36 đội dự Champions League 2025 - 2026

NGUYÊN KHANG 29/08/2025 07:11

Ngày 28/8, Champions League 2025 - 2026 xác định 4 đội cuối cùng giành quyền vào vòng bảng là Qarabag, Brugge, Copenhagen và Benfica sau những trận đấu play-off lượt về căng thẳng.

Như vậy, Champions League 2025 - 2026 xác định đủ 36 đội tham dự.

Trong đó, 6 đại diện bóng đá Anh là Liverpool, Man City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle. Tây Ban Nha có 5 đội là Real Madrid, Barca, Atletico Madrid, Bilbao, Villarreal.

Bayern Munich, Dortmund, Leverkusen, Frankfurt là 4 đại diện của Đức. Tương tự, Ý có 4 đội góp mặt là Inter Milan, Juventus, Napoli, Atalanta.

Tiếp đến là Pháp với 3 đại diện là PSG, Monaco, Marseille. PSV và Ajax là 2 đại diện của bóng đá Hà Lan. Bóng đá Bồ Đào Nha có 2 đội là Benfica và Sporting.

Các đội còn lại gồm: Club Brugge, Union Saint-Gilloise (Bỉ), Olympiacos (Hy Lạp), Slavia Prague (Cộng hòa Czech), Bodo/Glimt (Na Uy), Copenhagen (Đan Mạch), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ), Qarabag (Azerbaijan), Pafos (Đảo Cyprus) và Kairat (Kazakhstan).

Thể thức thi đấu tương tự mùa giải năm ngoái, mỗi đội đá 8 trận với 8 đối thủ khác nhau (4 trận sân nhà, 4 trận sân khách). 8 đối thủ này được bốc thăm ngẫu nhiên dựa vào nhóm hạt giống.

Sau khi kết thúc các trận đấu theo phương thức nói trên, các đội được xếp hạng dựa trên kết quả thi đấu. Trong đó, 8 đội đứng đầu giành vé dự vòng 16 đội.

16 đội đứng kế tiếp tham dự vòng play-off với 2 lượt trận đi và về để xác định 8 suất còn lại tham dự vòng 16 đội.

