Bạn cần biết Sau sáp nhập, vì sao đất nền Đà Nẵng được giới đầu tư Sau sáp nhập, Đà Nẵng mới là thành phố có diện tích lớn nhất Việt Nam. Xu hướng phát triển đô thị không còn tập trung tại trung tâm cũ ven sông Hàn mà đang dịch chuyển về phía Đông Nam để khai thác tối đa dư địa vùng đất mới. Đây cũng là cơ hội để giới đầu tư địa ốc tìm kiếm những sản phẩm phù hợp hơn với xu hướng thị trường, đồng thời đón đầu chu kỳ phát triển mới.

“Săn” đất nền nội đô

“Năm 2010, tôi mua một mảnh đất gần 100m2 tại đường Dương Đình Nghệ ven biển Đà Nẵng. Lô đất vuông vắn, đã có sẵn đường mà giá chỉ dưới 1 tỷ đồng. Đến năm 2019, tôi bán nhanh để lấy tiền đầu tư, thu về hơn 4 tỷ. Nếu giữ đến bây giờ, giá còn tăng nữa”, chị Thái An, một nhà đầu tư Hà Nội nhiều năm lăn lộn tại thị trường Đà Nẵng chia sẻ.

Đất nền pháp lý rõ ràng, vị trí đẹp, quy hoạch bài bản được săn lùng .

Như nhiều nhà đầu tư chuyên phân khúc đất nền khác, chị An thường tìm kiếm những lô đất nền có pháp lý rõ ràng, sẵn giao thông kết nối, nằm trong một khu vực được đầu tư quy hoạch bài bản, đặc biệt những lô đất nền hiếm hoi còn lại ở ven sông. Từ đó, có thể tùy ý thiết kế và xây dựng theo gu thẩm mỹ riêng, thay vì chọn những căn nhà xây sẵn trong các dự án.

Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh, quỹ đất nội đô Đà Nẵng gần như không còn. Đặc biệt quỹ đất vàng ven sông và ven biển gần như đã bị lấp đầy bởi những dự án căn hộ, khách sạn hay villa nghỉ dưỡng.

Sau khoảng thời gian có phần chững lại bởi COVID-19, từ năm ngoái tới nay, đất nền Đà Nẵng có nhiều dấu hiệu khởi sắc trở lại. Theo dữ liệu vừa được DKRA Consulting công bố, sức cầu đất nền quý II/2025 đã được cải thiện đáng kể với mức tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch chủ yếu tập trung ở nhóm sản phẩm giá khoảng 54 triệu đồng/m², tại các khu vực Đà Nẵng cũ, với pháp lý minh bạch, tiện ích vận hành ổn định. Đại diện một sàn giao dịch ở phường Hòa Xuân cho hay, nhiều lô đất tại đây đã tăng giá tới 30% từ đầu năm.

Nhiều lô đất tại khu vực Hòa Xuân đã tăng giá tới 30% từ đầu năm.

Báo cáo cho thấy, ngay trong quý III năm 2025, phân khúc đất nền tại Đà Nẵng và vùng phụ cận duy trì tình trạng khan hiếm nguồn cung mới. Với tình trạng “cầu nhiều, cung ít”, giá trị đất nền Đà Nẵng được dự báo sẽ tăng trưởng trong nửa cuối năm nay.

Đặc biệt là những dự án quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn thiện và được phát triển bởi những chủ đầu tư lớn. Bởi đây được xem là quỹ đất nội đô hiếm hoi ở một thành phố phát triển như Đà Nẵng. Muốn tìm được quỹ đất nền để đầu tư, hầu hết chỉ có thể tìm về các tỉnh lẻ.

Hòa Xuân: tâm điểm mới của thị trường

Hiệu ứng từ việc sáp nhập Đà Nẵng – Quảng Nam được cho là “đòn bẩy” để đất nền gần trung tâm Đà Nẵng nóng trở lại. Tuy vậy, đó không phải lý do duy nhất.

Thực tế, Đà Nẵng đang sở hữu nhiều động lực tăng trưởng mạnh mẽ từ du lịch, hạ tầng, đặc biệt các chính sách kinh tế vĩ mô được Nhà nước “chọn mặt gửi vàng” như thành lập Khu thương mại tự do (FTZ), Trung tâm tài chính quốc tế (IFC)… Các siêu dự án mang tính động lực như cảng nước sâu Liên Chiểu, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Tổ hợp pháo hoa quốc tế DIFF , Tòa nhà 69 tầng cao nhất thành phố… đã và đang được triển khai sẽ tiếp thêm xung lực giúp Đà Nẵng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới mang tính bền vững hơn. Qua đó thu hút nguồn nhân lực chất lượng, đặc biệt nhóm chuyên gia, người nước ngoài đến an cư lạc nghiệp và gia tăng nhu cầu cao về nhà ở.

Đà Nẵng sở hữu nhiều động lực tăng trưởng mạnh mẽ từ du lịch, hạ tầng.

Phân khúc đất nền tại Hòa Xuân – Hòa Quý cũ phía Đông Nam TP. Đà Nẵng trước đây đã thu hút giới đầu tư nhờ quy hoạch bài bản theo mô hình đô thị sinh thái ven sông, với công viên, trường học, chợ, bệnh viện đã hoàn thiện, kết nối với trung tâm và sân bay chỉ trong 10 phút. Khu vực này đang “hot” trở lại sau khi Đà Nẵng mở rộng về phía Quảng Nam cũ, trở thành vùng đệm của khu vực trung tâm TP trên hành trình “Nam tiến”.

Không chỉ gần trung tâm thành phố mà khu Cồn Dầu, phường Hòa Xuân còn rất gần những bãi biển mới phía Nam như Sơn Thủy, Non Nước, thẳng tiến Di sản thế giới – Phố cổ Hội An bằng tuyến đường ven biển quy tụ hàng loạt khu nghỉ dưỡng đẳng cấp. Hiện nay, khu vực này đã hoàn thiện hạ tầng giao thông, xã hội đáp ứng nhu cầu an cư ổn định của người dân.

Các dự án đô thị tại Hòa Xuân đã hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu an cư ổn định cho người dân.

“Qua cầu Hòa Xuân, cầu Nguyễn Tri Phương là vào trung tâm Đà Nẵng, qua cầu Bờ Quan là tiến ra biển và xuôi về Hội An. Khu vực này có lợi thế 3 mặt giáp các dòng sông Cẩm Lệ, Đô Tỏa, Cổ Cò quanh năm hiền hòa, xa xa là núi Ngũ Hành Sơn phong thủy đắc lợi khó tìm được ở nơi nào khác, rất phù hợp để an cư lâu dài”, anh Mạnh Quân tư vấn cho một nhóm nhà đầu tư miền Bắc đang tìm hiểu đất nền Đà Nẵng.

Được biết, sắp có hàng trăm lô đất nền có vị trí đẹp ven sông sẽ được chủ đầu tư các dự án trong khu vực tung ra. Giới đầu tư truyền tai nhau những vị trí như, khu đất nằm ngay sát cầu Hòa Xuân, sông Cẩm Lệ và trục đường huyết mạch Nguyễn Phước Lan với cảnh quan sinh thái và không gian mát mẻ.

Có thể nói, đây là quỹ đất nền hiếm hoi còn sót lại tại vị trí đắc địa chuyển tiếp giữa trung tâm Đà N ẵ ng và khu đô thị phía Đông Nam, nơi dòng tiền, dân cư và quy hoạch đang dồn về mạnh mẽ. Tham chiếu các khu vực đất nền gần đó đã ghi nhận mức tăng giá 10–18%/năm trong các giai đoạn trước, song song đó là nhà cửa khang trang mọc lên, lượng dân cư tăng nhanh.

Quỹ đất nền ven sông với cảnh quan sinh thái sắp sửa được tung ra thị trường.

Theo chủ đầu tư, dự án đã hoàn tất 95% hạ tầng nội khu gồm đường nhựa, điện nước, cây xanh, hệ thống thoát nước, bao quanh là các tiện ích như công viên ven sông, trường học, chợ đầu mối, Mega Market, trung tâm triển lãm, sân vận động Hòa Xuân… Với pháp lý minh bạch, sổ đỏ từng lô, có thể xây nhà ở ngay sau khi mua, đây sẽ là dự án đất nền lọt tầm ngắm của giới đầu tư thời gian tới.