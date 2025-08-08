Thứ Sáu, 8/8/2025
Xã hội

Xã Hiệp Đức chuyển đổi 6 khối phố thành 6 thôn

ALĂNG NGƯỚC - VINH ANH 08/08/2025 06:45

Tại kỳ họp thứ 2 vừa tổ chức, HĐND xã Trà My khóa I (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc đổi tên gọi các tổ dân phố trên địa bàn thành thôn.

Quang cảnh kỳ họp thứ 2 HĐND xã Hiệp Đức. Ảnh: HĐ

Tương tự, HĐND xã Hiệp Đức khóa I (nhiệm kỳ 2021 - 2026) cũng đã thông qua nghị quyết về chuyển đổi khối phố thành thôn.

Đây là bước điều chỉnh quan trọng nhằm phù hợp với thực tiễn quản lý hành chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Quyết định số 1659/2025/QH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, tại xã Trà My, các tổ dân phố Mậu Cà, Đàng Bộ, Đồng Bàu, Trung Thị, Đồng Trường và Trấn Dương được đổi tên lần lượt thành các thôn Mậu Cà, Đàng Bộ, Đồng Bàu, Trung Thị, Đồng Trường và Trấn Dương.

UBND xã Trà My có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị thôn cập nhật, điều chỉnh các văn bản, giấy tờ, bảng tên, biển hiệu… theo tên mới, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Trong khi đó, xã Hiệp Đức thực hiện chuyển đổi 6 khối phố An Đông, An Nam, An Tây, Bình An, Bình Hòa, Phước Sơn lần lượt thành các thôn An Đông, An Nam, An Tây, Bình An, Bình Hòa, Phước Sơn. Sau khi chuyển đổi khối phố thành thôn, xã Hiệp Đức có 15 thôn.

Việc đổi tên gọi lần này không chỉ mang tính chất kỹ thuật hành chính, mà còn đánh dấu sự chuyển biến trong mô hình tổ chức và quản lý ở địa phương sau sắp xếp, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của xã Trà My trong giai đoạn mới.

