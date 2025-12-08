Thứ Ba, 12/8/2025
8 đội tham gia giải bóng đá nam 7 người tranh cúp Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng

ĐẮC MẠNH 12/08/2025 17:24

ĐNO - Chiều 12/8, tại sân bóng đá Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) diễn ra lễ khai mạc Giải bóng truyền thống tranh cúp Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng lần thứ XV - năm 2025.

Đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Giải nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 38 năm ngày Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng phát hành số đầu tiên.

Ban tổ chức tặng lưu niệm tri ân các nhà tài trợ. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tá Nguyễn Quang Sang, Trưởng ban Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, từ mùa giải thành công và hiệu ứng mạnh mẽ năm 2024, năm nay, Ban tổ chức nâng tầm, tạo sức hấp dẫn của giải đấu khi mời hơn 160 vận động viên của 8 đội bóng hàng đầu của làng bóng đá “phủi” tại Đà Nẵng và khu vực tranh tài.

“Mục tiêu mà chúng tôi hướng tới là tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, nâng cao rèn luyện thể dục - thể thao và tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng, phát triển bóng đá phong trào tại thành phố Đà Nẵng và khu vực”, Thượng tá Nguyễn Quang Sang cho biết.

Thượng tá Nguyễn Quang Sang, Trưởng ban Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng trao số tiền 15 triệu đồng hỗ trợ chương trình "Nồi cháo tình thương". Ảnh: ĐẮC MẠNH

8 đội bóng đá phong trào hàng đầu tại Đà Nẵng tham gia giải lần này gồm: Hiếu Hoa – QUAHACO FC; CITY Gold Tuấn Kiệt; Doanh nghiệp Hòa Xuân FC; Taxi Tiên Sa; VFAZ - CK STORE; V&V FC; VS TRAVEL FC và Thái Huy Bảo FC.

Một pha bóng hấp dẫn trong trận khai mạc. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các đội bóng chia làm 2 bảng, thi đấu theo hình thức sân bóng đá 7 người. Mỗi bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội có thành tích cao nhất vào thi đấu các vòng tiếp theo.

