Xã hội 500 thiếu nhi Đà Nẵng trải nghiệm tiếng Anh với công nghệ AI ĐNO - Sáng 9/8, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty cổ phần Dream Viet Education tổ chức Ngày hội Anh ngữ "Công nghệ AI đồng hành - Cùng trẻ chinh phục tiếng Anh" năm 2025 cho hơn 500 học sinh.

Nhiều thiếu nhi đến tham gia Ngày hội Anh ngữ và trực tiếp kiểm tra trình độ tiếng Anh với giáo viên. Ảnh: NGỌC HÀ

Tham gia ngày hội, các em được các giáo viên đánh giá trình độ tiếng Anh chuẩn quốc tế thông qua trao đổi trực tiếp.

Thu hút nhất của ngày hội là phần trải nghiệm tiếng Anh với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Thông qua ứng dụng sử dụng AI, các em được phản hồi tức thì về phát âm, ngữ pháp và từ vựng; sử dụng chatbot và hội thoại AI sinh động, hấp dẫn.

Theo báo cáo của UNESCO (2023), hơn 120 quốc gia đã triển khai các hình thức tích hợp AI vào hệ thống giáo dục, tăng gấp ba lần so với năm 2015. Dự báo của Global Market Insights Inc. cho thấy, giá trị thị trường AI trong giáo dục sẽ vượt 20 tỷ USD vào năm 2027.

Các em thích thú trải nghiệm tiếng Anh với công nghệ AI. Ảnh: NGỌC HÀ

Ông Nguyễn Nhẫn, Giám đốc Cung Thiếu nhi Đà Nẵng cho biết, sự quan tâm của nhà trường, phụ huynh, học sinh ngày càng tăng đối với việc ứng dụng AI trong học tiếng Anh.

Việc tổ chức Ngày hội Anh ngữ không chỉ góp phần tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp hè mà còn giúp các em nâng cao năng lực tiếng Anh; tiếp cận AI trong học tiếng Anh, bắt nhịp được với xu hướng toàn cầu.

Cung thiếu nhi Đà Nẵng và Công ty CP Dream Viet Education trao quà động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Ảnh: NGỌC HÀ

Dịp này, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng và Công ty CP Dream Viet Education tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) tiếp sức các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường trong năm học 2025-2026.