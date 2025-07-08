Văn hóa - Văn nghệ 47 trường THCS tham gia hội thi tuyên truyền, kể chuyện theo sách ĐNO - Chiều 7/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi tuyên truyền, kể chuyện theo sách dành cho cán bộ, giáo viên các trường THCS. Hội thi thu hút 47 đội đến từ 47 trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia.

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thứ 6, phải sang) trao cờ lưu niệm cho các trường tham gia hội thi. Ảnh: NGỌC HÀ

Với chủ đề Lời của Bác, lời của non sông, các đội chọn những tác phẩm văn học tiêu biểu dự thi như: Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Hơn cả tượng đài, Búp Sen Xanh, Từ Làng Sen, Mãi mãi tuổi hai mươi...

Nội dung dự thi, hình thức minh họa được các đội thể hiện khá đa dạng gồm kể chuyện kèm minh họa múa hát, thuyết minh kèm hoạt cảnh, kể chuyện kèm sân khấu hóa, thuyết trình…

Phần dự thi kể chuyện về tác phẩm Nhật ký Đặng Thùy Trâm của Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: NGỌC HÀ

Ban tổ chức sẽ chọn ra tiết mục xuất sắc nhất trao giải vào chiều ngày 8/8.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng hội thi là dịp để cùng nhau ôn lại những giá trị lịch sử, nhân văn sâu sắc qua những trang sách, những câu chuyện cảm động về Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, về những anh hùng liệt sĩ, những tấm gương cao đẹp góp phần làm nên lịch sử vẻ vang cho dân tộc.

Qua từng phần thi kể chuyện sinh động, đầy cảm xúc của các đội, mỗi người sẽ có thêm những góc nhìn mới, những cảm xúc sâu sắc về tác phẩm, góp phần lan tỏa giá trị của sách, tri thức, văn hóa đọc trong cộng đồng; vun đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).