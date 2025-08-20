Thứ Tư, 20/8/2025
Giáo dục - Việc làm

25 tấm gương được trao học bổng “Học không bao giờ cùng”

VIẾT TRỌNG - TRƯỜNG SƠN 20/08/2025 11:08

ĐNO - Sáng 20/8, tại phường Bàn Thạch, Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ 5 cho 25 cá nhân của tỉnh Quảng Nam (cũ).

Toàn cảnh lễ trao học bổng
Lễ trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ 5 diễn ra tại phường Bàn Thạch. Ảnh: TRỌNG SƠN

Học bổng được trao cho 18 học sinh ưu tú, vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao ở kỳ thi quốc gia, quốc tế và 7 cá nhân là giáo viên, cán bộ, công chức, kỹ sư có nhiều thành tích trong quá trình làm việc, đóng góp to lớn vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Nguyễn Minh Hùng chúc mừng và đề nghị các cá nhân tiếp tục phấn đấu học tập, lao động, lan tỏa năng lượng tích cực từ tấm gương tự học, tự rèn luyện của bản thân tới gia đình và xã hội.

Học bổng “Học không bao giờ cùng” là sáng kiến của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ về học tập suốt đời, lan tỏa tấm gương sáng về học tập trong xã hội, cộng đồng.

