Chính trị Xã Trà My đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển thương mại - dịch vụ gắn với du lịch sinh thái, bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc ĐNO - Trong hai ngày 24 và 25/7, Đảng bộ xã Trà My tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trà My lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.Đồng chí Trình Minh Đức - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng dự, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại hội có 172 đại biểu, đại diện cho hơn 900 đảng viên của Đảng bộ xã về tham dự.

Đồng chí Trình Minh Đức - Thành Ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: THÚY VÂN

Xã Trà My được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Trà Giang, Trà Sơn, Trà Dương và thị trấn Trà My. Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên khoảng 130,6 km², dân số gần 20.000 người gồm nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống.

Đảng bộ và nhân dân xã Trà My luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách hằng năm của địa phương đều vượt kế hoạch. Toàn xã có 13 hợp tác xã đang hoạt động, 10 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 1 sản phẩm đạt 4 sao. UBND xã được giao làm chủ đầu tư 103 công trình với tổng dự toán hơn 150 tỷ đồng, đến nay 71 công trình đã hoàn thành.

Về văn hóa - xã hội, công tác giáo dục đạt nhiều thành tựu, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt trên 98%, THPT trên 98%, có 10/13 trường đạt chuẩn quốc gia. Y tế cơ sở được củng cố, bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%. Tỷ lệ hộ gia đình văn hoá bình quân đạt 97%, 17/17 thôn, tổ dân phố đạt thôn văn hóa.

Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,4%/năm. Địa phương đã rà soát tình trạng nhà ở tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn để xây mới, sửa chữa 257 nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

Đồng chí Phùng Văn Huy Bí thư Đảng ủy xã Trà My nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát biểu tại đại hội Ảnh: THÚY VÂN

Hiện nay đảng bộ xã có 42 chi bộ với 909 đảng viên. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp 90 đảng viên mới, tổ chức 70 cuộc kiểm tra, 48 cuộc giám sát và xử lý 17 trường hợp vi phạm kỷ luật đảng. Bộ máy chính quyền được kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Mặt trận và các đoàn thể phát huy tốt vai trò, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Trà My đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá gồm huy động các nguồn lực quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ trong hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính trị; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch sinh thái, bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc.

Đồng chí Trình Minh Đức- Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trình Minh Đức - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: “Đảng bộ xã Trà My cần tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, ứng dụng chuyển đổi số, thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính; bảo tồn văn hóa truyền thống, tổ chức lễ hội gắn với phát triển du lịch; chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt với người có công, hộ nghèo tại địa phương; Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số từ cấp xã, tích hợp cơ sở dữ liệu, phát triển dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ và người dân địa phương; tăng cường giữ vững an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm, xử lý tốt khiếu nại, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn”.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà My ra mắt. Ảnh: THÚY VÂN

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà My nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 24 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy 9 đồng chí; đồng chí Phùng Văn Huy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã.