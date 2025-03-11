Xã hội Thaco hỗ trợ 5 tỷ đồng giúp người dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa lũ ĐNO - Sáng 3/11, đại diện Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đến trao 5 tỷ đồng cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả đợt mưa lũ nghiêm trọng xảy ra vào cuối tháng 10 vừa qua.

Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương (bên trái) trao 5 tỷ đồng hỗ trợ thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dự buổi tiếp nhận hỗ trợ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, đại diện Thaco cho biết lãnh đạo công ty đã nắm bắt thông tin thiệt hại do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị ngập sâu, nhiều xã miền núi xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trước tình hình đó, Thaco quyết định hỗ trợ 5 tỷ đồng, mong muốn chung tay cùng chính quyền thành phố và cộng đồng góp sức khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Thaco vì những đóng góp thiết thực, kịp thời và đầy ý nghĩa.

“Sự đồng hành của Thaco thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình cảm gắn bó của doanh nghiệp đối với thành phố. Đây là nguồn động viên to lớn giúp Đà Nẵng khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định sản xuất và đời sống người dân", Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh nói.