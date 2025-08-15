Thể thao Nhận định trận đấu Tottenham vs Burnley: Khi "gà trống" gặp khách quen Nhận định, dự đoán tỉ số trận Tottenham vs Burnley diễn ra vào lúc 21h00 ngày 16/8, thuộc khuôn khổ vòng đầu tiên Premier League 2025/26.

Nhận định trận đấu Tottenham vs Burnley - Khi "gà trồng" gặp khách quen

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 hứa hẹn sẽ mở màn đầy kịch tính với màn chạm trán giữa Tottenham và tân binh Burnley. "Gà trống" bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng dưới triều đại của HLV Thomas Frank, sau khi thể hiện một diện mạo đầy hứa hẹn ở trận Siêu cúp châu Âu.

Đối thủ của họ, Burnley, dù chỉ vừa thăng hạng nhưng là "khách quen" của giải đấu, và họ đã đầu tư mạnh tay với 13 tân binh để tránh cảnh xuống hạng "như cơm bữa". Đây không chỉ là một trận đấu, mà còn là màn so tài giữa một đội bóng có đẳng cấp vượt trội và lợi thế sân nhà với một tân binh đầy khao khát khẳng định mình. Liệu Tottenham có dễ dàng áp đặt thế trận, hay Burnley sẽ tạo nên bất ngờ lớn?

Nhận định chuyên sâu trận đấu Tottenham vs Burnley

Tottenham với khởi đầu mới đầy khát khao

Tottenham vừa trải qua một mùa giải 2024/25 đầy thất vọng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 17. Tuy nhiên, họ đã gây bất ngờ với chức vô địch Europa League, và màn trình diễn ấn tượng trước PSG ở Siêu cúp châu Âu cho thấy một diện mạo hoàn toàn mới dưới thời HLV Thomas Frank. Dù thất bại trên chấm luân lưu, "Gà trống" đã chơi ngang ngửa với nhà đương kim vô địch châu Âu, thể hiện lối đá gắn kết và sắc sảo. Hàng công của họ với những cái tên chất lượng như Richarlison, Johnson và Kudus hứa hẹn sẽ tạo ra một ngày làm việc vất vả cho hàng thủ Burnley.

Burnley, chú "Ngựa ô" trở lại, không ngại khó khăn

Đừng vội đánh giá thấp Burnley! Họ vừa trở lại Ngoại hạng Anh sau khi cán đích ở vị trí Á quân Championship 2024/25 với một phong độ cực kỳ ấn tượng. Đội bóng này đã đầu tư mạnh tay với 13 tân binh, cho thấy quyết tâm tránh cảnh lên xuống hạng "như cơm bữa". Mặc dù phải đối mặt với một Tottenham vượt trội về đẳng cấp, nhưng với tinh thần chiến đấu quật cường và sự bổ sung nhân sự chất lượng, Burnley có thể tạo ra những bất ngờ, đặc biệt khi họ chơi với tâm lý không có gì để mất.

Lịch sử đối đầu giữa Tottenham vs Burnley

Lần gần nhất họ đối đầu tại Tottenham Hotspur Stadium, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-1. Lịch sử đối đầu rõ ràng đang nghiêng về phía "Gà trống", và đây sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho thầy trò HLV Thomas Frank trước trận ra quân.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Tottenham: "Gà trống" sẽ thiếu vắng một số trụ cột quan trọng do chấn thương, bao gồm James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin và Destiny Udogie. Tuy nhiên, đội hình vẫn còn nhiều ngôi sao đủ sức gánh vác, và đây là cơ hội để những cầu thủ khác thể hiện mình.

Burnley: Đội khách cũng phải đối mặt với tổn thất về lực lượng khi Amdouni, Beyer, Hedilazio và Humphreys đều không thể ra sân vì chấn thương. Dù vậy, các tân binh khác cùng những cầu thủ kinh nghiệm vẫn đủ khả năng để tạo nên sự khó khăn cho Tottenham.

Dự đoán tỷ số trận đấu Tottenham vs Burnley

Mặc dù phong độ của Tottenham và Burnley không quá chênh lệch trong các trận gần nhất, nhưng sự khác biệt về đẳng cấp đội hình và lợi thế sân nhà sẽ là yếu tố quyết định.

Tottenham đang khát khao chứng tỏ mình sau một mùa giải thất vọng và màn trình diễn ấn tượng trước PSG cho thấy họ đã sẵn sàng. Trước một Burnley vừa thăng hạng và cần thời gian để ổn định, hàng công tốc độ và kỹ thuật của "Gà trống" hứa hẹn sẽ có một ngày thi đấu bùng nổ.

Dự đoán tỷ số: Tottenham 2-0 Burnley