Văn hóa - Văn nghệ Tuyên truyền lưu động về sơ sở Trong những ngày này, các diễn viên, tuyên truyền viên của Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa Quảng Nam (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng) đang lưu diễn tại các địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Một tiết mục trong chương trình biểu diễn lưu động tại xã Duy Nghĩa. Ảnh: TÂM THƯ

Bắt đầu từ ngày 18 - 27/8, Đội thông tin lưu động tổ chức diễn lưu động chương trình ca - múa - nhạc tổng hợp tại 10 xã từ đồng bằng đến miền núi, vùng đảo trên địa bàn Đà Nẵng gồm: Duy Nghĩa, Khâm Đức, Phước Chánh, Nông Sơn, Tây Giang, Sông Kôn, Hương Trà, Trà Lập, Bắc Trà My và xã đảo Tam Hải.

Với chủ đề: “Sáng mãi niềm tin - Vững bước tương lai”, các diễn viên, tuyên truyền viên đã biểu diễn chương trình nghệ thuật tổng hợp gồm 12 tiết mục; bao gồm hát múa “Lá cờ Đảng - Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam” (Sáng tác: Đỗ Minh, Văn An; biểu diễn: Tốp ca nam, nữ và tốp múa); đơn ca nam: “Đảng như mặt trời như người thân yêu” (Sáng tác: Lê Đăng Vệ; biểu diễn: Quý Nhân); tốp ca nam, nữ: “Thi đua yêu nước là thế” (Biểu diễn: Tốp ca, nam nữ)...

Các địa phương tại điểm diễn cũng phối hợp biểu diễn từ 2-3 tiết mục càng làm chương trình phong phú, đa dạng và giàu bản sắc văn hóa.

Đồng thời, Đội chiếu phim lưu động sẽ phối hợp thực hiện chiếu phim phục vụ nhân dân với các bộ phim như “Những người viết huyền thoại”, “Hà Nội 12 ngày đêm”, “Khang A Hù, người cán bộ xã Chế Cu Nha”… do Cục Điện ảnh Việt Nam cung cấp và các phim tư liệu lịch sử khác.

Trong những ngày lưu diễn qua các địa phương từ vùng đồng bằng đến miền núi, xã đảo, các diễn viên, cộng tác viên của Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa Quảng Nam đã tích cực biểu diễn để góp phần tạo nên một chương trình có chất lượng, trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo tính nghệ thuật và hiệu quả tuyên truyền cao.

Ông Nguyễn Hữu Sĩ, Trưởng phòng Tuyên truyền lưu động (Trung tâm Văn hóa Quảng Nam) chia sẻ, đội ngũ làm công tác tuyên truyền lưu động luôn nhiệt tình, hăng say với công việc, đem văn hóa tinh thần đến với nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa.

“Chúng tôi đã xây dựng chương trình, dàn dựng và tập luyện kỹ càng, chu đáo để thực hiện đợt tuyên truyền lưu động về cơ sở. Đây sẽ là món quà nghệ thuật đặc sắc tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trong huyện, đồng thời thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở ngày một phát triển. Mỗi khi đi diễn ở cơ sở, chúng tôi luôn được sự đón nhận ủng hộ của nhân dân nên anh chị em càng có thêm động lực biểu diễn”, ông Sĩ nói.

Đông đảo nhân dân xã Khâm Đức đến xem chương trình lưu động. Ảnh: TÂM THƯ

Ông Hồ Văn Năng, người dân xã miền núi Khâm Đức, cho biết: “Khi nghe loa đài xã thông báo, bà con ai cũng háo hức đi xem. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được xem một chương trình văn nghệ hoành tráng như vậy, còn được xem phim màn ảnh rộng như trước đây. Thật là sâu sắc và tự hào về quê hương đất nước trước sự đổi mới từng ngày…”.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Duy Nghĩa: “Chương trình nghệ thuật của Đội tuyên truyền lưu động có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, góp phần động viên cổ vũ nhân dân xã mới Duy Nghĩa đoàn kết, tiếp tục xây dựng quê hương.

Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau tôn vinh những thành tựu đã đạt được, lan tỏa niềm tin, khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, tạo động lực để toàn Đảng bộ và nhân dân tiếp tục ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các xã, phường lần thứ I sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đã đề ra”.