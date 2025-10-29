Thông tin doanh nghiệp 5 sản phẩm máy quét rác tự động ngồi lái, đẩy tay chuyên dụng Máy quét rác tự động là trợ thủ đắc lực cho công nhân vệ sinh tại các khu vực như sân bay, nhà xưởng, kho bãi... Sản phẩm giúp làm sạch rác hiệu quả, tiết kiệm thời gian cũng như công sức cho người dùng. Hãy cùng Kumisai tìm hiểu về 5 sản phẩm được ưa chuộng hiện nay.

Máy quét rác chạy ắc quy Kumisai KMS 690

Kumisai KMS 690 là dòng xe quét rác đẩy tay kết hợp sử dụng ắc quy 12V để hỗ trợ công việc quét rác. Bình ắc quy này sẽ cung cấp năng lượng cho motor và hệ thống hút bụi của xe làm việc. Chổi sẽ quay đều và mạnh hơn tăng hiệu quả làm sạch so với việc chỉ sử dụng lực tay đẩy cơ học.

Thông số kỹ thuật:

- Tổng công suất: 270W

- Hiệu quả làm sạch: 4000 m2/h

- Điện áp ắc quy: 12V

- Độ rộng làm việc: 1000mm

- Thùng chứa bụi: 22L

- Thùng chứa nước: 12L

- Thời gian xe làm việc liên tục: 4 - 5 tiếng

- Số lượng chổi bên: 02

- Kích thước: 1010 x 955 x 780mm

- Trọng lượng: 90kg

- Tổng trọng lượng: 116kg

- Bảo hành xe: 12 tháng (Pin xe 6 tháng)

Kumisai KMS 690.

Máy sở hữu 2 thùng chứa đảm nhận 2 chức năng riêng biệt. Thùng chứa bụi 22 lít dùng để chứa rác, bụi bẩn mà máy thu gom trong quá trình làm việc. Thùng chứa nước dùng để phun các tia nước lên bề mặt khu vực máy vệ sinh giúp hạn chế bụi bay ngược trở lại không khí.

Máy quét rác tự động IPC 155

Xe quét rác IPC 155 là dòng xe được thiết kế kiểu dáng ngồi lái cực kỳ tiện lợi. Thiết bị sở hữu công suất mạnh mẽ với tốc độ di chuyển lên đến 7km/h. Chính vì vậy, chỉ với một nhân công vận hành IPC 155 có thể thực hiện công việc thu gom rác thải khu vực có diện tích 10080m2 trong 1 giờ đồng hồ.

Thông số kỹ thuật:

- Diện tích làm việc: 750mm

- Thùng chứa bụi bẩn và rác: 220L

- Hiệu quả làm sạch: 10080m2/h

- Tốc độ di chuyển của xe: 7km/h

- Kích thước xe: 1990x1230x1380mm

Xe quét rác IPC 155.

Để phục vụ cho các khu vực vệ sinh quy mô lớn, xe quét rác IPC 155 thiết kế thùng chứa rác lớn 220L. Người dùng có thể thực hiện công việc thu gom rác thải xuyên suốt ca làm việc mà không phải dừng lại đổ rác thường xuyên.

Máy quét rác tự động Palada PD700

Palada PD700 là dòng xe quét rác đẩy tay cơ học, hoàn toàn không sử dụng năng lượng điện hay nhiên liệu để vận hành. Xe sở hữu một chiếc chổi quét hiện đại có kích thước 480mm cho độ rộng làm việc vào khoảng 700mm.

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước chổi chính: 480mm

- Độ rộng làm việc: 700mm

- Thùng chứa rác: 45L

- Số lượng chổi bên: 01

- Hiệu quả làm sạch: 2800 m2/h

- Kích thước tổng: 800 x 740 x 430mm

- Trọng lượng: 32kg

Xe quét rác Palada PD700.

Nhờ vậy, xe có thể phát huy khả năng làm việc hiệu quả với hiệu suất lên đến 2800 m2/h. Xe có kích thước gọn gàng, màu sắc bắt mắt và được trang bị thùng chứa bụi dung tích 45 lít chứa được số lượng lớn rác thải. Trọng lượng xe chỉ 32kg và có trang bị hệ thống bánh xe cao cấp giúp di chuyển trơn tru và nhẹ nhàng, không tốn nhiều sức lực.

Máy quét rác tự động Kumisai KMS-S13

Kumisai KMS-S13 là dòng xe quét rác thế hệ mới hiện đại bậc nhất hiện nay. Với thiết kế kiểu dáng xe ngồi lái có cabin, trang bị cửa kính cường lực bao quanh hai bên và phía trước. Xe như một cỗ máy khổng lồ chạy trên đường phố vừa gom rác vừa hút bụi hiệu quả.

Thông số kỹ thuật:

- Hiệu suất làm việc: 25500 m2/h

- Công suất motor lái: 2200W

- Motor chổi chính: 1000W

- Độ rộng chổi chính: 800mm

- Tốc độ di chuyển: 12-16km/h

- Thùng chứa nước: 200L

- Điện áp pin: 48V 150AH (6 pin 8V)

- Thời gian làm việc: 6 - 8 tiếng

- Kích thước: 2300 x 1750 2400mm

- Trọng lượng sản phẩm: 1100kg

Xe quét rác Kumisai KMS-S13.

Xe sở hữu 2 thùng chứa có dung tích khủng. Cụ thể, 1 thùng chứa khô là nơi rác và bụi sẽ được thu gom vào đây trong quá trình xe hoạt động. Thùng còn lại là thùng chứa nước để phun lên bề mặt đường hoặc sàn để tránh làm bụi phát tán gây hại cho sức khỏe.

Máy quét rác tự động IPC 505 ET

Xe quét rác IPC tự động 505 ET là dòng xe đẩy tay hiện đại của thương hiệu nổi tiếng đến từ Italy. Xe không những có khả năng thu gom rác hiệu quả mà còn sở hữu hệ thống hút bụi. Hệ thống này sẽ được bật đồng thời trong khi máy thu gom rác để hút toàn bộ bụi vào trong thùng chứa.

Thông số kỹ thuật:

- Độ rộng làm việc: 500mm

- Thùng chứa rác: 65L

- Đường kính chổi bên: 700mm

- Diện tích làm sạch: 2450m2/h

- Tốc độ di chuyển của xe: 3,5km/h

- Kích thước xe: 1160 x 810 x 1000mm

- Trọng lượng tổng: 75kg

Xe quét rác IPC 505 ET.

Tốc độ di chuyển của xe là 3,5 km/h, trong một giờ đồng hồ, xe có thể làm sạch diện tích đường phố, công viên hay các khu vực rộng lớn lên đến 2450 m2.

