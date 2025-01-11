Thứ Bảy, 1/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Giao thông - Xây dựng

Sập mố cầu Bà Ngân, giao thông qua quốc lộ 14H bị chia cắt

LÂM VIÊN 01/11/2025 20:17

ĐNO - Sau đợt mưa lũ, cầu Bà Ngân trên tuyến quốc lộ 14H kết nối xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông bị sạt lở nghiêm trọng.

z7178574625235_9d5f944813bee8cdc34cfa4d17d3231a.jpg
Mố cầu Bà Ngân phía phường Hội An bị sạt lở nặng. Ảnh: LÂM VIÊN

Tại hiện trường, mố cầu phía phường Hội An bị sạt lở nặng, một phần đường dẫn bị cuốn trôi xuống sông Thu Bồn. Phần kè hai bên mố cầu cũng bị hư hỏng, nhiều diện tích đất ven bờ bị cuốn trôi. Giao thông giữa xã Nam Phước và phường Hội An trên quốc lộ 14H qua khu vực này bị chia cắt.

Sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Nam Phước báo cáo Sở Xây dựng, đồng thời khẩn trương dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và tạm dừng lưu thông qua cầu nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

z7178574638095_be9ca5b3b7f44c6f73d797e3111311e4.jpg
Cầu Bà Ngân đã xuống cấp sau nhiều năm đưa vào sử dụng. Ảnh: LÂM VIÊN

Cầu Bà Ngân có chiều dài hơn 200m, rộng khoảng 3,5m, bắc qua sông Thu Bồn, kết nối xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông.

Nhiều năm nay, cầu Bà Ngân đã xuống cấp và không đáp ứng được nhu cầu lưu thông hiện tại, đặc biệt với xe tải và xe ô tô. Mặt cầu hẹp, tạo thành “nút thắt cổ chai” gây ách tắc giao thông tại khu vực, đặc biệt trong giờ cao điểm với lưu lượng hàng nghìn phương tiện qua lại.

z7178574640625_5614dcca0a9b23ee2a486c159780e711.jpg
Cận cảnh vị trí sạt lở. Ảnh: LÂM VIÊN

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (thuộc UBND thành phố Đà Nẵng) đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi Sở Xây dựng thẩm định để chuẩn bị triển khai dự án xây mới cầu Bà Ngân và đường dẫn hai đầu cầu. Dự án dự kiến khởi công đầu năm 2026, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Dai dẳng hiểm họa sạt lở bờ biển ven Cửa Đại

Dai dẳng hiểm họa sạt lở bờ biển ven Cửa Đại

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh, xã Avương bị cô lập hoàn toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh, xã Avương bị cô lập hoàn toàn

Cử tri Duy Xuyên kiến nghị đảm bảo an toàn cầu Bà Ngân khi cấm xe qua cầu Câu Lâu

Cử tri Duy Xuyên kiến nghị đảm bảo an toàn cầu Bà Ngân khi cấm xe qua cầu Câu Lâu

Xã Nam Phước
Phường Hội An
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Dai dẳng hiểm họa sạt lở bờ biển ven Cửa Đại

Dai dẳng hiểm họa sạt lở bờ biển ven Cửa Đại

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh, xã Avương bị cô lập hoàn toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh, xã Avương bị cô lập hoàn toàn

Cử tri Duy Xuyên kiến nghị đảm bảo an toàn cầu Bà Ngân khi cấm xe qua cầu Câu Lâu

Cử tri Duy Xuyên kiến nghị đảm bảo an toàn cầu Bà Ngân khi cấm xe qua cầu Câu Lâu

Xem thêm Giao thông - Xây dựng
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Giao thông - Xây dựng
      Sập mố cầu Bà Ngân, giao thông qua quốc lộ 14H bị chia cắt

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO