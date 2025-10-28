Thông tin doanh nghiệp Những điểm mới vượt trội của OPPO Find X9 OPPO Find X9 mới ra mắt có điểm gì khác biệt so với các thế hệ điện thoại trước là một trong những chủ đề được đông đảo tín đồ công nghệ quan tâm. Việc nắm bắt được những nâng cấp này sẽ giúp người mua đưa ra lựa chọn đầu tư smartphone phù hợp.

Những điểm mới mẻ trên OPPO Find X9

OPPO Find X9 tiếp tục giữ nguyên triết lý hiệu năng - thiết kế cân bằng nhưng có nhiều tinh chỉnh bên trong. Một số thay đổi nhỏ giúp trải nghiệm tổng thể trở nên mượt mà và liền mạch hơn so với thế hệ trước.

Hiệu năng vượt trội từ con chip đời mới



OPPO Find X9 được trang bị chip MediaTek Dimensity 9500 - bản nâng cấp từ Dimensity 9400 trên Find X8. Con chip này sử dụng kiến trúc “toàn lõi lớn” với xung nhịp tối đa 4.21GHz, cho khả năng xử lý mạnh mẽ và kiểm soát nhiệt tốt hơn. GPU Arm Mali G1-Ultra hỗ trợ Ray Tracing, giúp hiển thị khung hình chân thực.

Bản Find X9 được nâng cấp lên chip Dimensity 9500.

Cùng với đó, thiết bị chạy trên ColorOS 16 dựa trên Android 16, tích hợp NPU thế hệ 9 cho các tác vụ AI như tối ưu hình ảnh, hiệu suất và khả năng quản lý pin. Hệ thống quản lý RAM và bộ nhớ UFS 4.1 giúp tốc độ truy xuất nhanh, duy trì độ mượt trong quá trình đa nhiệm.

Trong quá trình sử dụng, Find X9 thể hiện khả năng vận hành ổn định. Các tác vụ chuyển cảnh, mở ứng dụng hay quay video 4K đều diễn ra trơn tru, ít hiện tượng giật khung. Đây là bước cải thiện đáng kể so với OPPO Find X8 , vốn đôi khi gặp giới hạn khi xử lý các tác vụ nền song song.

Camera OPPO Find X9 zoom đỉnh cao



Ống kính chính trên OPPO Find X9 mở khẩu độ lên f/1.6 và tăng tiêu cự lên 23mm, giúp thu sáng tốt hơn. Cụm camera được bổ sung cảm biến Danxia f/2.4 hỗ trợ phục hồi màu, đồng thời khả năng zoom quang học nâng lên 3x và zoom kỹ thuật số tối đa 120x, mở rộng phạm vi chụp linh hoạt hơn.

Camera có thể zoom tới 120x.

Ở phía trước, camera selfie 32MP được tinh chỉnh lại tiêu cự còn 21mm, cho góc nhìn rộng hơn. Find X9 cũng bổ sung thêm các chế độ chụp mới như Hasselblad siêu rõ, camera dưới nước và ảnh AI ID tân tiến.

Nâng cấp đột phá về dung lượng pin



OPPO Find X9 nâng cấp rõ rệt về dung lượng pin so với Find X8, từ mức 5,630mAh lên 7.025mAh, giúp kéo dài thời gian sử dụng trong ngày. Công nghệ pin Silicon-Carbon mới không chỉ tăng dung lượng mà còn giúp kiểm soát nhiệt độ tốt hơn khi sạc và sử dụng liên tục.

Pin Find X9 tăng lên 7.025mAh.

Về sạc nhanh, máy vẫn duy trì công suất có dây 80W nhưng nay hỗ trợ thêm chuẩn UFCS Fusion, tương thích nhiều củ sạc của bên thứ ba. Tính năng sạc không dây 50W được giữ nguyên, giúp nạp năng lượng tiện lợi hơn mà không cần cáp kết nối.

Hiển thị mượt mà nhờ tốc độ làm tươi 240Hz

OPPO Find X9 vẫn giữ kích thước 6,59 inch và độ phân giải 2760 x 1256 pixel như Find X8, nhưng được cải thiện đáng kể về khả năng hiển thị ngoài trời. Độ sáng tối đa tăng từ 1.600 nits ở chế độ HBM lên 1.800 nits, giúp nội dung rõ ràng hơn trong môi trường có ánh sáng mạnh.

Tốc độ làm mới 120Hz cho chuyển động ổn định.

Màn hình AMOLED dẻo vẫn hỗ trợ tần số quét 120Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz, đảm bảo phản hồi nhanh khi thao tác. Ngoài ra, OPPO tinh chỉnh lại gam màu P3 và quản lý nhiệt độ hiển thị, giúp màu sắc cân bằng và dịu mắt hơn trong quá trình sử dụng dài.

Màn thay đổi tinh tế về thiết kế



OPPO Find X9 vẫn giữ phong cách phẳng hiện đại với khung kim loại và mặt lưng kính bóng, nhưng thay đổi đáng chú ý nằm ở cụm camera. Thiết kế vòng tròn quen thuộc của Find X8 được thay thế bằng cụm hình vuông bo góc, đặt lệch về phía trên bên trái, mang đến cảm giác gọn gàng và cân đối hơn.

Điểm nhấn thiết kế ở cụm máy ảnh.

Phần mặt lưng được làm phẳng hơn, bốn góc bo cong mạnh giúp thiết bị dễ cầm và ít trơn trượt. Ngoài ra, Find X9 đạt chuẩn kháng nước - bụi IP68/IP69, nâng cao độ bền và khả năng bảo vệ trong nhiều điều kiện sử dụng.

Có nên đầu tư điện thoại OPPO Find X9 không?



OPPO Find X9 là bản nâng cấp hướng đến trải nghiệm sử dụng ổn định và đồng nhất hơn. Máy mang lại hiệu suất cao, thời lượng pin tốt cùng khả năng sạc nhanh ấn tượng. Thiết kế giữ được nét sang trọng của dòng Find, trong khi màn hình và camera được tinh chỉnh giúp tái tạo màu trung thực hơn.

Nếu đang dùng OPPO Find X8, việc lên đời sang Find X9 vẫn đáng cân nhắc. Dù hai thiết bị có cấu hình tương đồng, Find X9 cho khả năng xử lý mượt hơn nhờ ColorOS 16. Đồng thời, thế hệ này cũng kiểm soát nhiệt tốt hơn và thuật toán ảnh mới giúp khung hình rõ, cân sáng chính xác.