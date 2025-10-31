Thứ Sáu, 31/10/2025
Thể thao

20 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển futsal Việt Nam dự SEA Games 33

NGUYÊN KHANG 31/10/2025 12:26

Ngày 30/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố danh sách 20 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển futsal quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 33.

HLV Diego Giustozzi tiếp tục đặt niềm tin vào những trụ cột khẳng định năng lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế như: Phạm Văn Tú, Phạm Đức Hòa, Nguyễn Mạnh Dũng, Nhan Gia Hưng, Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang, Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Đa Hải...

Bên cạnh đó, đội có sự trở lại của Trần Thái Huy và Ngô Ngọc Sơn. Bộ đôi này, cùng với Nguyễn Minh Trí và Phạm Đức Hòa, đều là những cầu thủ từng góp công lớn trong hành trình lịch sử giúp futsal Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2016. Đáng chú ý, HLV Diego Giustozzi cũng trao cơ hội cho tân binh Nguyễn Tiến Hùng.

Đội hội quân tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10/11 - 10/12, sau đó lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33.

Nội dung futsal nam của SEA Games 33 có 5 đội tham dự, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến mục tiêu lọt vào tốp 2.

