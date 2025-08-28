Giảm nghèo - An sinh Phường Thanh Khê đối thoại với hộ nghèo ĐNO - Chiều 28/8, UBND phường Thanh Khê tổ chức đối thoại với 121 hộ nghèo còn sức lao động năm 2025.

UBND phường Thanh Khê tổ chức đối thoại với hộ nghèo còn sức lao động. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tại hội nghị, các hộ nghèo trình bày hoàn cảnh, nhu cầu hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo. Nhu cầu của các hộ xoay quanh sinh kế, nhà ở, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, trợ giúp học bổng cho con cháu,…

Ông Lê Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phường cho biết, toàn phường hiện còn 170 hộ nghèo. Đây là dịp lãnh đạo địa phương trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng hộ. Trên cơ sở đó, tổ chức khảo sát và đề ra giải pháp thiết thực giúp các hộ sớm vươn lên thoát nghèo.