Phường An Khê tổ chức chương trình nghệ thuật “Khúc tráng ca thời đại”

Phường An Khê tổ chức chương trình nghệ thuật “Khúc tráng ca thời đại”
ĐNO - “Khúc tráng ca thời đại” là chủ đề của chương trình nghệ thuật vừa được Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khê tổ chức tối 13/8.
Chương trình nghệ thuật gồm 2 phần: “Từ mùa thu ấy” và “An Khê - Khát vọng vươn mình” là bản hòa âm đặc biệt kết hợp giữa âm nhạc, múa và ngôn ngữ hình ảnh sân khấu, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên. Qua đó, tái hiện chặng đường lịch sử 80 năm kể từ Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khắc họa khí thế, khát vọng và niềm tin mới sau thành công của Đại hội Đảng bộ phường An Khê lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chương trình cũng là lời tri ân lịch sử, là tiếng hát tự hào, thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ, vững bước tiến vào tương lai của phường An Khê, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng đang từng ngày đổi mới.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường An Khê lần thứ I; chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXIII và chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.