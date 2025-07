Chính quyền - đoàn thể Phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương Trong giai đoạn mới, xã Tam Mỹ tiếp tục xác định phát triển kinh tế vườn, trang trại và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Co để khai thác tiềm năng du lịch sinh thái... góp phần nâng cao đời sống người dân một cách bền vững.

Điệu múa cheo của đồng bào Co xã Tam Mỹ. Ảnh: UBND xã Tam Mỹ

Mở lối du lịch nông nghiệp

Những năm gần đây, Tam Mỹ chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển du lịch nông nghiệp, sinh thái sau này.

Toàn xã đã quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao, tăng cường cơ giới hóa với tỷ lệ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đạt hơn 85%.

Một trong những điểm nhấn là phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại và các sản phẩm đặc trưng theo mô hình OCOP.

Tính đến năm 2025, toàn xã có 12 mô hình trang trại hiệu quả, tập trung cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi gia súc.

Tam Mỹ cũng đặc biệt chú trọng đến phát triển rừng theo hướng bền vững, khuyến khích người dân trồng rừng gỗ lớn, bảo vệ rừng đầu nguồn.

Ông Trần Xuân Sang (thôn Trung Thành, Tam Mỹ) cho biết đã đầu tư trồng 100 gốc bưởi da xanh nhờ được hỗ trợ từ Nghị quyết số 35 của HĐND tỉnh và Nghị quyết 01 của HĐND huyện Núi Thành (cũ), đồng thời xen canh cây cau, ổi, dứa để tăng hiệu quả kinh tế.

“Sau 5 năm, những vụ trái bói đầu tiên từ 100 gốc bưởi đã mang lại nguồn thu 10 triệu đồng. Tương lai nếu địa phương phát triển du lịch thì khu vườn này sẽ được tôi đầu tư làm điểm tham quan, trải nghiệm vườn cây ăn trái, thưởng thức ẩm thực cho du khách”, ông Sang chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Trần Hồng Dương cho biết, với địa hình đa dạng, nhiều cảnh quan tự nhiên đặc sắc như hố Giang Thơm, hố Rinh, thác Bà, thác Ba tầng, hố Cái, Đồng Nhơn, Bàu Vang..., Tam Mỹ có đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch sinh thái. Đặc biệt, danh thắng Hố Giang Thơm được xem như “viên ngọc xanh” của núi rừng Tam Mỹ với 11 tầng thác nước trắng xóa, chảy quanh năm giữa những khối đá khổng lồ và tán rừng cổ thụ rợp bóng.

Ngoài ra, Tam Mỹ còn có khu vực thượng nguồn núi Chúa, nơi đang được thử nghiệm trồng sâm Ngọc Linh.

Đặc biệt, Tam Mỹ còn là nơi sinh sống của đàn voọc chà vá chân xám, một loài linh trưởng quý hiếm được ghi danh trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Hiện nay có 75 cá thể voọc đang sống tự nhiên trên diện tích khoảng 30ha rừng nguyên sinh.

Hiện nay, Tam Mỹ đang xúc tiến phát triển du lịch trải nghiệm gắn với bảo vệ đa dạng sinh học. Theo đó, du khách có thể tham gia tour tuần tra rừng, ngắm voọc, khám phá thác suối, hay tham quan vườn cây ăn quả, cánh đồng nếp bầu... Đây sẽ là hướng đi tiềm năng để người dân có thêm thu nhập thay thế, đồng thời góp phần bảo tồn thiên nhiên.

“Phân vùng hợp lý, ưu tiên quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan tự nhiên khu vực núi Chúa, khu vực danh thắng Hố Giang Thơm.

Kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, thu hồi quỹ đất dọc hai bên các tuyến suối đã bị xâm lấn để phục hồi trồng rừng gỗ lớn, mở rộng không gian khu vực sinh sống của đàn voọc chà vá chân xám là những việc Tam Mỹ phải làm sớm.

Đồng thời địa phương sẽ bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan của cây tre, thí điểm thành lập công viên chuyên đề về cây tre để phục vụ nghiên cứu, bảo tồn giống tre bản địa và phát triển du lịch”, ông Trần Hồng Dương cho biết.

Phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Co

Tam Mỹ đặc biệt quan tâm đến bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào Co đang sinh sống tại các thôn Phú Thọ, Phú Tân và Phú Tứ. Hiện có khoảng 325 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu người Co đang gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống quý báu. Nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia và sự hỗ trợ từ chính quyền các cấp, đời sống của người Co ngày càng được cải thiện rõ rệt.

“Văn hóa truyền thống của người Co đã được khơi dậy mạnh mẽ khi các lễ hội như cầu mùa, cầu bông, tết ngã rạ, múa Cheo, múa Thanh la... được tổ chức thường xuyên tại các nhà rông, nhất là vào dịp Tết, ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt năm 2024, lễ hội múa Cheo đã được phục dựng với sự tham gia của các già làng, nghệ nhân, thanh thiếu niên trong thôn Phú Tân. Tôi tin tưởng trong thời gian đến, Đảng bộ và chính quyền xã Tam Mỹ sẽ tiếp tục có những quyết sách để người Co sống ấm no, con em học hành đầy đủ, ổn định việc làm”, Bí thư Chi bộ thôn Phú Tân Đoàn Văn Triêu nói.

Song song với bảo tồn nghi lễ truyền thống, Tam Mỹ cũng đưa nội dung gìn giữ văn hóa Co vào trường học. Học sinh tiểu học người Co được mặc trang phục truyền thống dân tộc mình vào mỗi thứ Hai, thứ Sáu. Riêng Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu đưa văn hóa Co vào chương trình giáo dục.

“Định hướng của xã Tam Mỹ trong thời gian tới là phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện, hài hòa giữa khai thác tiềm năng thiên nhiên, gìn giữ môi trường sinh thái, bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, xã kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và văn hóa Co, xem đây là giải pháp đột phá tạo động lực phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Hồng Dương nói.