắng của mình sau phút 30, cho thấy khả năng tăng tốc và kết liễu đối thủ trong hiệp 2. Sự kỷ luật của đội bóng cũng được thể hiện qua số lượng thẻ phạt thấp kỷ lục (9 thẻ vàng). Arsenal được đánh giá vượt trội về mọi mặt, từ kinh nghiệm đến đẳng cấp.

Burnley: "Cửa Sáng" sau chuỗi thắng và hy vọng phá dớp

Burnley đang có dấu hiệu khởi sắc khi giành được 2 chiến thắng liên tiếp trước Leeds và Wolves, tạo khoảng cách 5 điểm an toàn với nhóm xuống hạng. Chiến thắng kịch tính ở phút 95 trước Wolves cho thấy tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của 'The Clarets'. Dù vậy, Burnley phải đối mặt với thử thách lớn nhất: họ đã không thắng đội bóng nào trong nhóm 'Big Six' từ tháng 2/2022 và đã thua toàn bộ 6 trận sân nhà trước các đội này ở mùa giải trước, bao gồm trận thua đậm 0-5 trước chính Arsenal.

Dưới sự dẫn dắt của Kompany, Burnley có lối chơi tấn công cởi mở, minh chứng là tỷ lệ bàn thắng trung bình cao thứ hai giải đấu (3.22 bàn/trận). Zian Flemming, với 2 bàn thắng ở trận gần nhất và thói quen ghi bàn trước giờ nghỉ, có thể là tia hy vọng cho Burnley. Tuy nhiên, việc Burnley chưa bao giờ ghi quá một bàn trong 18 lần đối đầu Arsenal sẽ là rào cản tâm lý lớn.

Dự đoán tỷ số trận đấu Burnley vs Arsenal

Dựa trên phong độ và lịch sử đối đầu, Arsenal rõ ràng là đội được đánh giá cao hơn. Họ sở hữu hàng thủ vững chắc và khả năng dứt điểm trận đấu tốt trong hiệp 2. Tuy nhiên, Burnley đang chơi phòng ngự chắc chắn hơn trên sân nhà và có thể gây khó khăn cho Arsenal, như đã thấy khi 'Pháo Thủ' chỉ thắng 1-0 ở 2 trận gần nhất.

Với việc Under 2.5 goals xảy ra trong 4/6 trận sân nhà gần nhất của Burnley và 4/6 trận gần nhất của Arsenal, một chiến thắng với cách biệt tối thiểu cho đội khách là kịch bản hợp lý.

Sportskeeda dự đoán tỷ số: 2-0

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 2-0

Xem trực tiếp Burnley vs Arsenal khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Burnley vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 10 Premier League 2025/26 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 1/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.