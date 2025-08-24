Thể thao Nhìn lại mình để lớn hơn Ngồi bệt xuống mặt cỏ sau tiếng còi tan trận, hai tay ôm mặt, Neymar khóc nức nở. Vài đồng đội áo trắng đến kéo anh đứng dậy để cùng họ sớm rời sân nhưng đội trưởng của Santos khua tay chối từ để tiếp tục khóc ngon lành.

Neymar sau trận thua của Santos trước Vasco de Gama. Ảnh: Globo

Chiến bại 0-6 ngay tại sân nhà Morumbis trước kình địch Vasco de Gama như vết cắt nhức buốt trên cơ thể Santos. Vết cắt ấy chắc chắn còn lâu mới thôi hành hạ và đôi vai rung liên hồi trong dáng ôm mặt thổn thức của người đội trưởng trước hàng vạn cổ động viên nhà như phản xạ tức thời của người không chịu nổi cơn đau.

Nước mắt hẳn sẽ thấm ướt vạt áo trắng của chiếc áo số 10 kia nếu từ đường biên không bước ra viên thuyền trưởng của đội khách, hối hả hướng về anh. Chân tình, thân thiện, ông Fernando Diniz bắt tay Neymar, nói với anh câu gì đó rồi cả hai ôm nhau.

Vòng tay của cả hai liên tục vỗ vào lưng nhau hồi lâu giữa ánh mắt rưng rưng của bao người khi chứng kiến cảnh hiếm thấy: huấn luyện viên trưởng của đối phương đến vỗ về ngôi sao của kình địch vừa bị mình đánh bại.

Không ai nghe được lời an ủi của Diniz với Neymar nhưng hẳn những điều ông nói không gói gọn trong bốn đường biên hạn hẹp của một cuộc thư hùng vừa chỉ ra kẻ thắng - người bại mà xa hơn, về cái đẹp của thao trường, về bao bất ngờ, mới lạ giàu tính thúc giục của sân cỏ đối với nỗ lực của con người.

Chỉ đến lúc ấy, Neymar mới chịu theo chân đồng đội rời sân, dù đôi tay vẫn vén hoài vạt áo để lau mắt.

“Chúng tôi xứng đáng bị chê trách, thậm chí bị khán giả nhà sỉ nhục”, Neymar nói. Nhìn lại trận đấu sau lúc bình tâm, anh bảo rằng trong đời cầu thủ của mình, anh chưa bao giờ trải qua nỗi đau cay đắng như thất bại trước Vasco de Gama vừa rồi.

Đau đớn không chỉ vì thua cách biệt lớn đã kéo đội nhà xuống vị trí đối mặt với nguy cơ xuống hạng ở giải vô địch quốc gia Brazil mà còn bởi nỗ lực của bản thân và tập thể bỗng rời rạc, thiếu gắn kết, kém hiệu quả.

Sự lơi lỏng, nhạt nhòa ấy trong 90 phút lạ lùng kia thật đáng xấu hổ bởi nó làm thất vọng biết bao người. Và khi làm mất lòng tin nơi người yêu mến mình thì điều ấy xứng đáng bị chê trách.

Nhìn lại mình kỹ hơn để làm lại sau thất bại từ một cú vấp lớn khó quên của sự nghiệp, chàng tiền đạo một thời nổi danh trong màu áo Barcelona, Paris Saint-Germain và là hạt nhân nòng cốt của đội tuyển Brazil như tự hứa với chính mình và mong những người ủng hộ chờ đợi sự hồi sinh của bản thân anh và đồng đội.

Có thể cú vấp kia sẽ khiến Neymar hồi tỉnh để nhận ra mình cần lớn thêm lên, chững chạc nhiều hơn, nhất là lúc đọc được tâm tình của cậu con trai Davi Lucca viết cho anh sau lúc chứng kiến Neymar khóc: “Chớ quá bi lụy ba ơi. Hãy biến thất bại thành sức bật để trở lại ngày mai”.

Ở đâu đó trên sân tập chuẩn bị cho vòng đấu kế tiếp, đội trưởng của Santos hẳn phải giật mình. Chính anh từng khuyên con trai như thế