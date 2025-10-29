Xã hội 35 đề tài dự vòng chung kết cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng ĐNO - Sáng 29/10, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Thành đoàn khai mạc vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2025.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc vòng chung kết. Ảnh: NGỌC HÀ

Năm nay, có hơn 1.000 đề tài đến từ 13 trường đại học, cao đẳng trên toàn thành phố tham gia vòng cơ sở.

Các trường lựa chọn những đề tài mới, tính ứng dụng cao gửi về Ban tổ chức để xét chọn vào vòng thi cấp thành phố.

Ban tổ chức tiếp nhận 149 đề tài đăng ký và sau vòng sơ loại, Hội đồng giám khảo chọn 35 đề tài xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết được tổ chức trong hai ngày 29 và 30/10.

Sinh viên trình bày đề tài tại vòng chung kết. Ảnh: NGỌC HÀ

Các đề tài được chia thành hai nhóm lĩnh vực: 15 đề tài thuộc khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật - công nghệ, y dược và nông nghiệp; 20 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.