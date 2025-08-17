Thể thao Nhận định trận đấu Nottingham vs Brentford: Tham vọng cũ chạm trán khởi đầu mới Nhận định, dự đoán tỉ số trận Nottingham vs Brentford diễn ra vào lúc 20h00 ngày 17/8, thuộc khuôn khổ vòng 1 giải Ngoại hạng Anh.

Vòng mở màn Premier League 2025/26 sẽ chứng kiến một cuộc so tài đầy căng thẳng tại City Ground, nơi Nottingham Forest tiếp đón Brentford. Đây là trận đấu đánh dấu hai hành trình đầy khác biệt: Forest vừa có một mùa giải đột phá, giành vé dự cúp châu Âu sau hàng thập kỷ chờ đợi, trong khi Brentford bước vào giai đoạn chuyển giao dưới thời tân HLV Keith Andrews, đồng thời phải thích nghi với việc thiếu vắng những trụ cột tấn công quan trọng. Liệu Forest có tận dụng được lợi thế sân nhà để khởi đầu thuận lợi, hay Brentford sẽ chứng minh bản lĩnh của một "kẻ thách thức"?

Nhận định chuyên sâu trận đấu Nottingham vs Brentford

Nottingham Forest - Sân nhà là pháo đài

Mùa giải trước, Nottingham Forest đã có một chiến dịch thành công khi cán đích ở vị trí thứ bảy, giành vé dự Europa League. Đây là một bước tiến vượt bậc so với mục tiêu trụ hạng ban đầu. Tuy nhiên, giai đoạn tiền mùa giải của họ lại không mấy suôn sẻ, với chuỗi 7 trận không thắng và chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn. Điều này cho thấy HLV Nuno Espirito Santo cần cải thiện đáng kể hỏa lực tấn công. Dù vậy, lợi thế sân nhà City Ground là một điểm tựa cực kỳ lớn. Nottingham Forest bất bại trong cả 3 lần tiếp đón “Bầy ong” gần nhất tại đây.

Brentford - Khởi đầu mới đầy bất ổn

Triều đại thành công của Thomas Frank tại Brentford đã khép lại, nhường chỗ cho HLV trẻ Keith Andrews. Sự ra đi của các trụ cột như Bryan Mbeumo, Christian Norgaard và thủ môn Mark Flekken đặt ra bài toán khó cho đội bóng này. Dù vậy, Brentford vẫn cho thấy sự lì lợm trong các trận giao hữu và đang có một số tân binh chất lượng như Jordan Henderson, Caoimhin Kelleher và Sepp van den Berg. Lịch sử đối đầu cũng cho thấy Brentford thường gây khó dễ cho Forest, đặc biệt với những pha phản công sắc bén.

Lịch sử đối đầu giữa Nottingham vs Brentford

Trong 5 lần đối đầu gần nhất tại Premier League, Brentford thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước Nottingham Forest. Tuy nhiên, nếu xét riêng tại City Ground, Forest lại tỏ ra vượt trội khi bất bại trong các lần tiếp đón Brentford.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Nottingham Forest: Đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Nicolas Dominguez do chấn thương. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tân binh Dan Ndoye và Omari Hutchinson hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công.

Brentford: Đội khách gặp nhiều tổn thất hơn. Vitaly Janelt chắc chắn vắng mặt, trong khi khả năng ra sân của thủ môn Caoimhin Kelleher và tiền đạo Kevin Schade vẫn còn bỏ ngỏ. Đặc biệt, Yoane Wissa sẽ không thi đấu do những lùm xùm liên quan đến chuyển nhượng.

Dự đoán tỷ số trận đấu Nottingham vs Brentford

Mặc dù có lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu tại City Ground ủng hộ, nhưng phong độ ghi bàn không tốt trong giai đoạn tiền mùa giải có thể khiến Nottingham Forest gặp khó khăn. Brentford, dù có nhiều biến động, vẫn là một tập thể có tổ chức và bản lĩnh. Trận đấu này hứa hẹn sẽ là một cuộc chiến căng thẳng ở khu vực giữa sân, với ít bàn thắng được ghi.

Dự đoán tỷ số: Nottingham Forest 1-1 Brentford