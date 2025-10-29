Thông tin doanh nghiệp 5 máy chà sàn công nghiệp tự động: Hiện đại, hiệu quả và giá tốt Máy chà sàn công nghiệp tự động - Thiết bị hiện đại, được tích hợp thêm các tính năng thông minh như như chà rửa, hút nước, gom bụi... giúp tự động hóa quá trình làm sạch sàn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hãy cùng Kumisai khám phá 5 mẫu máy được sử dụng nhiều trên thị trường hiện nay.

Máy chà sàn công nghiệp tự động Supper Clean KF88

Supper Clean KF88 là máy chà sàn đơn có thiết kế tiện dụng, công suất mạnh mẽ 1500W giúp mọi vết bẩn trên sàn nhanh chóng. Một điểm cộng đáng chú ý là độ ồn thấp, cho phép máy hoạt động êm ái, không gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc.

Supper Clean KF88.

Với pad 17 inch cùng các phụ kiện đi kèm như bàn chải mềm, cứng, mâm gai – thiết bị này phù hợp cho cả việc tẩy rửa, đánh bóng sàn ở văn phòng, khách sạn, nhà xưởng,...

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1500W

- Điện áp: 220V - 50Hz

- Đường kính Pad: 17 inch

- Độ dài dây điện: 12m

- Trọn bộ: Bàn chải mềm, bàn chải cứng, bộ phận để miếng pad đánh bóng sàn, thùng chứa hóa chất

- Chức năng chính: Đánh bóng các loại sàn gạch và giặt thảm

Giá bán: 9.100.000 đồng

Máy chà sàn công nghiệp tự động Palada HC 523

Dòng máy chà sàn tự động cao cấp Palada HC 523 là giải pháp hoàn hảo giúp đánh bật mọi vết bẩn cứng đầu chỉ sau vài lượt di chuyển. Thiết kế 2 tạ sắt tăng áp lực ép kết hợp với bộ bàn chải và mâm gai đa dụng, hỗ trợ người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các nhu cầu chà rửa và đánh bóng.

Palada HC 523.

Dây điện được theo kèm máy dài đến 12m cũng giúp người dùng dễ dàng di chuyển máy mà không cần đổi ổ cắm nhiều lần.

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1800W

- Điện áp: 220V-50Hz

- Tốc độ quay: 154rpm

- Chiều dài dây điện: 12m

- Đường kính khung bàn chải: 17"

- Bàn chải cứng: đường kính 16"

- Bàn chải mềm: đường kính 16"

- Mâm gai: đường kính 15"

- Độ ồn <= 62dB

- Trọn bộ: 2 tạ sắt, bàn chải cứng, bàn chải mềm, bình đựng hóa chất, mâm gai gắn pad

Giá bán: 10.500.000 đồng

Máy chà sàn công nghiệp tự động Kumisai KMS-E22 (Ắc quy)

Kumisai KMS-E22 là dòng máy chà sàn công nghiệp có tính cơ động cao khi chạy bằng ắc quy DC24V, người dùng sẽ không bị giới hạn bởi dây điện; phù hợp cho các khu vực có nhiều người qua lại hoặc các không gian nhỏ hẹp.

Kumisai KMS-E22 (Ắc quy).

Máy thực hiện đồng thời các chức năng chà sàn và hút nước bẩn, với dung tích thùng chứa nước sạch 6L và nước bẩn 9L. Điều này giúp bề mặt sàn khô ngay lập tức sau khi làm sạch.

Thông số kỹ thuật:

- Công suất motor chà: 160W*2

- Công suất motor hút: 120W

- Điện áp: DC24V

- Dung lượng acquy: 12Ah

- Thùng chứa nước bẩn: 9L

- Thùng chứa nước sạch: 6L

- Độ ồn: 65dB

- Kích thước: 518 x 410 x 1235mm

- Trọng lượng: 24kg

Giá bán: 18.700.000 đồng

Máy chà sàn công nghiệp tự động Kumisai KMS 68B

Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 68B với motor chà 750W và motor hút 1200W, máy hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, đảm bảo làm sạch sâu. Hiệu quả làm việc lên đến 2600m²/h, giúp xử lý các khu vực rộng lớn như nhà xưởng, bệnh viện, sân bay,... một cách nhanh chóng.

Kumisai KMS 68B.

Pin axit chì 24V/100Ah cho phép máy làm việc liên tục từ 2 đến 4 giờ. Thùng chứa nước sạch 62L và thùng chứa nước bẩn 67L giúp máy hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không cần phải thay nước thường xuyên, tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

Thông số kỹ thuật:

- Độ rộng làm sạch: 490mm/19"

- Độ rộng cần gạt: 830mm

- Thùng chứa nước sạch: 62L

- Thùng chứa nước bẩn: 67L

- Công suất motor hút: 1200W

- Công suất motor chà: 750W

- Trọng lượng máy gồm pin: 145kg

- Hiệu quả làm việc: 2600m2/h

- Kích cỡ máy: 1200x830x960mm

Giá bán: 31.500.000 đồng

Máy chà sàn công nghiệp tự động Kumisai KMS-V15

Kumisai KMS-V15 là dòng máy chà sàn công nghiệp tự động ngồi lái cao cấp, được thiết kế chuyên biệt cho các khu vực có diện tích lớn như trung tâm thương mại, nhà xưởng, nhà thi đấu, kho logistics… Máy hoạt động mạnh mẽ với hiệu suất làm sạch lên đến 9500m²/h, tích hợp cả chức năng chà rửa, hút nước và tự vận hành di chuyển.

Kumisai KMS-V15.

Sở hữu hệ thống motor công suất lớn gồm 2 motor chà 750W, motor hút 850W và motor lái 800W, kết hợp cùng ắc quy 36V - 200Ah, Kumisai KMS-V15 cho phép máy hoạt động liên tục 6-8 giờ mỗi lần sạc mà vẫn đảm bảo độ êm ái với tiếng ồn chỉ 68dB.

Thông số kỹ thuật:

- Độ rộng bàn chải: 1060mm

- Độ rộng bàn hút nước: 1350mm

- Thùng nước sạch: 245L

- Thùng nước bẩn: 260L

- Ắc quy: 36V/ 200Ah

- Khả năng leo dốc: 0 - 25 độ

- Độ ồn: 68dbA

- Khối lượng: 535kg

Giá bán: 210.000.000 đồng

Việc đầu tư vào máy chà sàn công nghiệp tự động là một giải pháp toàn diện cho ngành vệ sinh. Từ các dòng máy nhỏ gọn đến những thiết bị cỡ lớn, mỗi loại đều có ưu điểm và chức năng riêng. Do đó, khách hàng hãy lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp nhất với mục đích, diện tích cần làm sạch và ngân sách của mình để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Kumisai Việt Nam

Địa chỉ Hà Nội: Số 2 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, Hà Nội

Địa chỉ TP. Hồ Chí Minh: Số 6 kênh 19/5, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0982 090 819 - 0983 898 758