Văn hóa 4 học sinh xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2025 ĐNO - Chiều 28/8, tại Thư viện Quảng Nam (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng) diễn ra buổi tổng kết, trao thưởng vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2025.

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Quảng Nam tổ chức.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, sau 3 tháng phát động, vòng sơ khảo đã nhận được hàng trăm bài dự thi ở cả hai hình thức: viết và dựng video clip.

Qua chấm chọn, ban giám khảo đã công nhận kết quả với 2 giải tập thể và 28 cá nhân có bài thi có chất lượng tốt nhất để trao thưởng. Cụ thể, 4 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải ba, 12 giải khuyến khích cùng 2 giải chuyên đề.

Các học sinh đoạt giải nhất cuộc thi. Ảnh: TÂM THƯ

Các giải nhất cá nhân thuộc về các học sinh: Nguyễn Hoàng My (Trường THCS Nguyễn Hiền, xã Chiên Đàn), Kiều Linh Đan (Trường THCS Chu Văn An, phường Hương Trà), Nguyễn Trần Bảo Trâm (Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Phú Ninh) và Huỳnh Mai Ngân Giang (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Tam Xuân).

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông La Đình Nghĩa - Giám đốc Thư viện Quảng Nam - đại diện ban tổ chức cho biết: “Cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn góp phần xây dựng và lan tỏa thói quen đọc sách trong học sinh, sinh viên.

Các bài dự thi đã thể hiện niềm đam mê, khát vọng nuôi dưỡng văn hóa đọc, đồng thời đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo nhằm phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ”.

Được biết, 4 bài thi xuất sắc nhất được chọn để tham dự vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra tháng 10 năm nay.