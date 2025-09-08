Kinh tế Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng ĐNO - Sáng 9/8, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trung tâm và các chi nhánh khu vực, phòng chuyên môn trực thuộc cũng như công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đề nghị, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, trọng tâm là phát triển quỹ đất để đạt được mục tiêu cuối cùng của công tác giải phóng mặt bằng.

Sau khi có các quyết định thành lập, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự. Trong đó, chú trọng rà soát công tác cán bộ, quy hoạch, bổ sung quy hoạch, củng cố đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ quản lý.

Tập thể Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố làm lễ bấm nút công bố thành lập. Ảnh: TRỌNG HUY

Cùng với đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xem xét ban hành, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, củng cố tổ chức lại các quy chế phối hợp (với phường, xã, sở ban ngành thành phố).

Sau khi thành lập, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cần làm tốt công tác bồi thường, tái định cư, tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, trước mắt là dự án đường sắt tàu cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn thành phố, dự án quốc lộ 14D và nhiều dự án trọng điểm khác.

Công bố công tác nhân sự bổ nhiệm trưởng, phó phòng và các chi nhánh trực thuộc. Ảnh: TRỌNG HUY

Quá trình triển khai nhiệm vụ, công tác, tránh tình trạng “tái định cư cho tái định cư”, nỗ lực giảm đơn thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan lĩnh vực đất đai, phấn đấu mỗi năm giảm 20% số đơn, thư; bám sát quy định, quyết liệt, trách nhiệm, cẩn trọng nhưng không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không vì sợ sai mà không làm; phải đoàn kết từ trong tập thể cấp ủy, ban giám đốc đến các cấp quản lý và toàn bộ trung tâm để triển khai nhiệm vụ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Quá trình lập hồ sơ công việc ngay từ đầu phải chặt chẽ, đúng quy trình, hạn chế tối đa buộc phải cưỡng chế. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cần nghiên cứu sâu, kỹ các văn bản quy định, tổ chức tập huấn để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, có sản phẩm cụ thể.

Trước đó, ngày 22/7, UBND thành phố ban hành quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng. Ngày 28/7, UBND thành phố ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được tổ chức 4 phòng chuyên môn, gồm Văn phòng; Phòng Bồi thường, Giải phóng mặt bằng và Đo đạc; Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất; Phòng Đấu giá và Giá đất và 15 chi nhánh khu vực liên địa bàn phường, xã.

Tại buổi lễ, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thành lập các phòng ban chuyên môn, chi nhánh khu vực và công tác tác nhân sự theo thẩm quyền.