Giao thông - Xây dựng Sập mố cầu Bà Ngân, giao thông qua quốc lộ 14H bị chia cắt ĐNO - Sau đợt mưa lũ, cầu Bà Ngân trên tuyến quốc lộ 14H kết nối xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông bị sạt lở nghiêm trọng.

Mố cầu Bà Ngân phía phường Hội An bị sạt lở nặng. Ảnh: LÂM VIÊN

Tại hiện trường, mố cầu phía phường Hội An bị sạt lở nặng, một phần đường dẫn bị cuốn trôi xuống sông Thu Bồn. Phần kè hai bên mố cầu cũng bị hư hỏng, nhiều diện tích đất ven bờ bị cuốn trôi. Giao thông giữa xã Nam Phước và phường Hội An trên quốc lộ 14H qua khu vực này bị chia cắt.

Sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Nam Phước báo cáo Sở Xây dựng, đồng thời khẩn trương dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và tạm dừng lưu thông qua cầu nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Cầu Bà Ngân đã xuống cấp sau nhiều năm đưa vào sử dụng. Ảnh: LÂM VIÊN

Cầu Bà Ngân có chiều dài hơn 200m, rộng khoảng 3,5m, bắc qua sông Thu Bồn, kết nối xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông. Nhiều năm nay, cầu Bà Ngân đã xuống cấp và không đáp ứng được nhu cầu lưu thông hiện tại, đặc biệt với xe tải và xe ô tô. Mặt cầu hẹp, tạo thành “nút thắt cổ chai” gây ách tắc giao thông tại khu vực, đặc biệt trong giờ cao điểm với lưu lượng hàng nghìn phương tiện qua lại.

Cận cảnh vị trí sạt lở. Ảnh: LÂM VIÊN

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (thuộc UBND thành phố Đà Nẵng) đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi Sở Xây dựng thẩm định để chuẩn bị triển khai dự án xây mới cầu Bà Ngân và đường dẫn hai đầu cầu. Dự án dự kiến khởi công đầu năm 2026, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.