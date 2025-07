Chính trị Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi làm việc với phường Hội An về tổ chức vận hành chính quyền 2 cấp (ĐNO) - Chiều 11/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng lãnh đạo các sở ngành đã có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An về công tác tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo ông Nguyễn Tấn Cường - Chủ tịch UBND phường Hội An, phường Hội An được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã, phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam và Cẩm Kim của thành phố Hội An với tổng diện tích 10,81km2, dân số là 37.222 người. Tính đến 14 giờ ngày 10/7, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hội An đã đón tiếp hơn 200 lượt công dân đến liên hệ để được tư vấn, thực hiện các thủ tục hành chính. Hiện các hồ sơ đều xử lý, trả kết quả cho người dân đảm bảo đúng thời gian quy định.

Lãnh đạo phường Hội An báo cáo với đoàn về tình hình triển khai chính quyền 2 cấp. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Nguyễn Tấn Cường cũng đề cập đến một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, nhất là trên lĩnh vực đất đai, xây dựng; một số dữ liệu chưa được số hóa gây khó khăn trong việc kiểm tra, đối chiếu. Hệ thống phần mềm xử lý công vụ chưa hoạt động hiệu quả để đáp ứng nhu cầu xử lý thông tin. Hệ thống thông tin tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia còn nhiều nội dung chưa được cập nhật...

Qua đó, kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Khoa học & Công nghệ sớm cung cấp thiết bị ký số cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện xử lý, ban hành văn bản, cũng như duy trì đường truyền và phần mềm thông suốt để giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân. Đề xuất HĐND thành phố có quy định về phân quyền cho lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện ký các văn bản chứng thực đảm bảo thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho công dân.

Lãnh đạo phường Hội An cũng kiến nghị thành phố xem xét, thống nhất giao cho UBND phường Hội An tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết với các địa phương nước ngoài tại các biên bản, thỏa thuận quốc tế do UBND thành phố Hội An (cũ) ký trước đó. Đồng thời, giao Sở Ngoại vụ hướng dẫn địa phương thực hiện việc kế thừa, duy trì và phát triển quan hệ giao lưu, hợp tác với các đối tác, địa phương nước ngoài mà thành phố Hội An trước đây đã có hoạt động giao lưu, hợp tác… Ngoài ra, lãnh đạo phường Hội An cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quy hoạch - xây dựng; kiến nghị cho phép thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền phường Hội An trong triển khai nhiệm vụ, công tác vận hành chính quyền mới, phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, công dân. Đồng thời, yêu cầu phường Hội An nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ngành trong công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền 2 cấp. "Đề nghị lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức phường Hội An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong thời gian đến. Chú trọng hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo vận hành chính quyền mới được thông suốt, phục vụ tốt hơn người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Các phần việc thuộc thẩm quyền xử lý của phường, đề nghị địa phương tập trung triển khai, xử lý dứt điểm. Với những nhiệm vụ vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo cấp trên để có hướng chỉ đạo, giải quyết, xử lý, không có tình trạng trông chờ, ỷ lại" - bà Nguyễn Thị Anh Thi chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Nội vụ, Sở Khoa học & công nghệ khẩn trương tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các phường, cử cán bộ chuyên trách học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tiếp công dân, chuyển đổi số; kịp thời triển khai cung cấp các nhiệm vụ, giải pháp chữ ký số để các phường sớm triển khai kế hoạch xử lý các thủ tục hành chính cho công dân. Về các lĩnh vực đối ngoại, giao phường Hội An có văn bản gửi Sở Ngoại vụ tham mưu, báo cáo UBND thành phố có hướng chỉ đạo, xử lý; giao Sở ngoại vụ phối hợp với các địa phương chủ động hợp tác, giao lưu với các tổ chức, đối tác nước ngoài. Về đề xuất thành lập Ban quản lý đầu tư dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, tham mưu UBND thành phố có phương án chỉ đạo, triển khai.

"Công việc từ nay đến cuối năm còn nhiều, còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ song tin chắc phường Hội An sẽ có những bước phát triển đột phá, triển khai tốt nhiệm vụ chính quyền 2 cấp. Địa phương cần quan tâm tốt công tác chăm sóc người có công, đối tượng khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt tăng cường duy trì kỷ cương kỷ luật hành chính, đảm bảo phục vụ tốt dịch vụ hành chính cho công dân, doanh nghiệp” - Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.