Thể thao Nhận định Crystal Palace vs Brentford, 22h00 ngày 1.11: Thắng Liverpool rồi, sợ gì Palace Nhận định, dự đoán tỷ số trận Crystal Palace vs Brentford diễn ra vào lúc 22h00 ngày 1/11, thuộc khuôn khổ vòng 10 Premier League 2025/26.

Nhận định trận đấu Crystal Palace vs Brentford - 13 điểm và hai số phận trái ngược

Crystal Palace và Brentford cùng sở hữu 13 điểm tại Premier League mùa này, nhưng phong độ gần đây của họ lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi Crystal Palace đang trải qua chuỗi ngày khó khăn, không thắng ba trận gần nhất (H1, T2) sau thất bại 0-1 trước đội đầu bảng Arsenal, thì Brentford lại đang "bay cao" với ba chiến thắng trong bốn trận gần đây (T3, B1), bao gồm cả chiến thắng kịch tính 3-2 trước đương kim vô địch Liverpool.

Trận đấu này không chỉ là cuộc chiến giành điểm số, mà còn là sự đối đầu giữa khao khát thoát khỏi khủng hoảng của HLV Oliver Glasner và sự ổn định đang lên của Thomas Frank. Dù thất bại trước Arsenal là trận thua đầu tiên của Palace tại một trận derby London kể từ mùa trước, họ vẫn có điểm tựa là chuỗi 10 trận bất bại trên sân nhà Selhurst Park (T5, H5). Ngược lại, Brentford với phong độ cao, nhưng lại không có thành tích tốt khi xa nhà, chỉ thắng 1 trong 5 trận làm khách gần nhất (H1, T3).

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Brentford mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Crystal Palace

Crystal Palace (3-4-3): Johnstone; Ward, Andersen, Guehi; Muñoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Olise, Edouard, Ayew.

HLV Oliver Glasner có thể tiếp tục với sơ đồ 3 hậu vệ để củng cố khả năng phòng ngự đang gặp vấn đề. Daniel Muñoz, người đã ghi 2 bàn mở tỷ số cho Palace trong mùa này (cũng như kiến tạo trong trận sân nhà gần nhất), được kỳ vọng sẽ là nguồn cảm hứng tấn công từ cánh phải. Palace cần một màn trình diễn bùng nổ của các tiền đạo để phá dớp hòa và thua.

Crystal Palace có thể thiếu vắng Chris Richards (nghi ngờ) ở hàng thủ. Điều này buộc HLV Glasner phải tin tưởng vào những cầu thủ còn lại như Ward, Andersen, và Guehi. Tuy nhiên, hàng công với sự kết hợp của Olise, Edouard, và Ayew cần phải lấy lại phong độ. Daniel Muñoz là cái tên đáng tin cậy nhất trong việc tạo ra đột biến.

Phân tích lực lượng của Brentford

Brentford (4-3-3): Flekken; Roerslev, Pinnock, Collins, Hickey; Jensen, Nørgaard, Janelt; Mbeumo, Wissa, Ouattara.

Thomas Frank với lối chơi tấn công cởi mở sẽ tiếp tục triển khai sơ đồ 4-3-3. Dango Ouattara, người đã ghi bàn vào lưới Liverpool và có 3 bàn mở tỷ số liên tiếp trong vòng 15 phút đầu, là mũi nhọn nguy hiểm nhất. Kinh nghiệm và khả năng tận dụng cơ hội là điểm mạnh của đội khách.

Brentford sẽ vắng Antoni Milambo đến hết mùa giải. Đây là tổn thất không nhỏ nhưng 'Bầy Ong' đã quen với việc xoay sở đội hình. Sự hiện diện của Dango Ouattara với khả năng ghi bàn sớm là một mối đe dọa thường trực. Hàng tiền vệ vững chắc với Nørgaard và Janelt sẽ giúp Brentford kiểm soát thế trận và phát động các pha phản công nguy hiểm.

Lịch sử đối đầu giữa Crystal Palace vs Brentford

Brentford 2-1 Crystal Palace Crystal Palace 1-1 Brentford Brentford 2-1 Crystal Palace Crystal Palace 1-1 Brentford Brentford 1-1 Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Brentford

Brentford đã áp đảo trong các cuộc đối đầu gần đây, chỉ thua 1 trong 8 lần chạm trán gần nhất (T2, H5), và thắng 2-1 cả sân nhà lẫn sân khách mùa trước. Đặc biệt, 6 lần đối đầu gần nhất đều có bàn thắng của cả hai đội (BTTS). Điều này cho thấy tính cân bằng và kịch tính giữa hai đội, đồng thời ủng hộ kịch bản nhiều bàn thắng.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Crystal Palace vs Brentford

Crystal Palace: Điểm tựa sân nhà và "cơn khát chiến thắng"

Crystal Palace đang trong giai đoạn 'khủng hoảng mini' khi chưa biết mùi chiến thắng ba trận gần nhất. Tuy nhiên, Oliver Glasner vẫn tin tưởng vào màn trình diễn của các học trò. Sân nhà Selhurst Park là pháo đài tinh thần của họ, với chuỗi 10 trận bất bại. Thống kê cũng cho thấy, hai bàn thắng của Daniel Muñoz đều đến ở phút 30-40, một dấu hiệu cho thấy Palace thường khởi động chậm nhưng có khả năng tăng tốc giữa hiệp một. Để chiến thắng, Palace cần tận dụng tối đa điểm tựa này và chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng, điều họ đã không làm tốt gần đây.

Brentford: Đang bay cao và bản lĩnh lật ngược thế cờ

Brentford vừa "thảm sát" Grimsby 5-0 ở EFL Cup và có chiến thắng lịch sử trước Liverpool. Với 7 lần mở tỷ số, Brentford là đội bóng có số lần mở tỷ số nhiều nhất Premier League mùa này, cho thấy khả năng nhập cuộc nhanh chóng. Dango Ouattara là hiện thân của sự sắc bén này. Mặc dù hàng thủ có thể thủng lưới (thắng 7 trận khi thủng lưới ít nhất 2 bàn từ mùa trước), sự lì lợm và khả năng lật ngược thế cờ của 'Bầy Ong' là đáng nể. Tuy nhiên, thành tích sân khách yếu kém (chỉ thắng 1/5 trận gần nhất) là điều Thomas Frank cần cải thiện.

Dự đoán tỷ số trận đấu Crystal Palace vs Brentford

Dù Palace có điểm tựa sân nhà và Brentford có thành tích sân khách kém, phong độ thăng hoa của 'Bầy Ong' là không thể phủ nhận. Với việc 6 trận H2H gần nhất đều có BTTS, cùng với xu hướng trận đấu của Brentford thường có nhiều bàn thắng (thắng 7 trận khi thủng lưới 2 bàn), nhiều khả năng đây sẽ là một trận cầu cởi mở. Palace cần chiến thắng để vực dậy tinh thần, còn Brentford muốn củng cố vị trí trong Top 10. Kịch bản cân bằng nhưng nhiều bàn thắng là dễ xảy ra nhất.

Sportskeeda dự đoán tỷ số: 2-2

WhoScore dự đoán tỷ số: 1-1

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 2-2

Xem trực tiếp Crystal Palace vs Brentford khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Crystal Palace vs Brentford trong khuôn khổ vòng 10 Premier League 2025/26 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 1/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.