Thông tin thời sự cho hơn 300 cán bộ, đảng viên p hường An Khê

Thứ Hai, 18/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Chính trị

Thông tin thời sự cho hơn 300 cán bộ, đảng viên phường An Khê

ĐẮC MẠNH 18/08/2025 15:10

ĐNO - Hơn 300 cán bộ, đảng viên các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn phường An Khê (thành phố Đà Nẵng) đã tham dự hội nghị thông tin tình hình thời sự quý III năm 2025, kết quả triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và một số thông tin quan trọng khác.

TRUNG TUONG TUAN
Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cung cấp thông tin thời sự về tình hình trong nước, quốc tế cho cán bộ, đảng viên phường An Khê. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các thành viên tham dự hội nghị được Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo, cập nhật, cung cấp thông tin thời sự mới nhất về tình hình trong nước và quốc tế, qua đó giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong hành động.

DAI BIEU AN KHE
Các đại biểu phường An Khê tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Hội nghị cũng được thông tin cụ thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đảng viên 6 tháng cuối năm 2025, tạo nguồn kết nạp đảng viên năm 2026.

Sau khi thành lập, với tinh thần đoàn kết, chung sức, quyết tâm chính trị cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phường An Khê đã triển khai tốt và vận hành hiệu quả, trơn tru mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phường An Khê
