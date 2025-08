Xã hội Nhân lên những niềm tin Gần dân, luôn lắng nghe và có mặt khi dân cần, công an các xã, phường luôn tận tụy với công việc bằng tinh thần tiên phong. Vừa nỗ lực phục vụ nhân dân, công an cấp cơ sở vừa quyết tâm giữ vững an ninh từ miền xuôi đến xa xăm biên ải…

Công an xã Phú Ninh hỗ trợ người già đến làm thủ tục cấp căn cước. Ảnh: P.GIANG

Đi cùng nhân dân

Ngày 31/7 vừa qua, trụ sở công an xã Phú Ninh tấp nập người dân đến làm thủ tục cấp căn cước và định danh điện tử mức hai.

Dù đông người, nhưng chính thái độ niềm nở và sự tiếp đón, hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ công an xã đã tạo được nhiều thiện cảm đối với người dân đến làm thủ tục.

Ông Lê Văn Châu (84 tuổi, ở thôn Đàn Thượng, xã Phú Ninh) được người thân đưa đến trụ sở để làm thủ tục cấp căn cước.

Ngay từ cổng trụ sở, ông Châu được chiến sĩ của đơn vị tiếp đón, hỗ trợ, ưu tiên làm thủ tục sớm cùng với một số người già, người khuyết tật.

Xúc động trước sự nhiệt tình của công an xã, ông Châu đã để lại một lá thư tay, trong đó dành nhiều lời cảm ơn cho lực lượng công an xã.

Trung tá Đoàn Viết Kim, Phó Công an xã Phú Ninh cho hay, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn từng bước kiểm tra thông tin, thu thập vân tay, mống mắt, hỗ trợ tạo tài khoản điện tử định danh mức hai cho người dân.

Sự tận tụy, niềm nở của công an xã tạo được nhiều thiện cảm cho người dân xã Phú Ninh. Ảnh: P.GIANG

“Để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân địa phương, chúng tôi tổ chức đón người già, người khuyết tật và ưu tiên giải quyết thủ tục sớm.

Một số trường hợp khó khăn, bất tiện trong di chuyển, công an xã đến tận nơi để giúp dân làm thủ tục, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Sau buổi làm thủ tục cấp căn cước, rất nhiều người dân đã viết thư cảm ơn công an xã. Đó là niềm vui, là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục cố gắng, vì nhân dân phục vụ”, Trung tá Đoàn Viết Kim chia sẻ.

Tại xã Tam Xuân, từ đầu tháng 7, công an xã đã đẩy mạnh tuần tra ban đêm, bảo vệ bình yên thôn xóm.

Những bước chân lặng lẽ trên các tuyến đường liên thôn, khu vực giáp ranh và các điểm nóng tiềm ẩn tội phạm đã phát huy hiệu quả rõ nét. Các đối tượng tội phạm bị phát hiện, xử lý, thôn xóm yên bình hơn hẳn, niềm tin cũng từ đó nhân lên trong cộng đồng.

Giữ an ninh biên giới

Với địa bàn rộng, phức tạp, có đường biên giới giáp nước bạn Lào, công an các xã vùng biên giới đã chủ động nhận diện thách thức, triển khai linh hoạt các biện pháp để giữ vững “lá chắn” an ninh ở vùng biên.

Công an xã Hùng Sơn giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai. Ảnh: C.A

Cùng ăn, cùng ở, cùng gắn bó với đồng bào biên giới, cán bộ, chiến sĩ công an xã Hùng Sơn đã không quản ngại khó khăn để về với từng mái nhà, từng làng bản, nghe và chia sẻ những khó khăn của người dân.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 vào cuối tháng 7 vừa qua, địa bàn xã Hùng Sơn xuất hiện mưa lớn và gió lốc làm tốc mái nhiều ngôi nhà ở hàng loạt thôn như Cha’nốc, A Tu, Dhung 1, Pứt 2, H’juh.

Nhận tin báo, liên tục trong nhiều ngày, công an xã phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở nhanh chóng có mặt tại các thôn giúp dân.

Đội mưa, lội bùn, công an xã cùng các lực lượng có mặt từ sáng sớm đến tối muộn để kịp thời giúp dân gặt lúa, nhặt nhạnh vật liệu để lợp lại nhà, chằng chống kiên cố sau ảnh hưởng của bão.

Từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ chiến sĩ, đơn vị còn hỗ trợ nhu yếu phẩm như mì tôm, thực phẩm để bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Trung tá Bhơnướch Đèn, Trưởng Công an xã Hùng Sơn cho hay, cán bộ, chiến sĩ luôn quán triệt nghiêm chỉ đạo của Công an thành phố, bám sát địa bàn.

“Bất cứ khi nào người dân cần, cán bộ, chiến sĩ của công an xã đều sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Ở vùng biên giới, dân tin, dân quý giúp chúng tôi có thêm tai mắt để góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền biên giới, phát triển kinh tế xã hội địa bàn”, Trung tá Bhơnướch Đèn chia sẻ.

Công an xã La Êê phối hợp tuần tra đường biên. Ảnh: C.A

Trong chuyến làm việc mới đây với công an các xã biên giới, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố, nhấn mạnh vai trò chiến lược của công an xã, phường nói chung, công an các xã biên giới nói riêng.

“Giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Công an các xã cần phát huy vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng thời, phải nắm chắc tình hình, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, tăng cường tiếp xúc, gần gũi với nhân dân để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, giữ bình yên cuộc sống nhân dân”, Đại tá Nguyễn Đại Đồng nói.