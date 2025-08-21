Thể thao 16 kỳ thủ Việt Nam dự Giải cờ tướng thế giới 2025 Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam vừa có quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam dự Giải cờ tướng thế giới 2025 tại Trung Quốc.

Theo đó, đoàn có 6 huấn luyện viên và 16 kỳ thủ.

Ở nội dung nam trưởng thành, cặp kỳ thủ quen thuộc Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo trở lại song hành tại giải. Hai kỳ thủ này từng tổng cộng 9 lần vô địch quốc gia và thường xuyên đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế. Kỳ trước, song hành với Lý Huynh là Nguyễn Minh Nhật Quang.

Với lực lượng này, đoàn có thể kỳ vọng chấm dứt 18 kỳ liên tiếp Trung Quốc vô địch cờ tướng cá nhân nam thế giới.

Ở nội dung nữ trưởng thành, Việt Nam cử Đàm Thị Thùy Dung và Kiều Bích Thủy. Trong đó, Bích Thủy là kỳ thủ hiếm hoi đạt danh hiệu kiện tướng cờ vua lẫn cờ tướng.

Đoàn còn cử 4 kỳ thủ trẻ, thi đấu bảng nam 16 là Đỗ Mạnh Thắng, Hoàng Nhật Minh Huy, Vũ Xuân Bách và Phạm Hữu Minh; nữ 16 có Ngô Minh An, Trần Bích Phương, Lê Ngọc Minh Khuê và Nguyễn Thùy Dương.

Nội dung nam 12 có Chu Đức Huy và Nguyễn Đăng Khoa; nữ 12 gồm Trần Nguyễn Minh Hằng, Trương Thanh Vân, Lâm Hoàng Hải Ngọc và Trương Gia Hân.

Giải cờ tướng thế giới diễn ra hai năm một lần vào các năm lẻ.

Năm nay, giải do Trung Quốc đăng cai từ ngày 21 - 27/9.