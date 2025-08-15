Thể thao Nhận định trận đấu Wolves vs Manchester City: Sói "no nanh" trước nhà vua mới Nhận định, dự đoán tỉ số trận Wolves vs Manchester City diễn ra vào lúc 23h30 ngày 16/8, thuộc khuôn khổ vòng đầu tiên Premier League 2025/26.

Sau một mùa giải 2024/25 "trắng tay", Manchester City đang khao khát khẳng định lại vị thế của mình. HLV Pep Guardiola đã mạnh tay thay đổi đội hình với sự ra đi của những trụ cột như Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Jack Grealish và sự xuất hiện của những tài năng trẻ đầy hứa hẹn. Bước chạy đà hoàn hảo với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất cho thấy Man City đã sẵn sàng cho một cuộc đua mới.

Trong khi đó, Wolves lại có một mùa hè đầy ảm đạm. Đội bóng này không thắng bất kỳ trận giao hữu nào, đồng thời còn mất đi hai ngôi sao tấn công là Matheus Cunha và Rayan Ait-Nouri. Dù đã có những sự bổ sung chất lượng, nhưng "bầy sói" vẫn đang trong quá trình tìm lại phong độ. Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ họ khi chỉ thắng 1 trong 10 trận gần nhất trước Man City.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Wolves vs Manchester City

Man City với đẳng cấp của nhà vô địch đang khao khát trở lại

Sau một mùa giải 2024/25 thất bát, Man City đã có những thay đổi lớn về mặt nhân sự. Sự ra đi của những ngôi sao lớn có thể khiến người hâm mộ lo lắng, nhưng những tân binh chất lượng đã nhanh chóng hòa nhập và giúp đội bóng có được bước chạy đà ấn tượng.

Với lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc và những cá nhân xuất sắc trên hàng công, Man City vẫn là một đối thủ đáng sợ. Chuỗi 8 chiến thắng trong 9 trận mở màn mùa giải gần nhất trên sân khách là minh chứng cho sự vượt trội của họ. Man City sẽ không chỉ tìm kiếm một chiến thắng, mà còn muốn có một màn trình diễn thật thuyết phục để gửi lời cảnh báo đến các đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Wolves là "Bầy sói" thiếu vũ khí để tạo bất ngờ

Wolves đã có một nửa đầu mùa giải 2024/25 đầy khó khăn trước khi cải thiện phong độ ở giai đoạn cuối. Tuy nhiên, mùa hè năm nay lại chứng kiến một Wolves không có phong độ tốt. Mất đi những ngôi sao tấn công quan trọng cùng chuỗi 8 trận không thắng liên tiếp (tính cả giao hữu) là những bất lợi lớn.

Dù được chơi trên sân nhà Molineux, nhưng Wolves khó có thể tạo nên bất ngờ trước một Man City đang hừng hực khí thế. Hàng thủ của "bầy sói" sẽ phải đối mặt với một hàng công rất mạnh mẽ, và khả năng họ để thủng lưới là rất cao.

Lịch sử đối đầu giữa Wolves vs Manchester City

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Man City. Trong 10 lần chạm trán gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Wolves chỉ có 1 chiến thắng và để thua tới 9 lần. Đây là một con số cho thấy sự chênh lệch lớn giữa hai đội bóng và khiến người hâm mộ Wolves phải lo lắng.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Wolves: Vắng mặt ba cầu thủ quan trọng là Leon Chiwone, Yerson Mosquera và Fabio Silva do chấn thương. HLV Pereira sẽ phải tìm cách vá lấp những khoảng trống này.

Man City: Vắng mặt Mateo Kovacic và Kalvin Phillips vì chấn thương. Khả năng ra sân của Phil Foden, Josko Gvardiol và Claudio Echeverri vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của Man City, vì họ có nhiều sự lựa chọn chất lượng khác.

Dự đoán tỷ số trận đấu Wolves vs Manchester City

Với sự chênh lệch rõ ràng về mặt phong độ, đẳng cấp và lịch sử đối đầu, Man City được dự đoán sẽ có một chiến thắng dễ dàng trước Wolves. Dù Wolves có lợi thế sân nhà, nhưng họ khó có thể chống đỡ được sức tấn công mạnh mẽ của đội khách.

Dự đoán tỷ số: Wolves 0-2 Man City.