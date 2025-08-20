Chính quyền - đoàn thể 28 cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” ĐNO - Chiều 20/8, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm ôn lại quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thị Thuý Linh (thứ 5, bên phải sang) và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn (thứ 5, bên trái sang) trao kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại hội nghị, các báo cáo viên trình bày hai chuyên đề: Vai trò, ý nghĩa thắng lợi lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945; những thành tựu nổi bật sau 80 năm xây dựng và bảo vệ đất nước gắn với giai cấp công nhân Việt Nam; vị thế của tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp cách mạng, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Chuyên đề: Nhận diện, đấu tranh, phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng; cập nhật, cung cấp thông tin chính thống về các vấn đề, vụ việc dư luận xã hội quan tâm; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Qua đó góp phần định hướng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong tình hình mới.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 28 cá nhân là lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho tổ chức Công đoàn.