Xã hội 6 căn nhà ở xã Thăng Điền bị sập móng, nứt tường sau trận mưa lớn đêm 2/11 ĐNO - Trong đêm 2/11, mưa lớn liên tục, nước dâng lên nhanh khiến 6 căn nhà tại xã Thăng Điền bị ngập dẫn đến sập móng, nứt tường.

Mưa lớn gây sập móng, nứt nhà tại tổ 6, thôn Tứ Sơn, xã Thăng Điền. Ảnh: GIANG BIÊN

Cụ thể, tại tổ 6 (thôn Tứ Sơn) có 4 căn nhà bị sập móng, nứt nhà trên 70% và 1 căn nhà bị sập móng 50%; tổ 11 (thôn Tú Nghĩa) có 1 nhà sập móng, đổ tường trên 70%; rất may không có trường hợp nào bị thương.

Một mảng tường lớn bị nứt, sụt. Ảnh: GIANG BIÊN

Hiện nay, lực lượng chức năng cùng người dân xung quanh vận chuyển, gom nhiều bao cát để ngăn dòng chảy, bảo vệ tạm thời các căn nhà này.

Ngoài ra một số xe múc cũng được điều động để khơi thông dòng chảy, đắp đất, hạn chế xói lở thêm.

Lãnh đạo xã Thăng Điền kiểm tra, động viên các gia đình có nhà bị sập móng, nứt tường do mưa lũ. Ảnh: GIANG BIÊN

Sáng 3/11, lực lượng chức năng xã Thăng Điền tiếp cận 5/6 căn nhà bị sập móng, nứt tường này. Lãnh đạo xã động viên các hộ sớm vượt qua khó khăn; đồng thời yêu cầu di chuyển ra khỏi nhà, không để xảy ra nguy hiểm, đảm bảo an toàn. Đối với các trường hợp khó khăn, không có nơi nào ở xen ghép thì kịp thời di dời đến các điểm tập trung của xã để tránh mưa lớn và bão số 13.

Người dân xúc bao đất để tạm thời bảo vệ phần móng bị sụt. Ảnh: GIANG BIÊN

Lãnh đạo xã cho biết, ngay khi nước rút, địa phương sẽ tính toán phương án để hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân có nhà bị sập.

Xe múc hỗ trợ khơi thông dòng chảy, bảo vệ nhà các hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: GIANG BIÊN

[VIDEO] - Mưa lớn đêm 2/11 khiến 6 ngôi nhà của người dân xã Thăng Điền bị sập móng, nứt nhà:

Mưa lớn trong đêm 2/11, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã Thăng Điền ngập sâu trở lại, cô lập nhiều thôn, xóm. Tính đến trưa 3/11, nhiều khu vực ngập sâu, bị cắt điện để đảm bảo an toàn.