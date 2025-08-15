Thứ Sáu, 15/8/2025
23 đội tranh tài Cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng

THU HÀ 15/08/2025 15:01

ĐNO - Ngày 15/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Đà Nẵng và Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) tổ chức Cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng năm 2025. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đến dự.

15-8, robo 1
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) tại cuộc thi. Ảnh: THU HÀ

Cuộc thi năm nay có chủ đề “Vinh quang mùa thu tháng Tám”, thu hút sự tham gia của 23 đội đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố, trong đó có 1 đội đến từ Trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng là sân chơi bổ ích, cổ vũ phong trào nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot của học sinh THPT trên địa bàn thành phố.

15-8, robot 3
Mỗi đội có 4-10 thành viên, điều khiển 2 robot thực hiện các nhiệm vụ ban tổ chức đề ra. Ảnh: THU HÀ

Cuộc thi có yếu tố kỹ thuật và tính đối kháng cao, giúp học sinh thỏa sức sáng tạo khoa học kỹ thuật cũng như rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, tư duy giải quyết vấn đề, hợp tác, làm việc nhóm…

Đồng thời, góp phần khơi dậy phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện phát huy mạnh mẽ sự sáng tao của học sinh. Qua đó, giúp học sinh định hướng rõ ràng hơn đam mê khoa học cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

15-8, robot 4
Cuộc thi thu hút học sinh các trường THPT và sự đồng hành của nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia. Ảnh: THU HÀ

Mỗi trận đấu diễn ra giữa 2 đội trong 5 phút. Mỗi đội thi đấu với 2 robot gồm robot giải phóng 1 và robot giải phóng 2. Các robot sẽ thực hiện nhiệm vụ cụ thể như dọn bãi chông, mìn; lấy kíp nổ đi phá cửa kho, cướp thóc; vượt qua dốc tăng; phá tháp canh; leo dốc tháp cờ; cắm cờ lên đỉnh tháp…

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích, 1 giải phong cách và 1 giải sáng tạo.

